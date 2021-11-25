Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове

Ученые до сих пор точно не знают, сколько живет муравьиная матка, поскольку в природе за матками очень сложно наблюдать, а в неволе их трудно содержать. Самая старая особь, за которой удалось пронаблюдать, прожила более 30 лет.





Нейтронная звезда сделана из такого плотного вещества, что сделанная из него чайная ложка весила бы 10 миллионов тонн.





В 1912 году, участвуя в предвыборной компании, Теодор Рузвельт собирался произнести речь, когда в него выстрелили. Пуля попала в грудь. Однако Рузвельт, опытный охотник, понял, что легкое не пробито, и произнес трехчасовую речь, как было задумано. Лишь потом он обратился за помощью. Эту пулю Рузвельт носил в груди до конца жизни.





Если представить, что вся история Вселенной уложилась в один год, то человек появится в ней в 23.54 31 декабря.







Митохондрии человек наследует только от матери.





Деревьев на Земле больше, чем звезд в нашей галактике.









С точки зрения ботаники, клубника — не ягода, зато банан — ягода.





Самая большая известная бактерия Thiomargarita namibiensis имеет размер 0,7 мм — то есть, ее можно увидеть невооруженным глазом.





Каждую секунду сквозь тело человека пролетают около миллиарда нейтрино.





Свинья способна съесть человека целиком, за исключением зубов.