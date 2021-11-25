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Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове

Ученые до сих пор точно не знают, сколько живет муравьиная матка, поскольку в природе за матками очень сложно наблюдать, а в неволе их трудно содержать. Самая старая особь, за которой удалось пронаблюдать, прожила более 30 лет.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



Нейтронная звезда сделана из такого плотного вещества, что сделанная из него чайная ложка весила бы 10 миллионов тонн.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



В 1912 году, участвуя в предвыборной компании, Теодор Рузвельт собирался произнести речь, когда в него выстрелили. Пуля попала в грудь. Однако Рузвельт, опытный охотник, понял, что легкое не пробито, и произнес трехчасовую речь, как было задумано. Лишь потом он обратился за помощью. Эту пулю Рузвельт носил в груди до конца жизни.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



Если представить, что вся история Вселенной уложилась в один год, то человек появится в ней в 23.54 31 декабря.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



Митохондрии человек наследует только от матери.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



Деревьев на Земле больше, чем звезд в нашей галактике.


Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



С точки зрения ботаники, клубника — не ягода, зато банан — ягода.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



Самая большая известная бактерия Thiomargarita namibiensis имеет размер 0,7 мм — то есть, ее можно увидеть невооруженным глазом.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



Каждую секунду сквозь тело человека пролетают около миллиарда нейтрино.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове



Свинья способна съесть человека целиком, за исключением зубов.

Ещё 11 абсолютно правдивых фактов, которые категорически не желают умещаться в голове

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