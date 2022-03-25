Почему гаснет свеча в церкви

Среди всех народных примет, особо важными считаются суеверия, связанные с церковью. Так, в народе трагическим смыслом наделяется судьба человека, у которого на отпевании погасла свеча в руках. Считается, что в скором времени этот человек умрет.

В священном месте, в доме Бога, при чтении молитв в руке человека гаснет символ торжества Высших сил над низвергнутым в пропасть злом. При этом человек бледнеет уверенный в собственной кончине. Подобный оборот возможен в единственном случае: каким-то образом силам зла удалось прорваться в этот мир и осквернить первый, попавшийся по дороге храм.

Прежде чем рассуждать о том, как избавиться от своеобразного проклятия и устранить негативное действие приметы, следует разобраться, что собой представляет обряд отпевания. Это молитвенное чинопоследование, специально учрежденное Церковью, чтобы облегчить переход человека в иной мир. Отпевание проводится только над крещеным человеком, который не забывал периодически посещать храм.

Отпевание не является пропуском в лучший мир. Молитвы, произносимые во время службы призваны просто облегчить страдания души и разделить ее печаль между собравшимися проводить человека в последний путь. Также отпевание не избавляет душу от грехов.

Однако стоит учесть, что это святое действие, во время которого священник непосредственно обращается к высшим силам. Отпевание должно происходить только в церкви. Моление за душу человека в неосвещенных местах разрешается в крайнем случае, например, во время военных действий.

Во время отпевания присутствующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют любовь к усопшему. Кроме того, церковные свечи всегда служат напоминанием о Христовом Воскресении. Это также своеобразный знак победы сил света над силами тьмы. Теперь, следует обобщить все эти представления и попробовать совместить их с суеверием. Только так можно определить, насколько правдива народная примета и стоит ли ее опасаться.

При этом единственное, что интересует злобного духа, это погашение свечи в чьей-то руке. Не слишком ли высоко оценивает себя человек в данном случае? И не слишком ли оскорбительны подобные мысли для Бога, который должен следить за порядком в собственном доме? Кстати, Церковь резко отрицательно относится к подобным суевериям, так как не находит им никакого практического подтверждения.

Впрочем, логика и здравый смысл не так интересны для обывателя, как возможность избавиться от » проклятия свечи». Чаще всего для снижения негативного эффекта используют специальные заговоры или заказывают сорокоуст о здравии всех людей, присутствующих на отпевании.

Во время службы человеку с погасшей свечой рекомендуется взять монеты, которые прикрывают глаза усопшего, добавить к ним еще две золотые монеты и отнести сей дар на ближайшую могилу, в которой похоронен одноименный человек. Откуп оставляют на надгробии и читают специальный заговор, слова которого варьируются по собственному желанию. Уходить с кладбища следует не оглядываясь. Еще один способ, прочитать заговор, предварительно очертив вокруг себя круг, используя осиновый кол.

Внимательный человек заметит, что для собственного очищения следует совершить кражу в храме и применить в борьбе со злом оружие, направленное на уничтожение вампиров! Невольно вспоминаются вампирские саги и бессмертные произведения Гоголя. Складывается впечатления, что все суеверия родом из художественной литературы.

Если при отпевании погасла свеча, ее просто следует поменять на другую свечку и продолжить участие в скорбном ритуале. Мысли человека в этот момент должны быть обращены к Богу и покинувшей этот мир душе, а не к суевериям, отвлекающим от молитв.

Священнослужители неоднократно призывали прихожан не уделять внимания суевериям, так как это несовместимо с действиями по-настоящему верующего человека. Если для кого-то приметы важнее церковной службы, вера его не является искренней.

Что говорит народная мудрость

Огонек церковной свечи может сказать о многом. Пламя, в некотором смысле, символизирует жизнь. Так неблагоприятной приметой считается погасшая свеча, поставленная за здравие. Это является дурным знаком, поэтому многие прихожане смотрят, чтобы никто не потушил свечу, будь то специально или случайно.

Такая примета подразумевает, что если огонек потух до того, как свеча полностью сгорела, то не обязательно, что человек может умереть, а просто может сильно заболеть. Тоже касается и поставленной за здравие свечи, если она упадет.

