Символ Веры: о чём и почему он говорит

В православном молитвослове есть одна молитва, непохожая на все остальные. В ней нет обращения к Господу, нет прошений к Нему, нет покаянных слов и благодарений. Начинается она со слова «Верую…», за которым идет длинное перечисление — во что же веруют православные христиане. Эта молитва так и называется — Символ веры.

Он был составлен еще в IV веке святыми отцами Первого и Второго вселенских соборов, и с тех пор хранится в Церкви неизменным, выражая главные истины Православия. Все его части формулировались как ответы на вполне определенные заблуждения и искажения христианства. Рассказывает подробнее о смысле каждого из членов Символа веры заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым

Утверждается, кажется, простая истина — единство Бога. Однако в настоящее время она всё чаще используется в качестве аргумента, обосновывающего идею одного Бога во всех религиях и, следовательно, их единства по существу. Эта бурно развивающаяся в неправославном богословии тенденция ведет к тому, что все другие истины, в частности, христианские, например, о Боге-Троице, о Христе распятом, о жизни будущего века оказываются не принципиальными и потому подлежащими исключению.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша

Так на основе утверждения истины единства Бога происходит смешение всех религий в одно, нечто неопределенное, расплывчатое и по вероучению, и по характеру духовной жизни. Нью-эйдж — наглядная модель такой новой псевдорелигии. О ней более полувека тому назад предупреждал отец Серафим Роуз, говоря о грядущей «единой религии будущего» и уничтожении христианства.Эта тенденция восходит к теософской доктрине. Применительно к христианству она нашла свое выражение в экуменической идее объединения всех христианских конфессий в одну Церковь. Суперэкуменизм уже открыто проводит в жизнь идею единства всех религий.Но бытие единого Бога совсем не означает, что именно Ему поклоняются во всех религиях. В каждой из них свой Его образ*, и он может варьироваться от идеи абсолютной святости до сатанинской бездны. Об этом писал апостол Павел: язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами(1 Кор 10:20). Поэтому «Верую во единого Бога» означает христианское понимание Бога — в отличие от всех других.

Здесь главный вопрос: Кто такой Христос? С самого начала Он явился падением и восстанием для многих и не только в Израиле. Вера в Него как совечного Отцу Сына, истинного Бога, а не высшего творения Бога оказалась и оказывается до настоящего времени камнем преткновения для т. н. «здравого рассудка».

В конце XVIII века французские «просветители» объявили Его мифом.

В Советском Союзе их идея была объявлена «единственно научной». И это несмотря на то, что о Христе сохранились свидетельства восьми Его очевидцев (в книгах Нового Завета), что о Нем сообщают такие знаменитые историки древности, как Плиний Младший, Тацит, Светоний, Иосиф Флавий, что сохранилось множество свидетельств материального характера! Видимо, расчет был на известный принцип Геббельса: «Чтобы ложь действовала, она должна быть чудовищной».

Вопрос о Христе приобретает всё более дискуссионный характер… На ассамблее ВСЦ в Кении в 1975 году один докладчик представил варианты современных представлений об Иисусе Христе. Они разные — от Сына Божьего, Мессии до талантливого проповедника, идеалиста, экстрасенса, революционера. В общем — чего только нет…

Сейчас в цивилизованном «свободном» мире — в Европе, в США развернулась волна откровенного глумления над Христом (но не над Буддой, Моисеем, Мухаммедом). Фактов огромное количество. И во всем мире начались гонения на Его последователей. Статистика свидетельствует: от 75 до 85 % всех нарушений свободы вероисповедания в мире случаются именно с христианами. Каждые пять минут в мире кого-то убивают за Христа!

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася

Речь идет о единственном в истории человечества факте сверхъестественного зачатия и рождения от Девы без каких-либо брачных отношений. Для христианства эта истина является одним из краеугольных камней веры. Ни заимствовать, ни придумать идею такого партеногенеза иудеи — писатели новозаветных книг не могли. Она не имеет никаких корней в иудаизме, в среде которого возникло христианство. Она принципиально отличается и от всех языческих мифов, и Церковь всегда бескомпромиссно отстаивала это учение как единственно истинное и решительно осуждала все иудео-языческие попытки его «исправления».

