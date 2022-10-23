РАСКРЫТА НОВАЯ ПОДЛОСТЬ: РУССКИМИ ПЫТАЮТСЯ МАНИПУЛИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

В Минпросвещения пояснили, что указаний о проверке бомбоубежищ в московских школах не давалось, а распространяемая информация о проверках - фейк.

"В московских школах проверяют состояние бомбоубежищ" - такие сообщения, появившиеся в медиа, вызвали тревогу у людей. Так, издания со ссылкой на неких анонимных работников стали утверждать, будто есть распоряжение проверить состояние бомбоубежищ в учебных заведениях. К примеру, издание "Подъём" даже уточнило, что проверки ведутся в столичных школах в пределах Садового кольца.

"На данный момент в четырёх школах в центре Москвы (Пресня и Кутузовский и район "Добрынинской"/"Октябрьской") готовим канализационные стоки, настраиваем электричество", - говорилось в публикации издания.

Однако раздуваемая СМИ сенсация - фейк, о чём предупредили в Минпросвещения. В ведомстве указали, что не давали специальных указаний о проверке бомбоубежищ в московских школах.

Распространяемая информация о проверках является фейком, указала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова со ссылкой на слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Сама Лантратова в телеграм-канале отметила, что у многих родителей сообщения о проверке школ и школьных бомбоубежищ вызвали панику.

Фактически, подчеркнула она, произошла очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране через инфоканалы.

"Это ужасно подло - пытаться манипулировать нами через наших детей. Ставя под сомнение их безопасность. Нам всем сейчас надо очень внимательно относиться к прочитанному в новостях, не доверять сомнительным источникам информации и перепроверять фактуру", - заметила депутат.

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