Но при этом, примета гласит, что если потухла свеча, поставленная за упокой, то это наоборот является хорошим знаком. И дает знать о том, что душа усопшего вас услышала.

Приметы про церковные свечи: почему свеча трещит, коптит, плачет, падает

Свечи в прежние времена служили главным источником света, и наши предки составили о них множество примет. Поверья о церковных свечах актуальны и по сей день, ведь их поведение может рассказать о многом и даже предупредить о надвигающейся опасности.

С древнейших времен с помощью свечей проводили обряды и ритуалы, направленные на избавление от проблем, привлечение удачи и благополучия. Свечи не всегда горят ровно: они могут копить, трещать и даже падать. Эксперты предлагают ознакомиться с толкованием примет, чтобы всегда знать о том, что сулят разные явления, и вовремя обезопасить себя от надвигающихся проблем.

Почему церковные свечи трещат

Треск зажженной свечи, по примете, указывает на наличие порчи. Такой знак — повод проверить, есть ли негативные программы на доме или на человеке, чтобы избавиться от них и предотвратить неприятности. Свеча трещит, предвещая скорый приход в дом человека с недобрыми помыслами. Треск, похожий на шипение, указывает на разочарования и неприятные новости. Треск горящей свечи указывает на проблемы в жизни.

Приметы о коптящих свечах

Церковная свеча, начавшая коптить дома, указывает на то, что в жилище много негативной энергии. Копоть от свечи, идущая в сторону того, кто ее зажег, свидетельствует о наличии сглаза и даже порчи. Коптить в церкви свеча начинает, указывая на необходимость в раскаянии.

К чему свечи падают

Упавшая в церкви свеча сулит скорые неприятные новости от близких людей. Молодым незамужним девушкам свечка, упавшая в церкви, предвещает скорое замужество. Церковная свеча, сама упавшая из подсвечника, указывает на проблемы в скором будущем. Если свеча вдруг упала в церкви, человека скоро ждет неприятное событие. Такое поведение свечи может указывать на разлад в семье и даже скорую измену. По примете, свеча, случайно упавшая из-за неосторожности, не сулит ничего плохого. Такого же мнения придерживаются священнослужители.

Приметы о плачущих свечах

Свеча плачет, когда с нее капает много воска. Воск ведет себя по-разному: натекает лужей, остается на свече, образуя причудливые наплывы. Согласно приметам, такие знаки нельзя оставлять без внимания.

Наплывы на свече свидетельствуют о нарушении природной защиты. Энергетическое поле человека не способно защитить его от напастей, а значит, его нужно укреплять. Если зажженная церковная свеча тотчас начинает «плакать» и воск струится вниз, это указывает на наличие порчи. Наплывы на свече пересекаются друг с другом и их много — в скором времени человека ждет неприятная болезнь. Капля воска, стекающая по свече, подобно слезе, указывает на проблемы с каким-то человеком. Не исключено, что он замышляет каверзу. Наплывы на церковной свече свидетельствуют о разного рода проблемах, и если их много, то в жизни не все в порядке. Стоит посетить церковь и помолиться, а также исповедоваться.

С помощью свечей можно привлечь в жизнь истинную любовь и благополучие. Свечи обладают исключительной энергетикой, поэтому часто используются для всевозможных белых обрядов и ритуалов. Счастья вам, и не забывайте нажимать на кнопки и

Если упала свеча в церкви и другие приметы с точки зрения священнослужителей

Зачастую люди приходят в церковь, дабы поставить свечу во здравие и таким образом помочь себе, своим родным, близким в мирской жизни или же помянуть их светлую память. Но бывают случаи, когда они попадают в достаточно неловкую ситуацию: свеча, установленная ими, падает, гаснет или начинает трещать. В таких случаях человек чувствует себя неловко, но главное — начинает бояться того, что данное событие может являться предзнаменованием чего-то плохого. О том, что делать и как себя вести, если упала свеча в церкви, если гаснет свеча в церкви или трещит свеча в церкви, и о других известных приметах с точки зрения священнослужителей, расскажет эта статья.

