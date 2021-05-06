Ментальная война против России

Можем ли мы противостоять в этой войне? Не получится ли так, что Россия в очередной раз утонет в пучине гражданской войны, как после 17-го и 91-го года? За армию у нас беспокойства нет – Россия опередила США в военных разработках и вооружениях, поэтому Америка на военном фронте наступления не предполагает и даже продляет договор по СНВ-3.







Политический суверенитет России тоже поколебать очень трудно и вряд ли изменение политической ситуации через выборы осуществимо. Более того, после последних поправок к Конституции власть значительно укрепила свои силы.



Экономика России считается более слабым звеном по сравнению с экономикой Америкой. Однако, стоит заметить, что у нас нет таких долгов по отношению к ВВП, но есть всевозможные запасы, золотовалютные резервы, неизрасходованный Фонд национального благосостояния, мы все больше диверсифицируем, деофшоризируем экономику и уходим от долларовой зависимости.



Сейчас для нас самое главное – не проиграть эту ментальную войну, не допустить, чтобы подрастающее поколение, пришедшее на смену тем, кто сейчас находится у власти, подарило страну завоевателям, которые тысячу лет хотят только одного, чтобы России, как уникальной цивилизации, не было.



В этой связи хочу напомнить недавнее кредо, которое высказал Павел Данилин от лица нашего старшего поколения молодым. Он сказал: «Не для того мы выживали в 90-е и пахали в нулевые года, чтобы, как только мы отойдем от власти через 5 лет, идущие за нами хипстеры разрушили и развалили то, что мы создавали. Мы этих хипстеров либо научим Родину любить любыми способами, чтобы, придя нам на смену, они ничего не развалили, либо постараемся сами подольше удержаться у власти и развалить им Россию не дадим. Слишком много наше поколение страдало и работало для того, чтобы Россию укрепить».



Но для победы в ментальной войне нужно не только упрямство, а планомерная работа с нашей стороны, чтобы в отличие от наших «партнеров-неприятелей мы чувствовали себя в ментальной области так же комфортно, как в области нашей обороны и военной техники. Ведь опережаем мы в военной технике американцев, несмотря на то, что не сильно богаты. Почему же мы не можем точно так же опережать их в гуманитарной области? Да, у них сейчас на гуманитарные воздействия на другие страны – эти цифры приводит Андрей Ильницкий – тратится только по линии Госдепартамента 40 миллиардов долларов. Бюджет российского Россотрудничества составляет 40 миллионов долларов. Разница в тысячу раз. Конечно, и нам нужно увеличивать финансирование для гуманитарного противостояния Западу, для внутреннего и внешнего воздействия.



Здесь стоит напомнить, что американский военный бюджет тоже в несколько раз больше российского, а эффективность расходования средств на оружие и боевую подготовку в России в несколько раз выше и по многим оценкам наша армия по боеспособности первая или как минимум вторая в мире при гораздо меньших тратах. Таким образом, нам не обязательно иметь 40 миллиардов долларов на холодную войну, на мягкую силу, но 40 миллионов долларов явно недостаточно. Увеличить финансирование нужно хотя бы до нескольких миллиардов долларов.



Почему именно такая сумма? Да потому что наши потери, которые мы несём от проигрышей в холодных войнах и операциях, тоже измеряются в десятках миллиардов долларов. Если американцам все-таки удастся затормозить ситуацию с «Северным потоком-2», то мы потеряем 5-10 миллиардов долларов. На «газовых войнах» с Украиной мы тоже потеряли несколько миллиардов долларов. На белорусском направлении, когда пришлось срочно спасать Батьку и давать деньги, опять потеряли несколько миллиардов долларов.



Получается, что если бы мы заранее деньги тратили на гуманитарные воздействия, на мягкую силу России, то мы бы получили позитивный эффект и на Украине (возможно вообще бы её не потеряли), и в Белоруссии не было бы этих проблем, и с «Северным потоком-2», и с Чехией, и так далее. У нас в этой области явное недофинансирование. Нам не нужно 40 миллиардов, но если бы у нас было в 4-5 раз меньше, чем у американцев, хотя бы 8-10 миллиардов, то воздействие мягкой силы России было бы гораздо существенней.



Даже сейчас российские каналы RT, Sputnik и другие наши СМИ вызывают жесткую аллергию на Западе. Они не знают, как им противостоять и судорожно пытаются что-то придумать. Даже «Большая семёрка» собирается специально, чтобы обсудить способы противодействия российской пропаганде и это при том, что мы практически на эту пропаганду ничего не тратим. А если мы реально начнём тратить в 10 раз больше? Что тогда будет с этим пресловутым Западом? Он тогда вообще просто посыплется?



Идея, которую предлагает Андрей Ильницкий, заключается в том, чтобы создать при Министерстве обороны Центр гуманитарных технологий – своего рода конструкторское бюро, в котором будут разрабатываться современные принципы идеологического воздействия, различные гуманитарные операции мягкой силы и технологии воздействия на западные страны. Впоследствии, можно будет поручать некоммерческим и коммерческим организациям, в том числе спецслужбам, совместно проводить операции по гуманитарному воздействию, по изменению сознания в ментальной войне наших союзников и противников.



