Бывает ли грех мелким?

Пожалуй, каждому христианину приходилось слышать от людей малоцерковных или вовсе незнакомых с Православием: «Подумаешь, это же не такой страшный грех. Вот если бы я кого убил или украл миллион!». Что ответить на такое утверждение? Может ли грех вообще быть нестрашным? Об этом мы беседуем с Епископом Покровским и Николаевским Пахомием.

— Владыка, скажите, пожалуйста, а можно ли вообще грехи делить на большие и маленькие, страшные и нестрашные?

— С одной стороны, действительно существует разделение грехов на смертные и не смертные. Под смертными грехами понимают тяжелые поступки, такие как воровство, убийство, прелюбодеяние, которые затрагивают не только самого человека, но и его ближних. А есть грехи повседневные, мелкие, которые на первый взгляд не оказывают такого сильного влияния на человека.

Но с другой стороны, грех остается грехом — это нарушение заповеди Божией. Когда человек постоянно совершает один и тот же грех, перестает чувствовать его, это становится причиной последующих греховных состояний, а порой и тяжелых падений. А затем грех перерастает в страсть. Знаете, как говорят: «Хочу все в жизни попробовать. Могу курить, а могу и не курить». А на самом деле может он только курить, бросить уже не в силах — им владеет страсть, которая стала следствием множества греховных поступков.

Святые отцы часто сравнивают крупные грехи с большим камнем, который угнетает человека, отделяя его от Бога. А мелкий грех сравнивается с песком, который мы сыпем в мешок за своей спиной. И по своему весу этот мешок может быть не меньше того камня.— Чтобы помочь человеку увидеть в своей жизни самые разнообразные виды мелкого греха, сегодня издаются специальные сборники в помощь кающимся с перечислением греховных поступков. Как Вы к ним относитесь?— Действительно, сегодня человек, чтобы узнать. грешен он или нет, открывает подобный справочник и начинает выписывать оттуда свои грехи. Мне кажется, что подобные книги могут помочь человеку лишь на первом этапе церковной жизни, когда он только-только открывает для себя путь покаяния. А для постоянного пользования я бы такую литературу не порекомендовал. Потому что задача христианина — научиться самому различать: грех ты совершаешь или не грех. Чтобы совесть стала повседневным помощником и подсказчиком, человек должен руководствоваться не буквой закона, а духом Евангелия. Отношение к Богу должно быть, как к Отцу — ведь сын боится обидеть своего отца, потому что любит, а не из-за страха наказания.— Одна моя знакомая часто повторяла такую фразу: «Мы не осуждаем, мы обмениваемся информацией о человеке». И действительно, часто мы ведь не хотим вынести человеку какой-то окончательный приговор, а так — надо же о чем-то говорить.— А надо ли просто так говорить? В Евангелии сказано, что мы от своих слов либо оправдаемся, либо осудимся. Слово — это способ выражения сути человека. Когда мы говорим о человеке, очень часто это переходит в настоящее осуждение, которое разрушает нашу душу. Преподобный авва Дорофей говорит, что когда мы хотим помочь человеку исправиться, говоря о его грехе, мы должны найти возможность протянуть руку помощи этому человеку, должны болеть за него всем сердцем. Поэтому стоит предложить своему собеседнику, констатирующему грех, встать и помолиться за согрешающего. Или проявить о нем деятельную заботу.— Также очень распространено осуждение начальства. Ведь не каждому руководителю скажешь все, что думаешь, в лицо. Так хоть за глаза не согласиться. А то ведь можно в коллективе сойти за безвольного человека, у которого отсутствует собственное мнение.— К сожалению, в России принято осуждать начальство. Причем за глаза мы его ненавидим, а при личном общении угодничаем. Это настоящее холопство. С другой стороны, недаром есть пословица: «Я начальник, ты дурак». Так вот и проявляется взаимная «любовь». Зная об этом, и начальник, и подчиненный должны стараться исправлять эту ситуацию. Подчиненный должен относиться к своему начальнику с почтением, с уважением, стараться выполнять его требования. Но при этом он должен обязательно иметь собственное мнение и стараться с сердцем выполнять свою работу, высказывать собственные идеи. А начальник должен поощрять инициативу подчиненных.Подобные отношения должны строиться на уважении, на определенных правилах. Святые отцы часто советуют бороться с дерзостью, панибратством и начальника к подчиненному, и подчиненного к начальнику. Дерзость разрушает отношения, потому человек должен внимательно к себе относиться, не допускать вольного отношения, хранить разумную дистанцию. Это важно.— За годы коллективизации, государственного управления экономикой в нашей стране сложилось мнение: «Мы у государства не воруем, а берем свое, что нам недоплачивают добровольно». Как к этому относиться?

— Когда человек берет на себя такую ответственность судить о чьей-то собственности или о поступках, совершенных в отношении его или другого, это уже говорит о том, что он находится в поврежденном духовном состоянии. Мы должны руководствоваться учением Христа, Священным Писанием, словами святых отцов. Очень важно, чтобы христианин искал там ответы на свои вопросы. Причем не просто: «Да» или «Нет». Верующий человек должен посредством молитвы, чтения Священного Писания образовать свою душу так, чтобы она стала чувствительной к тому, что человек совершает. И если совесть обличает тебя в том, что в конкретной ситуации ты совершаешь грех, послушай своей совести и не делай этого.

