 Что сделали сразу после выноса Сталина из Мавзолея

В 1961 году тело умершего за 8 лет до этого Иосифа Сталина покинуло Мавзолей. Для правящей элиты это была непростая операция. Однако и после выноса Сталина из усыпальницы чиновникам предстояло проделать еще немало работы.

Дважды похороненный Как известно, после смерти Иосифа Сталина в 1953 году его тело было помещено в Мавзолей, где уже много лет покоился Владимир Ленин. Тогда же сменили и надпись на Мавзолее, прибавив к фамилии Ленина фамилию Сталина. Однако некоторое время спустя Никита Хрущев развернул кампанию по развенчанию культа личности вождя. Многие встретили инициативу генсека с энтузиазмом. И в 1961 году XXII съезд КПСС постановил, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее». Несмотря на то, что большинство чиновников и простых людей, казалось, поддерживали выступление Хрущева, Сталин был перезахоронен под покровом темноты. Мало кто вообще был в курсе готовящейся операции. Даже Красную площадь очистили под предлогом репетиции парада. В ночь с 31 октября на 1 ноября того же 1961 года Сталина вынесли из Мавзолея и закопали у Кремлевской стены. Все было спланировано так, чтобы утром у любого, побывавшего на Красной площади, сложилось впечатление, что Сталина в Мавзолее никогда и не бывало. Перемещение саркофагов Именно поэтому после «вторых» похорон Иосифа Сталина тогдашнюю партийную верхушку ожидал непочатый край работы. Дело в том, что при помещении тела Сталина в Мавзолей в 1953 году саркофаг с телом Ленина сдвинули. Причем, по словам Леонида Млечина, сталинский гроб тогда подняли чуть выше гроба Ленина, отчего тело Иосифа Виссарионовича выглядело более внушительным, чем тело вождя мирового пролетариата. Кроме того, как утверждал председатель КГБ Владимир Семичастный, посередине зала находилась линия, разделявшая гробы. Мавзолей необходимо было привести в изначальный вид. Если верить Николаю Захарову, первому заместителю председателя КГБ в 1960-х годах, написавшему мемуары «От ГУЛАГа до Кремля. Как работала охрана НКВД – КГБ», сразу после перезахоронения участники траурного мероприятия вернулись в Кремль и, подписав соответствующий акт, принялись отдавать распоряжения. Нужно было поставить саркофаг с телом Ленина в центр зала, где он находился за много лет до того, как в 1953 году в Мавзолей «поселили» Сталина. Надпись на Мавзолее Кроме того, следовало убрать надпись на Мавзолее «Ленин-Сталин», которая красовалась там в течение 8 лет. Ненадолго надпись с двумя фамилиями закрыли широкой белой лентой. Заменить монолит на новый с одним словом «Ленин» было делом не быстрым. Тем не менее камень поменяли в ту же ночь. Оказалось, что после помещения тела Сталина в Мавзолей коменданту усыпальницы Мошкову было приказано уничтожить прежний монолит, но тот вопреки приказу его сохранил. Поэтому воссоздать прежний облик Мавзолея оказалось не так сложно: просто старый камень вернули на место. Необходимо было также убрать все следы тайной церемонии. По утверждению Льва Барского, автора книги «Сталин: портрет без ретуши», перед тем, как была выкопана могила для Сталина у Кремлевской стены, для надежности на Красной площади установили фанерные щиты. Несмотря на то, что площадь была очищена, ни один любопытный взгляд не смог бы уловить даже намека на то, что происходило там ночью 1961 года. К утру щиты демонтировали, а на месте мероприятия произвели тщательную уборку.

Источник : https://russian7.ru/post/chto-sdelali-srazu-posle-vynosa-sta...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, единственным «наказанием» палача народов Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! К счастью, на родине тирана, в Грузии, мы, «благодарные» соотечественники, полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

Любопытно, что после выноса зловещего тела тирана из Мавзолея , китайцы попросили Хрущева отдать им саркофаг с телом Сталина, на что Хрущев по своей наивности и недальновидности поначалу согласился , сказав: «Неужели вам нужна эта дохлая кляча? Ну, берите ее!».Однако соратники сумели отговорить Никиту Сергеевича от этого шага, мотивируя тем, что , если тиран был кем-то убит, то китайцы, заполучив тело Сталина, могли провести экспертизу, обнаружив и растрезвонив на весь мир настоящую причину смерти изувера.

Именно поэтому многие историки утверждают, что якобы останки Сталина перед захоронением у Кремлевской стены были кремированы, чтобы навсегда скрыть правду о подлинной смерти злодея !Правда, остались удаленные при вскрытии трупа Сталина его мозги, которые до сих пор не подверглись экспертизе, видимо, для

Однако главная причина отказа заключалась в другом. Если бы Хрущёв отдал своим политическим противникам их «святыню», те построили бы для «отца народов» новый мавзолей в Пекине или Тиране. Для Хрущёва это означало бы косвенное признание права Сталина на посмертные почести и поклонение. С этим разоблачитель «культа личности» смириться никак не мог. Лишенные сталинской мумии, его последователи занялись увековечиванием памяти вождя. В Албании статуи Сталина высились на улицах и площадях до момента падения коммунистического режима. В Китае же памятники, обелиски и бюсты-портреты советского лидера сохраняются по сей день.

В принципе, важно даже не то, был ли убит товарищ Сталин, а главное то, что его смерти желали многие его соратники, которые каждый божий день ждали расправы и репрессий со стороны кровавого диктатора! Известный современный исследователь Юрий Игнатьевич Мухин в своей знаменитой книге «Убийство Сталина и Берии» однозначно доказал, что незадолго до своей смерти Сталин предпринял новую попытку провести новую волну жестоких репрессий и отсечь партократию от власти. Именно это и явилось основной причиной убийства озверевшей партократией дряхлеющего и ненавистного им тирана!

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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