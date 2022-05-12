Кто нарисовал медведей на картине Шишкина «Утро в сосновом лесу»

Картина «Утро в сосновом лесу» знакома всем россиянам. Ее автор, известный пейзажист Иван Шишкин любил русскую природу и посвятил ей множество своих работ. Но мало кто знает, что картина «Утро в сосновом лесу» создана им в соавторстве с Константином Савицким. Иван Шишкин нарисовал утренний лес, а медведей нарисовал его друг, художник Савицкий(1844–1905).Да так чудесно, что решил подписаться под произведением вместе с Иваном Шишкиным.

Савицкий сам предложил Шишкину на уже готовой картине дописать медведей и он подготовил композицию, согласовал ее с Иваном Ивановичем и сам изобразил. Медведи получились так хорошо, что Константин Аполлонович даже поставил свою подпись на картине рядом с автографом Шишкина, которому так понравились нарисованные мишки, что он согласился их оставить на картине.

Картина была впервые представлена на XVII Передвижной выставке 1889 года, где на ней стояли подписи обоих художников. Сразу после показа полотно приобрел Павел Третьяков. Он посчитал, что замысел картины и манера исполнения принадлежат только Шишкину, поэтому и стер подпись Савицкого. Вместе с тем, в каталоге Третьяковской галереи имеется пометка, что медведи дорисованы К.А. Савицким.

Интересно, что картину Третьяков приобрел за огромную по тем временам сумму — 4000 рублей.

Иван Шишкин предложил Савицкому его долю «за мишек» — 1000 рублей, но тот сильно оскорбился, считая, что именно медведи — это самое главное на полотне, а утренний лес — лишь фон для них. Теперь уже обиделся Шишкин. Действительно, утренний лес изображен так мастерски, что кажется, будто, мы сами находимся в лесной чаще.

Чувствуется приближение утра, солнце уже просвечивает сквозь кроны деревьев и робко заглядывает в один из его уголков. Нам приоткрылась тайна леса и мы наблюдаем, как под присмотром строгой мамы, играя, познают жизнь медвежата.

Вместе с тем, картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» многие называют «Три медведя» и ассоциируют с названием известной русской сказкой «Три медведя».Долгую жизнь в народной памяти сохранило еще и то, что на кондитерской фабрике «Эйнем» по согласованию с Третьяковым была запущена линия конфет с обертками на тему «Русские художники и их картины».

Работа Шишкина дала жизнь конфете «Мишка косолапый», а с 1925 года она выпускается в привычном нам виде на фабрике «Красный Октябрь», которая выросла из национализированного советской властью «Эйнема». Конфеты пользовались большим спросом, но и цена на них в последние годы советского периода была довольно высокой – четыре рубля за килограмм.Пролетарский поэт Владимир Маяковский создал звучный слоган, который сразу напечатали на фантике рядом с медведями Шишкина: «Если хочешь кушать “Мишку”, заведи себе сберкнижку»!

Искусствоведы утверждают,что это единственный случай так называемого соавторства, после которого произошел раздор в многолетней дружбе художников. Разговоры же о том, что Шишкин не умел рисовать животных, человеческие фигуры – миф! Начнем с того, что Шишкин учился у анималиста, поэтому коровки, овечки все это у него прекрасно выходило.

"Если бы я не был художником, я бы стал ботаником" – много раз повторял художник, которого и без того ученики так называли. Он настоятельно рекомендовал им рассмотреть предмет через увеличительное стекло или сфотографировать, чтобы запомнить - сам так делал, вот его аппараты. И только потом с точностью до сосновой иголочки переносил на бумагу.

Частично использован источник : https://www.msk-guide.ru/page_21392.htm

А вы знали об этом?

Самым дорогим в истории продаж полотен Шишкина стала картина «Сумерки» (1896). Ее выставил на лондонских торгах в 2013 году торговый дом MacDougall’s, специализирующемся на русской живописи. Начальная стоимость работы (эстимейт) была заявлена в пределах 1,2-1,8 миллиона фунтов стерлингов. Во время торгов это полотно высококлассного уровня тут же привлекло внимание и привело к жаркой борьбе участников аукциона. В итоге работа ушла с молотка за 2 млн 158 тысяч фунтов стерлингов (3,3 млн долларов).

Вместе с тем солидные цены на картины Шишкина привлекают и желающих выдать подделку за подлинник. Так, весной 2004 года на аукционе торгового дома Sotheby's разразился громкий скандал вокруг раннего полотна Ивана Шишкина «Пейзаж с ручьем», который был оценен специалистами примерно в 700 тысяч фунтов стерлингов. Однако до торгов дело так и не дошло. За пол часа до начала в аукционный дом позвонил неизвестный и заявил, что полотно является поддельным. Тогда Sotheby’s едва успел снять «Шишкина» с аукциона.

А после тщательного расследования выяснилось, что за год до этого эта картина была продана в Стокгольме как произведение голландского живописца Маринуса Адриана Куккука за $56 тысяч вместо заявленных $9 тысяч. Предполагается, что год, прошедший между шведским и лондонским аукционом, картина провела в России, где над ней были проведены косметические процедуры. После скрупулезной экспертизы выяснилось, что из пейзажа голландца аккуратно удалили фигуры людей и животных, а в углу холста нанесли автограф Шишкина.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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