Что касается упавшей в храме свечки, то на этот счёт у священнослужителей есть свои объяснения. Во-первых, нужно понимать, что причиной такого действия могут быть разные события, не зависящие от самого человека и являющиеся случайными. Поэтому прежде чем начинать переживать по данному поводу, нужно внимательно посмотреть, что же на самом деле произошло.

1:699

А причины могут быть следующие:

1:766

— Человек выронил из рук свечу потому, что его толкнули. Так сложилось, и на это не стоит обращать особое внимание;

— Свечка упала из-за элементарно неумения устанавливать её. Это также не страшно, просто в будущем не нужно спешить, а сначала легонько растопить основу — тогда она хорошо прикрепится и не будет стоять крепко.

1:1367

— Если же Вы пришли поставить свечку за здоровье родных и близких, при этом хорошо ее укрепили и она упала, то тут нужно задуматься, ведь это может стать знаком их дальнейшего недомогания. Это далеко не вина человека, ставившего свечу, просто жизненный факт, не зависящий от него. В таком случае остается лишь часто молиться и просить Господа подарить здравие и благодать больному.

1:2069

Независимо от того, что стало причиной падения свечки в храме, есть одно церковное правило, которого в таких случаях придерживаются все верующие люди:

саму свечу нужно поднять, перекреститься три раза, попросить у Бога прощения и снова зажечь её. Это только тогда, если она не потухла сама. После поставить на прежнее место или же держать в руках — сделать так, как было на падения. Далее выполнить всё то, что планировалось, и спокойно следовать домой.

1:833

2:1342 2:1398

Сколько раз мы слышали: «Не клянись, это грех!» Так ли это на самом деле? Да, так. Сам Господь наш в Евангелии говорит: «Не клянись вовсе» и поясняет: «Пусть слово ваше будет да или нет, а что сверх этого, то от лукавого». Мы не знаем, что нам уготовано, и не знаем, что произойдет с нами в следующий момент. Как можем клясться мы, не будучи ни в чем уверенными? Самые страшные клятвы — те, которые подкрепляются самыми дорогими для нас вещами. Мы говорим: «клянусь жизнью матери», «клянусь своей жизнью». Слова эти — большой грех.

2:2347 2:4 2:87

Иногда, забывая что-то дома, нам приходится возвращаться. Многие считают это дурной приметой: дескать, не будет дальше дороги. Но подумайте сами, разве Бог не сопровождает нас везде и всегда? Разве не ведет он нас за руку как детей своих? А если так, то возможно ли, что его благословение исчезнет из-за того, что нам пришлось возвращаться из-за своей забывчивости? Перед вами примета, никак не подкрепленная в Священном Писании. Это все людские выдумки. Отказаться от нее сразу, быть может, вам будет трудно. А вы поступите так. Когда придется в очередной раз за чем-нибудь вернуться, перекреститесь три раза и скажите: «Господи, на все воля Твоя». И он обязательно благословит ваш путь.

2:1331 2:1336 2:1433

Это существующее церковное правило, однако оно не обязательно для исполнения. Если вам не хочется крестить рот всякий раз, когда вы зеваете, то делать этого не нужно. Но помните, что крест — это всегда добрый знак, поэтому осенить себя им лишний раз — тоже хорошо. Есть и другое мнение: будто в момент, когда человек зевает, к нему в рот могут залететь бесы и попасть оттуда в душу. Это чистой воды суеверие. Нечисть не может попасть к нам извне. Единственный для нее способ оказаться внутри — это зародиться у нас в душе. Поэтому лелейте в себе только добрые помыслы, тогда и бесы не потревожат вас.

2:2514 2:4

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Свадьба

Свадебные приметы достаточно разнообразны и их очень много, все не перечесть. Еще с давних времен люди замечали все события, происходившие на свадьбе, а затем это превращалось в приметы.

