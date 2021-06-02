Надо ли выносить Ленина из Мавзолея

" Легенда о том, что Ленина нельзя выносить из Мавзолея возникла благодаря зловещему пророчеству, произнесенному неким старцем монахом-схимником Иоанном, подвизавшимся в Храме Святителя Николая Угодника в селе Никольское Ярославской епархии РПЦ, текст которого впервые появился на просторах Интернета в 2011 году и за последующие годы не раз тиражировался в различных СМИ.

Данное предсказание гласит: «В апреле, когда вынесут "лысого" из Мавзолея, произойдет провал Москвы в соленые воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут еще долго плавать в соленой воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать там до апреля месяца. Будет затоплена Астраханская, Воронежская область. Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км от столицы) будет частично разрушен».

В предсказании монаха-схимника Иоанна описывается настоящий Армагеддон: чудовищный голод, из-за которого «принявшие "печать антихриста" будут поедать мертвых», отсутствие воды, газа и электричества, китайская и японская оккупация Дальнего Востока и Сибири до самого Урала. Глобальный катаклизм, согласно предсказанию, должен завершиться реставрацией монархии в России: «Придет Преподобный Серафим Саровский. Он объединит все славянские народы и государства и приведет с собою Царя...».

Согласно уверениям прозорливого старца, все это должно было свершиться еще в 1999 году, но молитвами Богородицы кара Господня была на некоторое время отложена, однако теперь уже времени до приведения небесного приговора в исполнение почти не осталось. Желающим получить шанс на спасение, помимо замаливания грехов, старец Иоанн настоятельно рекомендовал спешно покинуть как Москву, так и Санкт-Петербург и переселяться в областные поселки и деревни, где у жителей будет возможность прокормиться, выращивая собственные огороды.

Впрочем, ни жития таинственного монаха-схимника, ни его достоверных фотографий, ни проверенных свидетельств о нем нигде в публикациях подобного рода не приводится. Более того, происхождением этого мрачного пророчества стали сомнительные сайты и форумы с безымянными авторами.

Похожее пророчество, связанное с выносом тела Владимира Ленина из Мавзолея, было произнесено также ныне покойной блаженной Алипией Киевской, оставившей после себя немало пророчеств. В книге «На пажити Богоматери», ставшей первой попыткой через воспоминания очевидцев рассказать православному читателю о киевской подвижнице, монахине Алипии, зафиксировано свидетельство о предречении ею войны после перезахоронения тела основателя Советского государства: «Ни о чем не заботьтесь, ни продуктов, ни денег не собирайте, будет страшный голод и холод, война начнется, как только вынесут труп. Бедствия будут страшные, но своих людей Господь заберет раньше, до муки не допустит. Из Киева уезжать нельзя, кто останется живой и будет работать на госпредприятиях, получат по 200—300 грамм хлеба и венец».

Однако к любым пророчествам, даже изреченным канонизированными святыми, сама РПЦ относится с изрядной долей скептицизма. Так, например, отвечая на вопрос, стоит ли верить предсказаниям старцев, протодиакон Сергий Шалберов пишет: «Так ли уж необходимо безусловно доверять старцам? Не надо удивляться пестроте их пророчеств – такое разномыслие вполне естественно. <…> Святые тоже были людьми, и могли высказывать свою точку зрения на развитие какой-либо ситуации, но, учитывая степень их почитания уже при жизни, каждое их слово могло восприниматься окружающими как пророчество.

Однако нам сегодня, словно древним грекам-язычникам, хочется найти пифию, мистического предсказателя будущего, чтобы получить ответ на волнующие вопросы и в то же время инфантильно переложить ответственность за судьбу на плечи авторитетных старцев, не задумываясь особенно, что наше будущее в значительной мере зависит от нас самих».

Использован источник : https://cyrillitsa.ru/pravdali/146570/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .

Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал, что теперь творится с его социалистическим государством, в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской, то ,несомненно, сам бы зарылся как можно глубже в землю, чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей.

Пожалуй, ни в одной стране мира не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями. Кроме того, в мавзолее лежит генетически неполноценный изувер, поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата .

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Этот подлый изувер даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Что же касается российской истории, то она не изменится вне зависимости от того, где будет покоиться пролетарский вождь , руки которого были запятнаны кровью миллионов соотечественников и грехи которого вряд ли когда-то искупятся !Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации.

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » !

Похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции, которая ,к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру .Если же этого не сделать , то «призрак коммунизма» все еще будет витать во Вселенной!

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы!Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!!!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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