Женщина вступила в борьбу с медведицей, спасая своих собак

Одно из видео, размещенных в сервисе TikTok, в кратчайшие сроки набрало несколько десятков миллионов просмотров и более девяти миллионов лайков. А всего-то женщина спихнула с забора медведицу.

Животное с парой детенышей проникло на частный участок. Тут же на них набросились несколько собак, при этом зверь, перелезая через забор, довольно лениво отмахивался от них. Одному из псов, впрочем, крепко досталось: получив от медведицы тяжелую оплеуху, домашний питомец предпочел, пошатываясь, отбежать на безопасное расстояние.

В этот момент в кадре появился и человек. Женщина, подобно валькирии, налетела на медведицу и буквально столкнула ее с забора за пределы участка. Утверждается, что она просто спасала своих псов.

Как позже сообщила родственница главной героини ролика, со всеми участниками потасовки все в порядке. А забор решили сделать выше.

Источник : https://www.gismeteo.ru/news/animals/zhenshhina-vstupila-v-b...

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