Плохие свадебные приметы:

если перед свадьбой потерялась перчатка или разбилось зеркало, то это принесет в семью несчастье; в случае когда невеста случайно на себя что-то вылила за столом, то ее муж в будущем станет пьяницей; не стоит фотографироваться жениху и невесте вдвоем, потому что это может привести в дальнейшем к расставанию; упало что-то из украшений, то это, к несчастью в молодой семье; как гласит примета, в день заключения брака только невеста должна смотреться в зеркало, если кто-то станет перед ней – отобьет будущего мужа. Точно так же можно сказать о женихе – могут увести жену; если вдруг невеста укололась во время свадьбы, то гармонии в семье не будет; жениху и невесте запрещено есть с одной ложки или вилки за столом – это приведет к разногласиям в семье; когда молодоженам пересекли путь прохожие, то без размолвок никак не обойтись; во время свадьбы вы увидели похороны, то следует обойти это место как можно дальше стороной, чтобы не притянуть к себе горе; если во время свадьбы слышен звон колоколов, то обязательно в дальнейшей жизни молодых будут присутствовать ссоры; не желательно на бракосочетание надевать босоножки – это приведет семью к тому, что они будут жить в бедности; в загсе нужно держать крепко кольца, нельзя их ронять, иначе быть горю. Если вдруг такое случилось, то у свидетелей или родственников должна быть с собой нитка, чтобы одевать на нее упавшее кольцо, считается что таким образом вся плохая энергетика с него уйдет. Затем можно это кольцо надеть, после проведения торжества нужно спалить нитку, должен делать это тот, у кого упало кольцо; никто не должен мерить ваше кольцо, а если и хотите дать, то нужно оставить на столе, а потом желающий примерить может его оттуда взять и примерить; не желательно дарить фотографию перед свадьбой, будет расставание; не советуется надевать кольцо на руку, одетую в перчатку; не желательно венчаться теми кольцами, которые достались от покойных супругов; из украшений можно выбирать любые, кроме жемчуга – это украшение приведет к скоропостижному разводу; нельзя выбирать платье зеленого цвета – можно накликать несчастье; категорически запрещается переносить свадьбу; нежелательно продавать свой подвенечный наряд после свадьбы – это не к добру; молодому не нужно оглядываться на молодую подчас поездки в загс – это приведет к неверности и недоверию. Он создает свое будущее и не нужно вспоминать былое, да и потом невеста может вернуться в отчий дом; в свадебный день запрещено стричь жениха, как бы дети больными ни родились; когда невесту забрали из дому, в этот день нельзя убирать в доме, потому что примета говорит, если навести порядок, то молодая может снова вернуться в дом после развода; когда в процессе венчания в церкви погасла свечка – это значит, что в семье будут трудности, и вероятно преждевременная кончина поджидает одного из новоиспеченной семьи; нельзя выбирать дату бракосочетания на 13-е число – не будет счастья в доме молодых.

Похороны

В жизни каждого человека существуют не только праздники полные радости, но и приходится переживать очень грустные моменты, например, похороны. Здесь нужно особо относиться к различным поверьям и преданиям, ведь дело касается кладбища и покойных людей. В суевериях говориться о том, что покойным вполне может забрать с собой того человека, который допустил грубую ошибку на похоронах. Вот почему нужно чтить все традиции и обряды.

Недобрые приметы, которые касаются похорон:

