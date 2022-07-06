Терпению конец: 7 фраз мужчины, после которых стоит с ним расстаться

Рассказываем о тревожных звоночках, вербально сигнализирующих о том, что ваш партнер — не тот, с кем вам стоит строить отношения.

Заходя в отношения с партнером, мы обмениваемся энергией (знаниями, эмоциями, временем, вниманием, подарками и так далее). Любой человек, находящийся в отношениях, скажет, что заходил в них исключительно с единственной целью: любить и быть любимым. Никто не заходил в отношения, чтобы его унижали, оскорбляли и делали больно.

Однако со временем отношения претерпевают различные изменения, и вместо обмена положительной энергией может случиться так, что партнер начинает вести себя токсично по отношению к вам, что не только убивает любовь, но еще и разрушает вашу самооценку. Для того чтобы не дожидаться момента, когда придется саму себя собирать по кусочкам, психолог Надежда Ефремова предлагает обратить внимание на семь фраз, после которых стоит задуматься о том, чтобы закончить эти отношения раз и навсегда.

«Если ты меня любишь, то… или ты будешь делать так, как я скажу»

Главная фраза всех манипуляторов и тиранов. По сути, это эмоциональный шантаж. Человек, которому это говорят, находится в очень уязвимой позиции, он боится потерять любовь партнера. Чаще всего это происходит с психологически незрелыми людьми, которые в детстве недополучили любви.

«Не ной»

Такие люди превращаются во взрослых людей только по паспорту. Вся их жизнь превращается в поиск любви, которую они недополучили в своем детстве. И любой, кто проявит к ним хоть немного любви и сострадания, сразу становится объектом обожания. И ради того, чтобы хотя бы еще немного почувствовать себя любимой, женщина может пойти абсолютно на все. А мужчине-тирану только этого и надо. Его основная потребность — это найти ту, над которой он сможет почувствовать свою власть.

Фраза, которая обесценивает чувства женщины и дословно трактуется так: «Ты мне такая не нравишься. Я могу выдерживать наш с тобой контакт только когда ты радостная, веселая, и мне не надо напрягаться из-за тебя». Ни для кого не секрет, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Это связано с тем, что наш организм более ювелирно устроен. Мы за месяц проживаем огромное количество гормональных изменений, что безусловно сказывается на нашем настроении, на нашем теле и даже на нашем аппетите. Это происходит только потому, что у нас есть уникальная возможность — продолжать человеческий род. Для сотворения этого чуда, мы не могли быть проще устроены.

Мужской организм устроен чуть проще с точки зрения гормонального фона, поэтому подобные «эмоциональные качели» им не очень присущи. Заходя в отношения, мужчина как минимум, должен понимать эту женскую особенность. И если он не выдерживает ее эмоций, то не понятно, что делать в таких отношениях женщине, так как женщина заходит в отношения в первую очередь для того, чтобы чувствовать себя безопасно.

«Моя бывшая девушка жарила котлеты гораздо вкуснее!»

Трактовать эту фразу следует так: «Я не расстался в своей голове с бывшей женщиной. А с тобой я исключительно ради своего собственного удобства». Эта фраза должна стать для вас сигналом о том, что в отношениях вас трое: вы, он и его бывшая. В поле каждого человека есть место для партнера. Бывает так, что это место занято мамой или женщиной, с которой он физически расстался, но не расстался эмоционально. И тогда вам, женщине, просто нет возможности полноценно зайти в пару с таким мужчиной.

Грустная новость заключается в том, что что бы вы ни делали, каждое ваше действие проходит очень тщательное сравнение с какой-то другой женщиной. Для тех, кто хочет попытать счастье и все же остаться в таких отношениях, доказывая, что вы лучше и вас можно любить, надо учесть, что постоянное напряжение психики в том, чтобы быть лучше, очень быстро изматывает. Рано или поздно (смотря насколько вы терпеливы), вы с удивлением обнаружите себя в состоянии апатии и нежелании просыпаться по утрам. Очень трудно бороться с ветряными мельницами в голове вашего благоверного. Повлиять на это невозможно никак.

«Давай поживем раздельно какое-то время»

Расшифровываем: «Я устал и хочу от тебя отдохнуть, погулять и развеяться в компании других женщин». Отношения — это ответственность. Ответственность — это умение отвечать на происходящие события. Если случилось так, что отношения претерпевают кризис, то для взрослых людей было бы логичней решать проблему. Это можно делать через разговоры и обсуждение ситуации с партнером или через психолога.

Но ключевое здесь — решать, а не сбегать и делать вид, что проблемы нет. Если же со стороны принято решение о том, что отношения закончены, то честнее было бы об этом сказать, чем держать женщину «на крючке» в состоянии ожидания. Такая фраза свидетельствует о том, что партнер ничего решать не хочет и видит для себя хорошим решением побег от проблемы, оставляя запасной аэродром на случай, если гулять ему не понравится и захочется снова домашнего супа.

«Если тебе что-то не нравится, то ты можешь уходить»

Фраза, которая на самом деле звучит так: «Я тебя не люблю, ты для меня не важна и не ценна». Чем дольше мы находимся в отношениях, тем больше ценности появляется для нас в партнере. Если у вашего мужчины нет ценности вас, значит, он так и не зашел в отношения с вами. Конечно, можно вывернуться наизнанку и отдать этому человеку годы своей жизни. Но, не слишком ли дорогая цена? Возможно, стоит это время провести с пользой и инвестировать его в себя.

«Я запрещаю тебе туда ходить»

Отношения — это не рабство. В отношения заходят два взрослых человека и на добровольной основе остаются в них, пока обоим это ценно и важно. Подобная фраза говорит о том, что мужчина полностью подавляет волю женщины. О чем это для женщины? О том, что у нее напрочь разрушены все внутренние границы, и она находится в созависимых отношениях. Созависимые отношения — это такие отношения, где у партнеров стерты границы, и они не понимают, где заканчивается эмоционально один и где начинается другой. Автоматически отношения превращаются в детско-родительские (где один партнер говорит другому, что ему делать).

«Кому ты нужна, кроме меня?»

Еще одна фраза, которая полностью обесценивает женщину через манипуляцию и подавление воли. Дословно она звучит так: «Я из жалости нахожусь в отношениях с тобой, потому что ты ничего из себя не представляешь». Чаще всего, такая фраза употребляется в созависимых отношениях, которые мы описывали выше.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2511685266587519351/

А вы знали об этом?

Каждый гражданин России знает, что российский триколор появился благодаря Петру Великому. Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое – правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче.

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