Достаточно указать хотя бы на некоторые отличия этого христианского догмата от языческих идей о воплощениях богов, чтобы убедиться в его уникальности.

Боговоплощение относится только ко Второй Ипостаси Бога — Логосу, но не к Богу, как это естественно было для античной мифологии.

Христос — не еще одно античное божество, явившееся в человеческом образе (докетически), но реальная историческая Личность. Он однажды родился, жил, страдал, умер и воскрес, не как языческие боги, которые сколько угодно могли менять свои маски.

Он воплотился по любви к человеку (Ин 3:16), «чтобы соделать человеков богами и сынами Божиими через соединение с Собою” (прп. Максим Исповедник), а не для каких-либо земных наслаждений и целей. У Него нет аватар, Он не перевоплощается.

Он чист от всякой страсти — в отличие от языческих божеств (например, у Кришны, по одному из сказаний, было 8 жен и 16 тысяч наложниц, от которых он имел 180 тысяч сыновей).

Такое учение не могли создать апостолы — люди некнижные (Деян 4:13), это не плод «земли». Оно было свидетельством реального факта явления Самогó воплотившегося Бога-Логоса. Поэтому учение о Воплощении является одним из очевидных аргументов божественного происхождения христианства.

4-5. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по писанием

Эти члены Символа веры являются еще одним объективным аргументом, свидетельствующим о неземном происхождении христианской религии. Если обратиться к психологии подавляющего большинства людей (мне думается, это 99,9 % человечества), то можно с полной уверенностью утверждать, что они живут надеждой и ожиданием того, кто освободит человечество от войн и жестокостей, эксплуатации и насилия, даст в изобилии «хлеба и зрелищ», принесет на землю «мир и безопасность» (см. 1 Фес 5:3). Мечты о рае на земле существуют изначала человеческого бытия, и они выражались в различных идеологиях, государственных идеалах и легендах о грядущем спасителе мира. Достаточно вспомнить мечты иудеев о Мессии или римлян о новом Августе и реакцию тех и других на Иисуса Христа: первые Его распяли, вторые отправили «христиан ко львам».

Поэтому разве не очевидно, что в естественном порядке у апостолов, этих обычных иудеев, не могло бы и мысли возникнуть о том, чтобы своего Распятого Учителя, не оправдавшего ни одной из их надежд, принять за Спасителя мира? Не случайно апостол Павел воскликнул: мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие (1 Кор 1:23). Этого и не могло быть, если бы апостолы, оказавшись свидетелями Его страшной казни, предсмертной агонии, смерти, погребения, сами многократно не увидели бы Его, «воскресшаго в третий день, по писанием». Это очевидный психологический факт, оспаривать который просто бессмысленно. И не является ли он прямым доказательством воскресения Христа!

Что вообще в исторической науке или в судебном разбирательстве является достаточным доказательством? — Свидетельства очевидцев. Всё другое вторично. Так вот, о воскресении Иисуса Христа свидетельствуют те, которые непосредственно и в разных обстоятельствах соприкасались с Христом воскресшим. При этом если ознакомиться с характером переживаний этих свидетелей при их встречах с Воскресшим, с их сомнениями и прямым неверием в Воскресение (как замечательно, например, описано неверие апостола Фомы и его уверение: Господь мой и Бог мой!), то не остается никаких сомнений в достоверности их «показаний». И сколько свидетелей: Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Петр, Павел, автор Деяний апостольских!

Такое количество очевидцев Воскресшего и их последующее непоколебимое исповедание этого факта перед лицом страшных пыток и смертной казни является более чем достаточным доказательством воскресения Христова.

Поэтому откровенной нелепостью выглядят попытки представить новозаветные сообщения о Воскресении Христовом еще одним мифом в ряду воскресающих богов религий Египта, Малой Азии, Рима, Греции: Диониса, Осириса, Аттиса, Адониса. Эти боги, по убеждению всех исследователей, являлись лишь символами ежегодно умирающей и воскресающей природы. Потому они «рождаются» и «умирают» ежегодно, их «жизнь» неумолимо обусловлена переменами времен года, сами их страдания и смерть случайны, бессмысленны, не несут с собой никаких духовных изменений в человеке. Ни о каком реальном воскресении этих мифических фигур не могло быть и речи, поскольку они — идеи, а не исторические лица. И чтобы кто отдал свою жизнь за веру в подобные «воскресения» — об этом истории неизвестно.