если на встречу вам идет похоронная процесия, то стоит их обойти другой дорогой, этот знак, как знамение о том, что скоро может случиться беда; если вырытая могила по каким-то причинам меньше самого гроба, то это означает, что скорее всего будет лишь один умерший в этой семье, или же земля не принимает этого человека; на кладбище нужно смотреть под ноги и не спотыкаться, иначе вскоре тоже можно умереть. Эта примета часто всплывает в памяти у наших бабушек и родителей. плохой знак, когда земля в могиле обсыпается, это значит кто умрет – ребенок, мужчина, женщина или пожилой человек. Стоит отметить, что место где начала осыпаться земля говорит и о том, кто именно вскоре погибнет — ребенок, пожилой человек, мужчина или женщина; когда на могиле выросли такие травы, как крапива и чертополох, то можно рассматривать этот знак, как безопасный, но такая трава говорит о том, что человек был плохим; после окончания похорон не нужно никого навещать, потому что можно за собой привезти смерть; крышку гроба никогда не заколачивают в доме, это призовет смерть; если гроб слишком большой для умершего, то вскоре можно ждать очередной смерти. А после того, как вынесли гроб нужно хорошенько закрыть все двери, чтобы не впустить снова в дом смерть; никогда подушка из гроба на стол не кладется, потому как это по примете приведет к скоропостижной смерти одного из родных; нельзя забирать из гроба что-либо, плохой знак, можно призвать к себе болезнь; не стоит наблюдать за похоронами из окна, а увидев, обязательно разбудить всех, кто в этот момент спит, иначе умерший заберет с собой души спящих; родне запрещено нести гроб и крышку умершего. Говорят, что в этот момент душа умершего может легко забрать родных с собой на тот свет; никогда в гроб не стоит класть фотографии родных, чтобы покойный не смог их забрать на тот свет; гроб нужно выносить предельно осторожно, особенно это касается дверных косяков, чтобы не зацепиться об него, иначе покойный может таким способом зацепиться за живого и забрать его вслед за собой; глаза усопшего следует крепко закрывать, иначе тот, кто попадётся ему на глаза отправиться следом за ним; нельзя хоронить никого 31 декабря, потому что в следующем году практический каждый месяц будут происходить похороны; запрещено хоронить людей в воскресенье, потому что суеверные люди говорят, что как минимум еще три покойника будет похоронено в течение семи дней; похороны нельзя откладывать, потому что покойный будет прикладывать все силы, чтобы найти кого забрать с собой; если приготовленный гроб пустует, то он будет призывать к себе того, кто его себе приготовил, поэтому стоит чем-то наполнить его, а потом все наполнение также положить в гроб вместе с усопшим; весной нельзя оставлять незасеянной даже малую часть поля, потому что скоро будет покойник. Так как в прошлые времена семьи были многодетными и под засевы использовали каждый кусок, то именно незасеянный участок означал то, что кто-то останется голодным; если во дворе или на улице уже умерло два человека, то вероятней всего умрет еще один; если на похоронах или при отпевании покойника в руках погасла свеча – это очень плохой знак и предвещает он, что смерть уже вас выбрала и идет за вами; нельзя впускать кошек или собак в комнату с покойным, это может сильно испугать его душу, и она начнет метаться; придя в дом из кладбища нужно сразу же положить руки на печку, а затем поднести к зажжённой свече, чтобы отогнать от себя и от своего дома горе; после проведения похорон лучше всего никому из родных не заглядывать в зеркало, потому что может умереть следующим, нужно поднести кошку; если мужчина копал могилу и ему земля попала в обувь, то следует на кладбище вытрусить ее, чтобы не принести домой, ведь она имеет негативный заряд, что может поспособствовать болезни всей семьи.

Примет, связанных с похоронами очень много и все они разные, но можно сказать одно – нужно очень внимательно соблюдать обряд захоронения, как бы и вправду не призвать еще одно горе в семью.

Каждый сам решает верить в поверья или нет. Даже если что-то пошло не так, но вы уверены, что это просто пустяк, вероятно оно так и будет. Не стоит огорчаться и все будет хорошо!

Приметы в церкви

Люди ставят свечи в храмах, чтобы почтить память усопших или облегчить участь здравствующих. И когда случается, что свечка по каким-то причинам начинает чернеть, коптить, потрескивать, сгибаться, наклоняться, ломаться или падать, мы волей-неволей начинаем думать, что это знак свыше. Однако, что подразумевает Всевышний и как себя вести в такой ситуации, остается большим вопросом.

Церковные суеверия, или так называемые бытовые верования — это своеобразная категория примет, связанных только с посещением храмов и их распространением среди прихожан. Когда мы говорим о таких приметах, перед нами открываются особенные языческие представления, которые проникают в православие через людей, мало знакомых с истинными православными традициями.

В настоящем христианстве магия, чародейство или любого вида суеверия противоречат всем религиозным канонам. И церковнослужители в таких случаях призывают обратить внимания не только на действия, происходящие со свечой, но и на причины, и в то же время не забывать о цели посещения храма.

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