А вы знали об этом?(Статья 74) 

1.

Кринолин (юбка-кольцо) - это такой выполненный в виде нижней юбки каркас, который первым надевают на корсет, а уже поверх него надевают основное платье. Вначале его выполняли из плотной ткани, затем из китового уса или проволоки, а в 1856 году кринолин приобрёл форму клетки со стальными кольцами. Иногда эти юбки были ну очень большими: в самом широком месте они могли достигать 6 метров, а сделанные на заказ для светских дам могли быть до 10-12 метров в ширину. Правда, это для особенно торжественных случаев. Впрочем, даже при самой минимальной ширине эти нижние юбки доставляли дамам дискомфорт. Пройти в дверь было испытанием, приходилось изворачиваться боком, поднимать юбку то с одной стороны, то с другой, втягивать живот и задерживать воздух в лёгких.

А ещё кринолин, некоторым образом, помогал сохранить женскую честь и удержать слишком порывистых поклонников на расстоянии. Да вы сами подумайте, ну как можно обнять даму, на которой такая пышная юбка. После того, как производство кринолинов было поставлено на поток, начались неприятности. Выяснилось, что эта нижняя юбка становится причиной смерти множества женщин.

Обычно юбки-кольца были настолько лёгкими, что малейший порыв ветра мог поднять их. Иногда, если ветер был очень сильным, то можно было наблюдать, как мимо вас пролетает дама в развевающемся кринолине. Особенно опасно это было для любительниц прогуляться по пирсу в ветреную погоду: порыв ветра мог запросто сбросить их с пирса. Ещё одна опасность для поклонниц кринолина заключалась в том, что юбка могла запросто попасть в колесо экипажа, и женщина попадала под колёса или копыта лошади.

Для работниц фабрик кринолины были ещё опаснее: чересчур широкие юбки попадали в машины, что приводило к травмам и даже смерти. Сосчитать же , сколько женщин погибло от возгорания кринолина, практически невозможно. За десять лет, с 1850 по 1860, от возгорания кринолина погибло около 5000 женщин. Причём кринолин мог загореться даже если дама просто слишком близко подошла к камину. Однако Несмотря на множество смертей, связанных с кринолинами, иногда именно он помогал спасти жизнь. Так, в газете "The New York Times" за 1885 год был описан удивительный случай. Продавщица бристольского магазина по имени Сара Энн Хенли поссорилась с любимым мужчиной, и он бросил её. Она так сильно переживала, что решила свести счёты с жизнью. Она пришла на мост, залезла на перила, перекрестилась и прыгнула вниз.Но, вместо того, чтобы разбиться вдребезги, она плавно полетела - кринолин в этом случае выступил в роли спасительного парашюта.

В начале прошлого века его популярность практически сошла на нет, и вспомнили снова про него только после Великой Отечественной Войны.Сейчас его используют в своих показах модные дизайнеры, многие свадебные платья продаются в комплекте с кринолином. Но сейчас он совсем не опасный, ведь весит он чуть больше бутылки газировки, а материал, из которого он изготовлен так сильно сжимается, что вы без труда сможете войти в лифт или автомобиль. Вместе с тем с в кринолинах дамам запретили входить в торговые центры! Причиной стало то, что талантливые воровки умудрялись прятать под нижней юбкой специальные мешочки, в которые складывали перчатки, отрезы ткани, нижнее бельё и даже зонтики. Эмиль Золя писал про то, каким хитрым способом в те времена женщины умудрялись воровать вещи, которые им были не по карману, но очень сильно приглянулись.

2.

В конце 1930-х годов известный уже тогда популярный актер Ростислав Плятт на спор совершенно голый искупался прямо под стенами Кремля. В то время за такие шутки можно было лишиться не только статуса, но и жизни. Но актер отделался «малой кровью»: конечно же его арестовали и даже завели дело, но так как «Подкидыш» уже вышел на экраны, и Плятт стал артистом, его отпустили, правда из профсоюза все-таки исключили. Любопытно также, что в детстве великий актер считал свою фамилию слишком короткой, поэтому при получении паспорта, решил прибавить к ней еще одну букву «т». Отчество тоже решено было сменить на более благозвучное — Янович!

3.

Королева Елизавета и принц Филипп были дальними родственниками. Будучи троюродными братом и сестрой, они познакомились, когда были детьми. Елизавете в то время было 13 лет, и она довольно быстро влюбилась в Филиппа после встречи с ним. В то время как Елизавета росла в состоятельной семье, у Филиппа был другой опыт взросления. Филип был воспитан как простолюдин, мыл посуду, топил котлы.Чтобы жениться на Елизавете, Филиппу пришлось внести некоторые изменения в свою жизнь.Он должен был стать натурализованным гражданином Великобритании. Родители Елизаветы в то время не были в восторге от его семьи. Никому из членов его немецкой семьи не разрешили приехать на свадьбу. Сюда входили даже три сестры Филиппа, вышедшие замуж за немцев.

Вдобавок ко всему, король Георг VI не хотел официально объявлять о помолвке своей дочери, пока ей не исполнится 21 год, поэтому принцессе Елизавете и Филиппу пришлось некоторое время хранить свои отношения в тайне, пока об этом не будет объявлено. Когда Елизавета официально стала королевой, это не означало, что ее муж тоже получил новый титул. На самом деле Филипп еще некоторое время оставался герцогом Эдинбургским после коронации Елизаветы в 1953 году. Только в 1957 году Филипп стал официальным принцем. Хотя есть только предположения о том, почему это изменение произошло много лет спустя. Были предположения, что смена титула стала способом ослабить напряженность в королевском браке.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 29) https://otari.mirtesen.ru/blog/43769016584/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!