Христос же воскрес единожды. Его Воскресение явилось началом обóжения человечества и источником всеобщего воскресения. Такого язычество никогда не знало (ср.: Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время (Деян 17:32).

Воскресение Христово — это краеугольный камень христианской веры. Апостол Павел писал: а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… вы еще во грехах ваших (1 Кор 15:14,17). Потому за эту веру страдали миллионы людей.

6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца

Как много говорит этот факт для христианского понимания человека! Вознесением Христовым в полноте открывается истина о высшем достоинстве человека — он первый (одесную) у Бога! Такой славы не имеют даже высшие ангелы.

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца

Этими словами исповедуется сразу несколько основополагающих истин человеческого бытия.

Прежде всего, говорится о событии, завершающем земную историю человечества, — о Втором славном пришествии Христовом.

Далее — о Последнем суде. Во время всеобщего воскресения произойдет соединение души с обновленным телом и полное восстановление человека. Здесь возвратится человеку воля, утраченная со смертью, и он получит возможность до конца осознанно определить свое отношение к Богу. Ибо на этом суде, который часто именуется страшным, на основе опыта земной жизни, опыта посмертного состояния души и открывшегося видения любви Христовой и Его Царства, которому не будет конца, произойдет окончательное самоопределение каждой личности.

Наконец, словами «судити живым и мертвым» утверждается истина бессмертия человеческой личности, истина воскресения мертвых и такого же суда над ними, как и над не пережившими смерти, но, по слову Апостола, изменившимися в новое тело (см. 1 Кор 15:51-52).

8. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки

Здесь, во-первых, утверждается православная вера в ипостасность, то есть в особенность, или индивидуальность, Духа Святого животворящего, отличную от индивидуальностей Отца и Сына; во-вторых — Его единосущие и равнопокланяемость с Отцом и Сыном; в-третьих — истина об исхождении Духа Святого от Отца (которая впоследствии была повреждена в католицизме новым учением о Filioque — «и от Сына»).

9. Во едину святую, соборную и Апостольскую Церковь

Церковь — это единство в Духе Святом всех, свободно следующих воле Божией, выраженной в Евангелии и заповедях Христовых. Ибо только свободно и осмысленно можно войти в этот Богочеловеческий Организм Христов — Тело Его (Еф 1:23). Поэтому Церковь одна.

Церковью называется и общество людей, объединенных единством веры, канонов, иерархии, таинств. В этой видимой Церкви-общине хранится Священное Писание, творения святых отцов, совершаются Таинства и прочее, что открывает верующему возможность спасения. В ней рождаются и члены Тела Христова. Однако видимая Церковь — это лишь оболочка, видимая организация, община, в которой может состоять кто угодно: и крещеный преступник, и величайший святой.

Поэтому отождествлять эти два понятия Церкви нельзя, как нельзя и изъяны видимой Церкви и жизни ее членов переносить на Церковь — Тело Христово. Ибо каждый христианин и все члены видимой общины лишь в той мере принадлежат Церкви, в какой они в своей духовной и нравственной жизни следуют Христу. Грехами христианин отпадает от Церкви, но покаянием вновь возвращается, о чем свидетельствует разрешительная молитва священника над кающимся: «Примири и соедини святей Твоей Церкви». Потому Церковь именуется и всегда остается святой. Но история свидетельствует, что ни одна Поместная Церковь не застрахована от деградации и даже полного исчезновения. В этом отношении пример западных церквей является очень показательным.

Соборность, или кафоличность, Церкви, исходя из содержания греческого слова όλη, можно выразить как целостность, неделимость на части, то есть органичность, что в полной мере соответствует апостольскому определению Церкви как Тела Христова. Понятием «кафолическая» (греч. kafolikh) выражается онтологическое свойство Церкви, говорящее не о простом единстве верующих в вере, в молитве, в жизни, но об их органическом единстве в Теле Христовом (1 Кор 12:27).

