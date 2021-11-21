Запределье: 10 магических предметов заклинателей Худу

Мешочек Моджо - молитва в сумке.



Мешочек моджо, или " молитва в сумке" возник в западной Африке, где зачарованные мешочки использовались для того, что бы отогнать зло, приносить удачу или привлекать любовь. В основном мешочки-талисманы делаются из красной фланели. Но есть так же из зеленой ткани, для привлечения денег. Белые- для благословления детей, и даже кожаные, которые были найдены в западной Индии.



Содержимое мешочков зависит от цели, которую нужно достичь, это могут быть различные коренья, травы, части животных, минералы, знаки или амулеты. Мешочек предназначенный для управления другим человеком, часто содержит его личные вещи, например волосы или ногти. Чем больше содержится личных вещей мешочке Моджо, тем больше его сила.



Мешочек обязательно должен быть настроен на правильную работу. Что бы вдохнуть в него жизнь, маг совершает ритуал курения, возжигание свечей и ладана. После мешочек должен быть накормлен, обычно это делают алкоголем, духами, водой или жидкостью выделяемой телом . Что бы готовые мешочки-талисманы работали эффективно, они должны быть спрятаны от посторонних глаз. Мужчины часто прячут их в штаны, а женщины, как правило, используют для этого свои корсеты.

7. Дурной порошок