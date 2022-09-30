Сила молитв Матроне Московской: истории жизни покровительницы

Со слов автора. Я, как верующий человек, рекомендую молиться не только Всевышнему, но и святым покровителям.

Самой доброй и благосклонной из известных небесных покровителей является Матрона Московская, молитва к которой способна помочь избежать любой неприятности. И сейчас я расскажу, как правильно ей молиться и какие чудеса она способна творить.

НЕМНОГО О ЖИЗНИ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ

Когда в жизни человека случаются неприятности, он начинает задумываться об обращении в веру. Действительно, в момент слабости человек больше всего нуждается в помощи Господа. Однако, если до определенного времени он был грешен, то и молитва может остаться без ответа. Поэтому лучше помолиться и святым покровителям. Будучи людьми при жизни, они слишком хорошо знают все человеческие слабости. К этим слабостям они относятся весьма лояльно. И поэтому покровители небесные практически всегда помогают, если их об этом искренне просят.

На Руси покровительницу Матрону не только хорошо знают, но и почитают. Считается, что она является одним из самых почитаемых служителей Господа. Матрона отвечает на молитвы всех страждущих, которые нуждаются в помощи.

Она предстает в образе доброй и самоотверженной праведницы, которая при жизни помогла сотням людей.

Примечательно, что она была не просто врачевательницей, но и провидицей. Многие люди приезжали к ней, чтобы получить пророчество. Ведь она действительно могла предсказать, какая судьба ждет человека, и посоветовать ему, как исправить злой рок.

Необходимо отметить, что издавна церковнослужители считали, что всякого рода предсказания являются бесовщиной. Поскольку ни одному человеку не дано предвидеть судьбу, которую определяют небеса. Однако после появления праведников, способных пророчить будущее, церковь была вынуждена признать, что некоторые люди благословлены Богом, поэтому имеют власть заглянуть в будущее и рассказать об этом.

Вот только подобное получалось не всегда. Ведь именно Господь посылает провидцам видение. И если он посчитает, что его творению незачем знать о грядущих трудностях, никто не сможет нарушить эту волю.

ДЕТСТВО МАТРОНЫ

Блаженную Матрону многие жалели, когда она была маленьким ребенком. Жалость людей вызывало бедственное положение малышки. Ей не повезло родиться в обеспеченной семье. Более того, с рождения она была слепой. У родителей не было средств на лечение малышки или обеспечения ей должного уровня жизни, а просить о помощи посторонних они не хотели.

Ухудшало и без того непростую ситуацию и то, чтобы она была в семье самой младшей. И поскольку мать и отец были полностью поглощены заботой о старших детях, девочка была вынуждена расти самостоятельно.

Хотя сама Матрона никогда не считала, что жизнь ее чем-то обделила, ближайшие родственники были уверены в обратном. Ведь она была нежеланным ребенком. Поначалу ее даже хотели после рождения определить в детский приют. Однако ее спасло божье провидение.

Незадолго до родов ее мать увидела странный сон и посчитала его предупреждением. Именно поэтому женщина впоследствии отказалась от идеи отдать ребенка в приют. Об этом ее намерении знали только ближайшие родственники, которые после рождения малышки посчитали, что дама совершила ошибку. Ведь ребенок фактически родился калекой.

ЧУДЕСА ОТ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ

В возрасте 7 лет она впервые явила миру свои необычные способности. Ведь именно в этом возрасте проявились ее способности к врачеванию и провиденью. С раннего детства девочка начала помогать близким и родственникам. Не отказывала она в помощи и заезжим в деревню. Вскоре о чудесной силе маленькой девочки стало известно многим. К ней начали приезжать со всей России. Даже иногда приезжали и иностранцы.

Примечательно, что в дар Матроны верили далеко не все. Были и скептики, которые приезжали в дом к целительнице с одной целью – обличить ее во лжи. Однако воплотить замысел в жизнь им не удавалось. И это вполне понятно, поскольку женщина действительно обладала уникальными способностями.

Деяния покровительницы Матроны:

Просто поговорив с человеком, она могла узнать о совершенных им грехах и злодеяниях. И при этом она никогда не упрекала тех, кто обращался к ней с просьбой о помощи. Святая Матрона, молитва к которой и ныне помогает людям, пыталась направить на путь истинный всех страждущих. Этим она отличалась от других лжепророков и целителей, которые сразу обвиняли человека, когда узнавали о том, что он грешен. Особой силой обладали слова Блаженной. Просто поговорив с мужчиной или женщиной, она могла заставить их полностью пересмотреть отношение к семье, религии и жизни в целом. Считалось, что ее слова имеют и чудодейственную силу. После прочтения молитвы над человеком она могла снять с него любую порчу и сглаз. Именно по этой причине к Матроне довольно часто приезжали люди, которых покинула удача. Лишившись всего в жизни, они ехали к ней за спасением. И никогда Матрона не отказывала им. Наоборот, она старалась всеми силами найти способ вернуть благосклонность Господа к несчастным детям его, которые нуждаются в покровительстве.