Наконец, Церковь именуется апостольской не только потому, что апостолы явились ее основанием, но и потому, что она всех своих членов призывает к апостольской миссии — и словом, и примером жизни свидетельствовать о Христе Спасителе.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов

Крещение — это духовное рождение, которое происходит только при условии веры человека. Как сказал Сам Господь: Кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. То есть принимающий Крещение без веры подвергается осуждению, поскольку относится к Таинству, как к магии. Об этом учат все святые отцы. Свт. Игнатий (Брянчанинов) с горечью писал о формально принимаемом Крещении: «Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли?»

О том, что происходит в Крещении, ясно сказал, например, святой Симеон Новый Богослов: «Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Приснодевы, и пребывает в нем как семя». В Крещении дается семя новой человечности во Христе. И если человек подходит к Таинству с верой и покаянием, то очищается и от всех своих грехов. Но, как пишет прп. Марк Подвижник: «твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении; неверным же и зловерным и по крещении не дается». И если крещеный не поддерживает чистоту души правильной христианской жизнью, то с ним может произойти то, о чем предупредил Господь: Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его] незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого (Мф 12:43—45).

Поэтому сейчас в нашей Церкви вводятся обязательные огласительные беседы перед Крещением.

11. Чаю воскресения мертвых

Насколько вера во всеобщее воскресение является важной, говорят слова апостола Павла: Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес… поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков (1 Кор 15:13,18-19). Вера в личное бессмертие, позволяющее увидеть и осознать плоды своей деятельности, является основой любого разумного мировоззрения. Без такой веры жизнь человека просто обессмысливается. Ф.М. Достоевский писал: «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле». «Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо».

12. И жизни будущаго века. Аминь

О жизни будущего века открыто лишь, что она вечна. Но понятие вечности не связано со временем, это разные категории. Поэтому и в Священном Писании, и у святых отцов о вечной участи человека находим, с одной стороны, ясные высказывания о блаженстве праведников и мучениях грешников, с другой — сами эти мучения рассматриваются то как вечные-бесконечные, то как вечные, но имеющие окончание.

Эта двойственность обусловлена, прежде всего, невозможностью передать на человеческом языке содержание понятия «вечность». Другая причина двойственности, вытекающая, возможно, из первой, это формальное противоречие учения о нескончаемых муках основополагающему догмату о Боге-любви, сотворившем человека для вечного блага, и Его предвидению вечной участи того, кому Он дает бытие.

Отсюда и Писание, и Отцы говорят и о вечности, и о конечности страданий грешников. Поскольку о последнем менее известно, то приведу несколько свидетельств.

Так, в последовании Утрени страстной Пятницы слышим: «избавль всех от уз смертных воскресением Твоим…».

В Великую Субботу: «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим…». Эта мысль повторяется во множестве богослужебных текстов.

Свят. Иоанн Златоуст: «Солнце справедливости [Христос] сделало ад небом». В Пасхальном слове: «Он опустошил ад. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе»!

Свят. Епифаний Кипрский: «вывел Он пленные души, и ад соделал пустым».

Свят. Амфилохий Иконийский: «все были отпущены… все побежали за Ним».

Свят. Григорий Нисский: «… и по совершенном устранении зла из всех существ, во всех снова воссияет боговидная красота”.

Свят. Григорий Богослов о грешниках: «Может быть, они будут там крещены огнем — этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поядает вещество как сено и потребляет легковесность всякого греха»

Свят. Афанасий Великий: «Он весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада».

Св. Ефрем Сирин: Христос «совершенно упразднит его» (ад).

Св. Исаак Сирин, как бы подводя итог этой мысли, писал: «Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Его, мирится Он с ними [грешниками] здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там — такой человек думает невыразимо богохульно о Боге… Такой … клевещет на Него». «Не для того милосердный Владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби — тех, о ком Он знал прежде их создания во что они превратятся после сотворения, и которых Он все-таки сотворил».

То есть, по мысли этих Отцов, жизнь будущего века — это не вечный дуализм добра и зла, рая и ада, но, как пишет апостол Павел: будет Бог все во всем (1 Кор 15:28).

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