— Очень распространенными являются грехи чревоугодие и пьянство. Но неужели христианин не может порой вкусно и с удовольствием поесть или немного выпить? Где грань греха?

— Тот устав, которым мы руководствуемся в своей религиозной жизни, — это некая путеводная ниточка, которая помогает двигаться в правильном направлении. Но ведь у каждого своя мера, и жизнь бывает сложной. Поэтому все зависит от конкретной ситуации, от самого человека.

Христианство — очень возвышенная и глубокая религия. Она призывает человека к совершенству, которого в принципе невозможно достичь, но стремиться к нему обязательно нужно, иначе не достигнешь вообще ничего. Поэтому когда мы следуем тому или иному правилу, не надо превращать его в абсурд. Нужно руководствоваться идеей стремления к совершенству и заповедью о любви.

Все мы любим приводить историю о том, как к старцу постом пришли гости, и он ради них отложил пост и молитвенное правило. Но это не значит, что, когда братия ушли, преподобный бросил молитвенное правило и продолжил кушать. К сожалению, часто приходится слышать вопросы типа: «Я съела шоколадку постом, это грех?». И очень редко услышишь: «Я лишний день попостился, дольше помолился». То есть человек все время хочет выполнить некий минимум. Это законнический подход, в нем отсутствует любовь, жажда Бога.



— А что плохого во фривольных шутках, анекдотах с намеком — ведь их отпускают порой вполне приличные люди? Мы же люди взрослые и понимаем, что за этим стоит лишь желание немного посмеяться.

— Отношения в жизни общества, в семье строятся по определенным правилам, по определенной традиции. Для христианской традиции свойственны целомудрие, любовь, уважение, милосердие. Эта традиция предполагает самоограничение. Как выразился один мой знакомый: «Настоящая культура — это то, что выше пояса, а современная „культура” — все, что ниже пояса».

Почему это вредно? Потому что человек, позволяющий себе подобные шутки, перестает иметь чувствительность души. Что такое стыд? Это чувство, которое вложено Богом в человека помимо его воли для самосохранения личности. В Евангелии сказано, что дерево познается по плодам. И мы видим, каковы плода общества, в котором нормой становится вольное поведение. На протяжении тысячелетий было принято вести себя благопристойно, не затрагивать интимных отношений в разговорах. И мы видим, что плодом такого воспитания были нравственно здоровые, адекватные люди. Сегодня мы видим совершенно иные плоды, когда институт семьи близок к абсолютному уничтожению, когда порой ощущаешь себя словно в сумасшедшем доме — настолько перепутаны норма и патология.

— Может ли христианин позволить себе иногда, выражаясь современным языком, немного «расслабиться»?

— Знаете, мы часто расслабляемся, абсолютно не собираясь перед этим. Конечно, человеку надо порой «расслабляться» — только не расслабляться, а отдыхать. Тетиву лука надо натягивать так, чтобы она не оборвалась. Так и в жизни любого христианина: мы должны молиться, поститься, но иногда человеку нужно выспаться, поговорить, посмеяться. Только не переходить границы, чтобы расслабление не уничтожило все то, что ты собрал до этого. Все плоды труда нельзя сжигать коротким промежутком своего отдыха.

— Наступил Великий пост — время особого покаяния. Но ведь большинство церковных людей стараются и в остальные дни года не предаваться тяжелым порокам, бороться со страстями. Как научиться искренне каяться в мелких грехах?

— Я бы дал совет хотя и очень банальный, но верный и действенный. Посоветовал бы молиться, причем искренне, от сердца. Мой духовник всегда говорил: «Ты должен научиться молиться, а не просто читать молитвенное правило». А у нас очень распространено мнение, что молиться — значит читать тексты молитв. Настоящая молитва — когда человек имеет благоговение перед Богом, когда он своей мыслью, всеми чувствами переносится ко Христу, когда он любит Его и боится обидеть, в том числе и мелкими грехами. А когда человек начинает молиться и жить внимательной жизнью, он видит, что эта мелочь, повторяемая изо дня в день, отделяет человека от Бога.

— Что бы Вы пожелали читателям на время Великого поста?

— Самое главное пожелание: не относиться к Великому посту как к кратковременному промежутку, который заставляет нас немного потрудиться, а потом можно будет снова забыть о духовных трудах. Чтобы жажда внимательной жизни, желание трудиться Христа ради, быть Ему верным всегда присутствовали в нашей жизни. А время Великого поста использовать, чтобы в себе это чувство развить.

Церковь, зная немощь человеческую, определяет десятую часть года, чтобы мы внимательнее отнеслись к своей духовной жизни. Предлагает нам для этого особые богослужения, в которых подчеркиваются необходимые для покаяния качества. А нам нужно перестать воспринимать пост как тяжелую, но необходимую обязанность, полюбить эту дорогу.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Подвиг «26 бакинских комиссаров» — очередной миф лживой советской пропаганды(https://otari.mirtesen.ru/blog/43653614764/)

Сталинский парад обосранных военнопленных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43939677048)

«Запад не хочет войны с Россией»: почему Украину не принимают в НАТО (https://otari.mirtesen.ru/blog/43071331558/)