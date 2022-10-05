Пророчество монаха Иоанна: что будет с Россией, если вынести Ленина из мавзолея

Мистики и суеверные люди считают, будто если вынести тело Ленина из Мавзолея, то Москва провалится под землю, а Россию ждут чудовищные катаклизмы. Откуда пошла эта информация и может ли это быть правдой?

Русский Апокалипсис

Эта страшная легенда возникла благодаря зловещему пророчеству, произнесенному неким старцем монахом-схимником Иоанном, подвизавшимся в Храме Святителя Николая Угодника в селе Никольское Ярославской епархии РПЦ, текст которого впервые появился на просторах Интернета в 2011 году и за последующие годы не раз тиражировался в различных СМИ. Данное предсказание гласит: «В апреле, когда вынесут «лысого» из Мавзолея, произойдёт провал Москвы в солёные воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут ещё долго плавать в солёной воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать там до апреля месяца. Будет затоплена Астраханская, Воронежская область. Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км. от столицы) будет частично разрушен».

В предсказании монаха-схимника Иоанна описывается настоящий Армагеддон: чудовищный голод, из-за которого «принявшие «печать антихриста» будут поедать мертвых», отсутствие воды, газа и электричества, китайская и японская оккупация Дальнего Востока и Сибири до самого Урала. Глобальный катаклизм, согласно предсказанию, должен завершиться реставрацией монархии в России: «Придет Преподобный Серафим Саровский. Он объединит все славянские народы и государства и приведёт с собою Царя...».

Согласно уверениям прозорливого старца, все это должно было свершиться еще в 1999 году, но молитвами Богородицы кара Господня была на некоторое время отложена, однако теперь уже времени до приведения небесного приговора в исполнение почти не осталось. Желающим получить шанс на спасение, помимо замаливания грехов, старец Иоанн настоятельно рекомендовал спешно покинуть как Москву, так и Санкт-Петербург и переселяться в областные поселки и деревни, где у жителей будет возможность прокормиться, выращивая собственные огороды.

А кто пророчил?

Впрочем, ни жития таинственного монаха-схимника, ни его достоверных фотографий, ни проверенных свидетельств о нем нигде в публикациях подобного рода не приводится. Более того, происхождением этого мрачного пророчества стали сомнительные сайты и форумы с безымянными авторами.

Похожее пророчество, связанное с выносом тела Владимира Ленина из Мавзолея, было произнесено также ныне покойной блаженной Алипией Киевской, оставившей после себя немало пророчеств. В книге «На пажити Богоматери», ставшей первой попыткой через воспоминания очевидцев рассказать православному читателю о киевской подвижнице, монахине Алипии, зафиксировано свидетельство о предречении ею войны после перезахоронения тела основателя Советского государства: «Ни о чем не заботьтесь, ни продуктов, ни денег не собирайте, будет страшный голод и холод, война начнется, как только вынесут труп. Бедствия будут страшные, но своих людей Господь заберет раньше, до муки не допустит. Из Киева уезжать нельзя, кто останется живой и будет работать на госпредприятиях, получат по 200—300 грамм хлеба и венец».

Однако к любым пророчествам, даже изреченным канонизированными святыми, сама РПЦ относится с изрядной долей скептицизма. Так, например, отвечая на вопрос, стоит ли верить предсказаниям старцев, протодиакон Сергий Шалберов пишет: «Так ли уж необходимо безусловно доверять старцам? Не надо удивляться пестроте их пророчеств – такое разномыслие вполне естественно. <…> Святые тоже были людьми, и могли высказывать свою точку зрения на развитие какой-либо ситуации, но, учитывая степень их почитания уже при жизни, каждое их слово могло восприниматься окружающими как пророчество. Однако нам сегодня, словно древним грекам-язычникам, хочется найти пифию, мистического предсказателя будущего, чтобы получить ответ на волнующие вопросы и в то же время инфантильно переложить ответственность за судьбу на плечи авторитетных старцев, не задумываясь особенно, что наше будущее в значительной мере зависит от нас самих».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в Мавзолее оправданно было во времена СССР, символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его утопические идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там. Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал, что теперь творится с его социалистическим государством, в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской, то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю, чтобы не быть свидетелем краха своих утопических идей.

Пожалуй, ни в одной стране мира не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями. Кроме того, там лежит генетически неполноценный изувер, поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата.Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.). Разве можно простить этому изуверу, что он даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это ,например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции.

Что же касается российской истории, то она не изменится вне зависимости от того, где будет покоиться пролетарский вождь, руки которого были запятнаны кровью миллионов соотечественников и грехи которого вряд ли когда-то искупятся ! Неужели нам наплевать, что коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек?

Мнение же о том, что раз тело Ленина покоится в саркофаге на глубине трех метров в земле, то это ,в принципе, соответствует традициям православия и нормам Федерального закона — это полнейший абсурд , поскольку покойник должен быть похоронен не в глубине земли, а полностью под землей, тем самым не превращая его в музейный экспонат .

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм".Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче !

Даже после своей смерти Ильич является своеобразным яблоком раздора, делящим страну на два лагеря. Большевики начали войну с прошлым, уничтожая статуи, взрывая здания и переименовывая улицы. Конечно, сейчас есть большое искушение вернуть всё «как было», уничтожив уже памятники большевиков, однако тем самым мы только продолжим разрушительную войну с собственной историей.

Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции , которая , к сожалению, закончилась полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру. Если же этого не сделать , то призрак утопического коммунизма все еще будет витать во Вселенной! Русская православная церковь всегда однозначно выступала и выступает за его захоронение, поскольку в соответствии с православными нормами тело умершего человека обязательно должно быть предано земле. Кроме того, его пребывание в культурно-историческом центре столицы представляет собой неестественную ситуацию. Русские цари на протяжении столетий издавали специальные указы, по которым усопших запрещалось хоронить «внутри града».Как не парадоксально, но даже Крупская после смерти Ильича категорически настаивала на захоронение тела Ленина! Вместе с тем нельзя сравнивать тело Ленина с мощами святых, тем более что мы говорим о восстановлении культурных православных ценностей и возвращении к русским традициям. В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова. Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать Мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»! Заслуживают также внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков! С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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