Кровь: почему она считается самой сакральной жидкостью

Кровь всегда вызывала у людей повышенный интерес. Если почитать сюжеты русских сказок, то можно понять, что люди придавали крови особое значение. Отмечая, что каннибализм в русских сказках порицается, советский фольклорист Владимир Пропп, однако, утверждает: «Зато в русских сказках разрубленный и оживленный дает герою пить человеческую кровь. Эта кровь - источник необычайной силы.

«Дать ему силы!» — Нацедил из своих ребер бутылку крови, подает ему и говорит: «Если чуешь в себе силы много, оставь и мне, не все пей». Ваня выпил эту бутылку и почуял в себе силу непомерную; (Нисколь богатырю не оставил)»

С древних времен кровь несла в себе элемент сакральности. Намного более древних, чем те времена, когда начала образовываться государственность. Сохранившиеся в племенах, ведущих первобытную жизнь, многочисленные ритуалы, связанные с культом крови об этом красноречиво свидетельствуют.

Интерес к крови был в каждой эпохе. В искусстве он был неизменным. Кровь на художественных полотнах, в стихах и романах ассоциируется со страстью, часто с помешательством, с преступлением и инцестом. Рифма «кровь-любовь», вошедшая в русскую поэзию в качестве одного из первых штампов, тем не менее очень четко отражает восприятие крови, её связь с первоосновами.

На крови построен целый пласт литературы, так называемый «вампирский роман». Этот культ до сих пор обеспечивает прибыли издательствам и кинокомпаниям.

Кровь всегда имела первейшее значение в религиозной системе. Для ацтеков кровь была своеобразным эквивалентом божией милости. Ежегодно проливалась кровь более чем 20000 людей, чтобы умилостивить бога солнца. Кровь имеет важнейшее значение и в христианстве. Причастие кровью Христовой — часть таинства евхаристии. Предметами религиозного культа также считаются гвозди из распятия и копье Лонгина, также окропленное кровью Христа.

Значение крови в религии настолько велико, что именно кровь часто становится фактором посвящения в ту или иную веру. Традиция крестить новорожденных младенцев (кровников) в веру отцов сохраняется и сегодня. Ещё в XIX веке в России было сложно представить, чтобы в семье исповедовали разные религии. Случались и такие союзы, но это было исключением из правил.

Кровопускание — это не обязательно примета Средневековья. Да, сюжеты многочисленных гравюр, на которых врачи с ланцетами вскрывают людям вены основаны на реальных событиях, но и сегодня кровопускание применяется если не повсеместно, то очень часто.

Один из примеров — гирудотерапия. В исламской же культуре существует процедура кровопускания, которая называется «хиджама». Слово происходит от корня аль-хаджм, что означает «всасывание».

Этот метод очищения организма заповедован пророком Мухаммедом. Проведенное в Дамасском медицинском университете исследование показало, что у пациентов, которые проходили «хиджаму», стабилизировалось давление, снижался уровень сахара в крови, увеличивалось количество эритроцитов и снижался холестерин.

Отношение общества к кровосмешению не всегда было негативным. В авраамической традиции инцест считался необходимой мерой для того, чтобы род первых людей продолжался. Но это не значит, что инцест приветствовался. Напротив — порицался и был приемлем только для продолжения династии. Впрочем, такие союзы редко давали хорошие результаты. Из-за «инцестуального страха» Генрих Тюдор развелся со своей женой Екатериной Арагонской.

В исламе инцест также строго запрещен. Инцестом считается даже брак между мужчиной и женщиной, имевших одну кормилицу, однако не порицаются браки между двоюродными братьями и сестрами.

В иудаизме разрешен брак с женой умершего брата, но запрещен брак, например, одновременно с её сестрой, а также с матерью жены.

По статистике ВОЗ, в современном обществе чаще других бывают инцестуальные союзы между отцами и дочерьми, на втором месте — между братьями и сестрами. Самый редко встречающийся сегодня вид инцеста — союзы между матерями и детьми. По той же статистике, в подавляющем большинстве таких союзов имеют место психологические перверсии.

Другой пример закрепленных в обществе «кровных» отношений — кровное братство. Широко развитое в средневековом обществе, оно не утратило своей актуальности. «Братаются» и клянутся на крови и сегодня.

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А вы знали об этом?

Весомый вклад в разращение населения Руси внесли иноземцы. Как считал русский историк Николай Костомаров, именно иноземцы ввезли в нашу страну в XVI веке сифилис и другие «дурные» болезни. К слову, до того как «немытую Россию» не начали массово посещать вонючие (в прямом смысле этого слова) иноземцы, у нас слыхом не слыхивали об эпидемиях, косивших «просвещенную» Европу на протяжении веков – на Руси просто исстари имели привычку соблюдать элементарные правила гигиены.

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