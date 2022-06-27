Отважные раджпутские женщины. Древний и пугающий обычай "Джаухар"

В 2018 году вышел красочный индийский фильм, под названием "Падмавати". Он весьма отличается от привычных сценариев, возможно потому, что в нем сокрыта история и легенды прошлого. И пусть красота актеров поражает, а визуальная картинка радует глаз, сюжет фильма потрясает и одновременно пугает до дрожи, до холода в конечностях. Что же такого в этом фильме?

В древние времена, когда люди жили по правилам и системе, созданными предками, имели место быть самые страшные и жуткие обычаи. Например один из таких - Джаухар. Женщины, в случае вражеского вторжения, добровольно и с гордостью шли в самый центр яркого пламени. Обычай особенно был распространен в Раджастане, населенном воинственными раджпутами. Посмотрев фильм "Падмавати" , я подумала о том, что женщины добровольно лишили себя жизни, чтобы не попасться в грязные руки врагов. Однако, судя по историческим записям, обычай совершался ДО начала битвы, а не ПОСЛЕ, дабы наполнить супругов и родных нескончаемой яростью и заставить их положить жизнь в бою.

Один из известных случаев джаухара пришелся на 1303 год, когда делийский султан, Ала-уд-дина Хильджи, напал на раджпутское княжество Мевар со столицей в городе Читторгарх. Управлял княжеством в то время раджа Ратан Сигх из раджпутского клана Гухилотов. Судя по легенде, враг был хорошо осведомлен о красоте некой Падмини. Она была точно богиня, спустившаяся с небес. И, как всякий властный мужчина - правитель, Ала-уд-дин желал сделать её своей супругой, вот только Падмини была супругой Ратан Сингха, правителя княжества Мевар.

Поначалу, грезивший о красавице, Ала-уд-дин желал просто взглянуть на Падмини. В древние времена раджпутские женщины, а тем более царицы и принцессы, строго соблюдали обычай скрывать свой лик от чужих мужчин, поэтому это было невозможным. Тогда правитель надавил на больное. Он угрожал жестокой войной и расправой над каждым жителем княжества. Чтобы кровь не пролилась напрасно, Падмини пошла на жертву и согласилась показаться врагу, однако тот так и не дождался личной встречи с прекрасной богиней. Падмини жила в Читторгархе, во дворце, что стоял, и стоит по сей день, посреди красивого пруда. Ала-уд-дина пригласили посетить здание на берегу этого пруда. Рани лишь на минутку встала около окна своего дворца, и только спиной. В специально установленном зеркале Ала-уд-дин смог увидеть отражение ее лица.

Страшно представить, о чем тогда подумал враг. Скорее всего о том, что слухи - полная чушь. Падмини куда красивее и прекраснее, чем о ней говорят. Султан еще больше захотел сделать её своей. Когда супруг Падмини вышел проводить гостя, жестокий и лживый Ала-уд-дин захватил его в плен, увезя в свою ставку. В обмен на важного для княжества заложника он потребовал прекрасную деву. Раджпуты засуетились, их буквально распирало от такого немыслимого оскорбления. Народ понимал, что султан - нечестный человек, а потому решили прибегнуть к хитрости. Все устроили. Ситуация выглядела так, будто Рани согласилась приехать к Ала-уд-дину по доброй воле, чтобы спасти любимого. Она появилась в ставке врага, сопровождаемая служанками, а за спиной ее стояли сундуки со всем необходимым. Целая процессия паланкинов красовалась позади богини. Вот только в паланкинах сидели не служанки царицы, а воины, готовы отдать жизнь за Падмини и княжество.

Ведя себя достойно, как и подобает царице, Рани, относительно, сдержала свое слово, однако тут же храбро потребовала у Ала-уд-дина встречи со своим мужем, который томился в неволе, охраняемый воинами, чтобы попрощаться с ним навсегда. Султан дал добро на свидание. Когда раджпутские воины увидели, где находится их повелитель, они выскочили из своего укрытия и отбили меварского рану. Благодаря сплоченности всего княжества, меварский правитель и его прекрасная супруга сумели сбежать, однако их смелые и сильные духом освободители, раджпутские воины, остались в руках вражеского султана. К сожалению, тот был озлоблен и раз, потому всех до единого уничтожил, даже не дрогнув. Армия Ала-уд-дина была мощной, он очень быстро добрался до крепости. К сожалению, ее защитники были в разы слабее вражеской армии.

Мир на мгновение затих. Вязкие образы замедлились, рисуя ужасные картины и образы внутри головы. Падмини понимала, что ситуация вышла из под контроля - конец неизбежен. Ей было больно. Было страшно за супруга, и каждого своего человека, но сила духа крепка, а раджпутские женщины не менее отважнее, чем мужчины. Когда стало ясно, что крепость не отстоять никаким путем, раджпутские женщины, а в их числе были совсем юные девочки и беременные, во главе с Рани Падмини совершили массовый Джаухар. Мужчины, что остались в живых, вышли из крепости в поле, на свой последний смертный бой, прекрасно зная исход битвы. Раджпуты никогда не сдавались врагам живыми - это не в их чести. Ала-уд-дин разрушил Читтор, но он не получил самое главное, чего поистине желал - прекрасную Падмини. Она осталась чиста. Грязь вражеских глаз и рук не коснулась ее шелковистых, длинных волос и нежной, точно облако, кожи.

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А вы знали об этом?

Россия – страна уникальная. Здесь проживает всего 2% населения планеты, на которые приходится 40% мировых природных богатств. Однако, как показывают результаты исследования Всемирного банка, Россия находится внизу списка стран со средним доходом на душу населения. К примеру, мы в 17 раз беднее швейцарцев и в 13 раз –американцев. При этом на каждого россиянина в среднем приходится $38709 совокупных богатств страны. Эта внушительная цифра обеспечена, прежде всего, долей природных ресурсов, которая составляет $17217 (чуть меньше половины всей суммы) и производственным капиталом – $15593. Для сравнения, у стран первой десятки доля природных ресурсов не более 2% богатств, распределенных на душу населения, производственный капитал колеблется в диапазоне от 11 до 30%.



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