Почему Ленина считали «плодом адюльтера»

В советское время многие нюансы происхождения Владимира Ильича Ленина замалчивались. Например, официальные биографы не упоминали, что в жилах советского вождя текла еврейская и калмыцкая кровь, хотя родственники Ленина не видели в этом ничего компрометирующего. Запрет был наложен и на другую тему — о том, что настоящим отцом Владимира Ульянова мог быть вовсе не муж его матери.

Семейный портрет с врачом

Мать Ленина Мария Александровна Бланк вышла замуж за Илью Ульянова в 1863 году. Она имела все основания считать свой брак «неравным» — ее отец, врач, дослужился до чина надворного советника, дающего право на потомственное дворянство, в то время как муж происходил из семьи астраханского портного, вчерашнего крестьянина. Отношения между супругами осложняла и постоянная занятость Ульянова, работавшего инспектором народных училищ и часто находившегося в разъездах по губернским школам. Знавшие его люди говорили, что он не интересовался семейными делами и почти не участвовал в воспитании своих детей.

Со временем важным человеком в жизни Марии Ульяновой стал семейный доктор Иван Покровский. Это был холостяк, часто приходивший в гости к Ульяновым, а впоследствии даже подолгу живший в их доме. О том, что Покровский был тесно связан с семьей Ульяновых, говорит тот факт, что он вместе с ними переехал из Пензы в Симбирск за год до рождения Владимира Ильича. Часть историков предполагает, что именно его следует считать настоящим отцом Ленина. В пользу этой версии говорит семейный фотоснимок, на которой рядом с Марией Александровной сидит не ее муж, а Покровский. В статье историка Акима Арутюнова приводится свидетельство симбирского врача-дерматолога, знавшего семью Ульяновых в конце XIX века:

«Роман Марии Александровны с домашним доктором Иваном Покровским был многие годы постоянной темой для наших любительниц посудачить, хотя в городе никто не сомневался, что они любовники. Их часто видели вместе во время прогулок. Они и не пытались скрываться».

По мнению Арутюнова, Илья Николаевич, осведомленный о связи своей жены с Покровским и живший в собственном доме на правах «постояльца», преждевременно скончался из-за душевных переживаний.

Ленин и отец

Отношение Владимира Ульянова к Илье Николаевичу Ульянову иначе чем «прохладным» не назовешь. Инспектор народных училищ умер, когда его сыну было 16 лет, однако в своих письмах Ленин ни разу даже эпизодически об отце не вспоминает. Это умолчание особенно бросается в глаза, поскольку Владимир Ильич регулярно писал о многих своих родственниках — и близких, и дальних. Мать же Ленина упоминается в его эпистолярном наследии больше 200 раз. В 1917 году, приехав в Россию из длительной эмиграции, вождь РСДРП(б) посетил могилу матери, но на кладбище к отцу не поехал.

Вероятно, Ленин знал, что его настоящим отцом был Иван Покровский, поэтому в годы учебы попросил называть себя Владимиром Ивановичем. В дипломе об окончании Петербургского университета в 1892 году экстерном предъявитель документа записан как «Владимир Иванов Ульянов». Правда, потом кто-то от руки исправил «Иванов» на «Ильин» или «Ильич» — графологическая экспертиза показала, что данный почерк не принадлежал Ленину — скорее всего, запись была сделана уже после революции сотрудниками ленинского музея.

Однако и к Ивану Покровскому «самый человечный человек» теплых чувств не испытывал. Симбирский врач скончался в 1922 году, когда Ленин уже был на вершине власти. В последние годы жизни престарелый Покровский ослеп, он страшно бедствовал. Но помощи от Владимира «Ивановича» не дождался — судьбой «друга семьи» Ленин не интересовался.

Противники версии о внебрачном рождении революционера Ульянова приводят аргумент о внешнем сходстве — Ленин действительно был похож на Илью Николаевича и имел подобные проблемы с растительностью на голове. Если согласиться с этим, то можно предположить, что, будучи посвященным в тайну измены в семье Ульяновых, Ленин всецело встал на сторону матери и вычеркнул тему «отца» из своей жизни, предпочитая попросту не думать ни об Илье Николаевиче, ни о Покровском.

Тимур Сагдиев

Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-lenina-schitali-plodom-adyu...

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