СМЕРТЬ БЛАЖЕННОЙ

Свою гибель Матрона предчувствовала. И поэтому она просила священника как можно чаще ее навещать и даже рассказала ему о том, где именно хочет быть похороненной. Священнослужителей удивлял тот факт, что даже Блаженная боится гибели. Однако она этого никогда не отрицала и считала, что нет ничего позорного в том, чтобы бояться гибели.

Предсмертная помощь Матроны:

Даже будучи в достаточно плохом состоянии, она продолжала созывать к себе людей и рассказывать им об их будущем. Женщина вплоть до самой смерти продолжала оказывать помощь нуждающимся. Некоторые предполагают, что Блаженная таким образом хотела и в последние минуты посвятить себя служению Господу. А священники уверяют, что матушке Матроне просто хотелось и в царстве божьем продолжить защитить тех, кто нуждается в этом.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ МАТРОНЫ

Несмотря на то, что священники и православные почитают Матрону, некоторые люди все же не верят в ее дар. В особенности это касается атеистов, которые далеки от веры. Они отличаются тем, что хотят собственными глазами видеть доказательства и совершенно не верят в рассказы тех, кому посчастливилось на себе испытать целительную силу Матроны. Но даже ярые атеисты не могут найти объяснения одной истории, которую на протяжении многих лет из уст в уста передают православные. Более того, достоверность этой истории уже была доказана.

Брат и сестра, отправившись в другой город, чтобы продать корову, потеряли на нее документы. Вернуться домой они не могли, поскольку уже достаточно далеко отошли от деревни. Брат был очень взволнован этим происшествием. Ведь те годы были очень непростыми. Повсюду можно было встретить вооруженный патруль. А поскольку воровство тогда процветало, мужчина предчувствовал, что патрульные попросту не поверят в их рассказ о потере документа. И тогда они понесут жестокое наказание и навсегда будут заклеймены как воры.

Осознание безысходности ситуации оказалось таким давящим, что мужчина даже начал подумывать о том, чтобы свести счеты с жизнью. Но сестра его отговорила. Она слышала о том, что в Москве живет могущественная целительница, которая помогает всем, кто об этом просит. И поэтому наивная девочка предложила старшему брату вознести ей молитву. Разумеется, это предложение было воспринято мужчиной не слишком хорошо. Поскольку он посчитал, что слепая старица, которая находится за несколько десятков километров от них, не сможет ничем помочь.

Но вот молодые люди помолились. Молитва Матроне была вознесена, и они отправились в путь. По дороге им попадались исключительно добрые люди, которые с радостью соглашались пустить к себе путников. И их при этом даже нисколько не волновал тот факт, что у них нет документов на корову. Однажды в дом, в котором остановились путники, нагрянул патруль. Тогда они подумали, что все кончено. Ведь было ясно, что хозяева не захотят связываться с солдатами и выдадут гостей. Но брат и сестра ошиблись. Хозяева их начали выгораживать и убеждать солдат в том, что в доме нет чужих. После этого они удачно добрались до столицы и продали корову.

БЛАГОДАРНОСТЬ МАТРОНЕ

На обратном пути путники решили навестить Матрону. Каково же было их удивление, когда она с порога начала рассказывать о том, как намучилась с коровой. Более того блаженная начала шутливо попрекать детей в том, что они не верили в ее силу. А старшего брата она даже пожурила. Ведь для восстановления документов понадобилось бы всего несколько дней, а мужчина из-за этой мелочи хотел лишить себя жизни.

Как только об этой истории стало известно, у многих отпали сомнения в том, что Матрона лжет и не обладает никакими особыми способностями. С тех пор к ней потянулось еще больше людей. Более того, люди начали возносить молитвы Матроне Московской, поскольку каждый понял, насколько сильна Блаженная.

Примечательно, что после гибели тело Матроны долгое время находилось в захоронении, которое располагалось вблизи небольшого монастыря. Матрона сама выбрала место захоронения. В своем завещании она сообщила о том, что хочет и после смерти слушать службы, проходящие в монастыре. И только спустя много лет тело ее было перезахоронено. С тех пор верующие возносят ей молитвы на все случаи жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Матрона Блаженная еще при жизни была человеком, который полностью посвятил себя служению Богу. Она никогда не отказывала в помощи людям, которые просили ее об услуге. Поэтому православные верят, что необходимо молиться именно этой святой покровительнице. Ведь если она при жизни помогала всем страждущим, то и после гибели не откажет. Все молитвы, направленные к покровительнице, должны быть искренними. Если человек грешен, то он должен сперва покаяться. И только после этого можно обратиться к Матроне с молитвой.

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А вы знали об этом?

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