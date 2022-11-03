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Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

В 1952 году, в Мексике, среди руин древнего города майя Паленке, была обнаружена гробница с останками мужчины, череп которого закрывала удивительная маска, сложенная из множества кусочков нефрита. Надписи на стенах погребальной камеры говорили о том, что тело принадлежит правителю К’иньича Джанааба Пакалю или, как мы его сейчас называем, Пакалу Великому.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

Гробница, возрастом 1300 лет, найденная в Храме Надписей, раскрыла тайну погребения самого могущественного правителя майя, не имевшего конкурентов в обеих Америках. Но при этом она стала источником множества удивительных загадок. Главный вопрос, на который с середины XX столетия не могут найти ответ ученые — что означает «космонавт Паленке», изображенный на массивной крышке захоронения.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

В 1968 году, писатель и режиссер Эрих фон Дэникен, большой поклонник теорий палеоконтактов, заметил, что человек на барельефе очень похож на космонавта в момент старта космического корабля. Поза, в которой древний художник запечатлел хозяина саркофага, и на самом деле является оптимальной при стартовых перегрузках. Голова «космонавта» закрыта чем-то наподобие шлема, руки его лежат на панели, похожей на пульт управления, а тело опутано линиями, напоминающими провода и шланги.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

Кроме этого легко можно заметить, что своим внешним видом и немногочисленной одеждой этот человек не похож на других майя, во множестве изображенных на стенах Храма Надписей. Вызывает интерес и то, что сидит «космонавт Паленке» на сложном кресле из множества деталей, а за его спиной изображено некое устройство, из которого вырываются языки пламени.

Изначально археологи предположили, что барельеф на гробнице изображает бога, но когда сопоставили погребальную маску, найденную в склепе и изображение, то убедились, что это один и тот же человек. Общая черта маски и человека-космонавта — это нос, который начинается гораздо выше надбровных дуг. Больше такой тип лица нигде не встречается — остальные изображения людей имеют большой, но правильно сформированный нос. Получается, что «космонавтом Паленке» является сам Пакал Великий, окутанный загадками древний правитель могучего государства.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

«Это не образ бога. Посмотрев на некоторые изображения и предметы, можно предположить с большой долей вероятности, что это Пакал Великий. Сейчас мы почти уже уверены в этом».

Так сказал о барельефе один из главных исследователей захоронения, археолог Арнольдо Гонсалес.

История этого монарха Пакала необычна, прежде всего, тем, что он находился при власти… 68 лет. Ученые отлично изучили календарь майя и уверены в том, что правильно расшифровали исторические записи. В VII веке, в котором жил Пакал, это почти в два раза превышало среднюю продолжительность жизни человека. Также удивило ученых и то, что, судя по останкам, правитель имел огромный для майя рост — 173 см.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

На престоле Пакал оказался в не самое лучшее для государства Паленке время. Город был частично разрушен в результате войны с Каан — еще одним городом-государством, а предыдущий правитель погиб при резне, устроенной врагами в столице. Царство находилось в глубоком упадке — величественные здания почти все оказались разрушены, сокровищницы разграблены победителями, а от подданных осталась едва ли треть.

Кроме этого впереди маячил призрак голода, так как запасов практически не было, а поля маиса кааняне при уходе сожгли. Точно неизвестно — были ли боги милостивы к побежденным или совсем еще юный король, которому помогала такая же неискушенная в правлении мать, показал свои неординарные таланты, но государство Паленке выжило и начало развиваться и крепнуть.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

Совершенно очевидно, что соседний город майя Каан не мог стерпеть подобного ренессанса и снова собрал армию, чтобы окончательно уничтожить Паленке и юного, но амбициозного Пакала. Шпионы молодого короля, имевшие доступ в лагерь врага, своевременно предупредили о нападении и Пакал Великий решил ударить первым. Его войску, значительно уступавшему врагу по числу воинов, помог эффект внезапности. Нападение на армию Каана, стоящую лагерем и только готовившуюся к штурму города, принесло уверенную победу.

Пакалу досталось не только множество рабов и оружия, но и сами правители Каана. Не слишком долго думая, король приказывает принести их всех, месте с военачальниками в жертву богам кукурузы, молний и змей, что немедленно было исполнено. Это была далеко не последняя война за время длительного царствования Пакала, но соседи из Каана его больше не беспокоили.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

При Пакале Великом город-государство Паленке достигло невероятного могущества, увеличилось в размерах и обзавелось множеством грандиозных культовых построек, часть которых сохранилась до наших дней. Летописи майя гласят, что Пакал Великий умер в невероятном для индейцев тех времен возрасте 80 лет, что стало очередным доказательством его божественного происхождения.

Неразгаданная тайна Пакала Великого — «космонавта Паленке»

Ученым еще только предстоит разгадка изображения с «космонавтом Паленке» — пока мы имеем сухие описания побед правителя, оставленные современником, странные изображения и множество гипотез. Нефритовую маску и другие предметы из захоронения Пакала Великого сегодня можно увидеть в великолепной реконструкции гробницы, в Национальном музее антропологии в Мехико.

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А вы знали об  этом?

Король воровского мира "Япончик" во время тренировки сорвался с высоты и получил черепно-мозговую травму. Поначалу казалось, что это происшествие на нем никак не отразилось, однако вскоре он начал периодически терять сознание. В дальнейшем последствия этой травмы сильно сказались на его здоровье. Какое-то время у Иванькова даже наблюдалась шизофрения и была присвоена инвалидность. Хотя, согласно другим источникам, это был лишь удобный повод избежать ответственности при проблемах с законом. 

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