Причём союзники нам нужны такие, которые не виляют и не уходят от нас при малейшей возможности. Наши союзники, как отмечает Ильницкий, больше сосредоточены на векторе «Север-Юг», чем на векторе «Восток-Запад». Мы можем, как и раньше, объединять именно Евразию, в качестве не только самой северной страны материка, но и самого большого единого пространства. Нашей основной целью является создание пан-региона – большого региона с населением до 500 миллионов человек, который может быть самоокупаемым, самосвязанным инфраструктурно, в котором общий менталитет, общие традиционные ценности. Это бывшие республики Советского Союза, это часть европейских стран, примкнувших к нам, часть стран Азии, например, Иран, Монголия, которые могут войти в этот регион. С Китаем и с Индией мы, как союзники, можем дружить и на евразийской территории обеспечивать инфраструктурно общую жизнь и воспроизводство наших разнообразных цивилизаций. Мы не хотим уничтожать Америку и другие цивилизации, мы хотим обеспечить свое собственное гарантированное и неуязвимое существование на Земле.



В статье Андрея Ильницкого определены для нашей политики глобальные цели и средства: как и на каком направлении мы должны действовать, где основное направление удара, какими силами и средствами мы должны добиваться поставленных целей. Главное – в этом нет ничего невозможного. Пятнадцать лет назад нам говорили, что сельское хозяйство в России совершенно невозможно. Сейчас наша страна является сельскохозяйственной державой номер один в мире по экспорту. Нам говорили, что мы отстали от Америки или от Японии навсегда. Сейчас у нас лучшая техника и вооружение, гиперзвук, лучшие средства радиоэлектронной борьбы и лучшие средства ПВО.



Сейчас нам говорят, что самые сильные гуманитарные технологии есть только у Запада, а мы никогда не сможем догнать и обогнать их в вопросах пропаганды, мягкой силы и т.д. Вообще-то говоря, русская культура общепризнано считается одной из самых высоких в мире и, следовательно, в гуманитарной области мы не сироты, не бедняки и работать в этой области способны. Для этого необходимо создать соответствующий Центр, институты, выделить достаточное финансирование и побеждать.



В своё время академик Курчатов вспоминал, как Берия приходил к нему и спрашивал: «Что вам еще нужно для того, чтобы сделать бомбу быстрее?» Курчатов говорил: «Помилуйте, Лаврентий Павлович, страна только что пережила страшную войну. Нам, учёным, стыдно, что мы будем отнимать средства, деньги у бедных людей, которые голодают и мучаются». На это Берия ему отвечал: «Бомба важнее. Это наш суверенитет, это наша безопасность и поэтому любые средства, которые вы попросите, вам будут предоставлены». По большому счету, сейчас нам нужен именно такой Берия с таким подходом.





Мы можем выиграть в гуманитарной войне и для этого нам нужен гуманитарный проект Росатома или Манхэттенский проект, который должен соответствующе финансироваться. Наша мягкая сила, наша гуманитарная атомная бомба должна сделать наш суверенитет гарантировано неуязвимым, чтобы в ближайшие 10-30 лет мы не боялись того, что сознание и психология наших детей будут разрушены, что подрастающие поколения будут превращены в любителей гамбургеров, джинсов, жвачки и пепси-колы, которые будут готовы продать свою страну. Мы должны быть абсолютно уверены, что у нас будут патриотичные поколения, которые понимают специфику российской цивилизации, русского мира, который окружен только союзниками, не какими-то странами-провокаторами, Моськами или шакалами Табаки, как назвал их Путин, а дружественными нам странами, которые с нами торгуют, которые развивают совместно с нами инфраструктуру, имеют общий огромный рынок, на котором все вместе мы честно конкурируем с другими пан-регионами.Рецензия на статью Андрея Ильницкого



Советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий дал интервью журналу «Евразия. Эксперт». (Интервью Андрея Ильницкого). Беседовал с Андреем Михайловичем главный редактор Вячеслав Сутырин.



Данное интервью носит принципиальный характер и имеет два главных достоинства – это системность и многогранность. В статье по полочкам раскладывается ситуация в современном мире, а именно через эволюцию понятия «войны» Андрей Ильницкий вводит новое понятие «ментальная война», целью которой является не ликвидация живой силы противника, а уничтожение его инфраструктуры, экономики и даже политической системы. Ментальная война направлена на изменение сознания общества. В результате этого изменения люди сами отказываются от своего суверенитета, сами себя уничтожают, добровольно служат другим хозяевам или вливаются в другие общества, то есть любыми способами уничтожают свою собственную идентичность.



Ментальная война против России началась не сегодня и ведется на протяжении уже нескольких веков. В последнее время она усилилась и от беспокоящих действий перешла в мощнейшее наступление абсолютно по всем фронтам: атака идет на наше будущее, на наше прошлое и настоящее, атака идет на наших детей и молодежь.

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