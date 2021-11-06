Топ-25: Невероятные факты про Амазонку, которые делают её уникальнейшим местом на Земле

Амазонка — это невероятное место, в котором есть много всего неожиданного и даже того, о чём вы и не догадываетесь! Знаете ли вы, что существенная часть мировых запасов питьевой воды находится в Амазонке? Эта река является крупнейшей в мире по площади бассейна и полноводности.



А знаете ли вы, что во влажных тропических лесах Амазонки можно встретить подавляющее большинство из миллионов различных видов растений и животных, живущих на нашей планете? Амазония — это, без преувеличения, мировой генетический фонд Земли!



Амазонка настолько огромна, что глубоко в джунглях до сих пор живут племена, которые не выходят на контакт с цивилизацией. И это всего лишь малая часть всех тех невообразимых и удивительных вещей, которые делают Амазонку одним из самых уникальных мест на планете!





История Амазонки не менее удивительна! В мире существует лишь несколько вещей, настолько же интересных и интригующих для учёных, как влажные тропические леса Амазонки. Но мы не будем раскрывать все карты сразу — всему своё время. Читайте дальше, потому что перед вами — 25 удивительных фактов про Амазонку, которые вам будет интересно узнать!







25. Недавно обнаруженный в Амазонии вид слепых подземных муравьёв считается прямым потомком самого первого вида муравьёв.









24. Некоторые виды муравьёв, живущих на Амазонке, известны тем, что совершают набеги на соседние колонии и берут других муравьёв в рабство.









23. Словенский пловец на сверхдальние дистанции Мартин Стрел (Martin Strel) является первым человеком, который преодолел вплавь Амазонку, каждый день проплывая по 80 километров. На это ему понадобилось чуть более двух месяцев.









22. Каждый год в течение трёх недель полная луна вызывает приливную волну, которая движется вверх по течению Амазонки каждую ночь. Некоторым сёрфингистам удаётся прокатиться на волне на протяжении более 10 километров.







21. Под Амазонкой, на глубине около 4 километров, протекает другая река под названием Хамза: она значительно шире и такая же длинная.







20. 20% кислорода на нашей планете вырабатываются влажными тропическими лесами Амазонки.







19. Хотя в прошлом многочисленные экспедиции пытались найти древние города Амазонки, которые, по слухам, были покрыты золотом, со временем учёные стали сомневаться, что цивилизация могла процветать в таких жёстких условиях и на такой бесплодной почве.







18. Учёные нашли доказательства антропогенной почвы Терра прета, покрывавшей огромные участки Амазонки. Они полагают, что жители древних цивилизаций покрывали землю этой искусственной, богатой питательными веществами почвой, что позволяло строить города и заниматься сельским хозяйством.







17. 17-летняя Джулиана Кёпке (Juliane Koepcke) упала вглубь джунглей Амазонки, когда самолёт, в котором она летела, потерпел крушение. Все пассажиры в количестве 91 человека погибли, а девушка в течение полутора недель пробиралась сквозь джунгли, прежде чем ей удалось выйти к людям.







16. Считается, что в бассейне Амазонки обитает 2,5 миллиона видов насекомых, и больше половины из них, как предполагается, живут под листовым пологом.







15. В бассейне Амазонки живут племена, которые до сих пор не вышли на контакт с цивилизацией, и некоторые учёные против того, чтобы контактировать с ними.







14. Существует теория о том, что Амазония — это на самом деле гигантский фруктовый сад, оставшийся от цивилизации, процветавшей на этой территории порядка 3.000 лет назад.







13. Из реки Амазонки в Атлантику впадает настолько большой объём пресной воды, что почти на 160 километров опресняет солёные воды океана. Этот обширный участок называется Пресным морем.







12. Устье реки Амазонки настолько широкое, что её воды, впадая в Атлантический океан, омывают берега острова Маражо (Marajo). Клёво, да? Размер этого острова примерно равен территории Швейцарии.







11. Когда-то Амазонка впадала в Тихий океан, однако затем сменила своё направление в обратную сторону.







10. В лесах Амазонии обнаружили микроскопический грибок (Pestalotiopsis microspora), который, как ни удивительно, может жить, питаясь исключительно пластиком, точнее, полиуретаном. Причём, делать он это может даже при отсутствии кислорода.







9. С точки зрения водного потока, река Амазонка — больше, чем следующие 8 крупнейших рек планеты вместе взятых.







8. Когда-то Генри Форд построил на Амазонке рабочий посёлок, в котором жили люди, собиравшие урожай каучука. Сегодня Фордландия (Fordlandia) — это заброшенный город-призрак.







7. В водах Амазонки обитает рыба под названием арапаима весом около 136 килограммов. Она покрыта прочной рельефной чешуёй, многослойная композиционная структура которой позволяет ей выживать в окружении пираний.







6. Учёные выяснили, что каждый год из-за пыльных бурь во впадине Боделе, расположенной в пустыне Сахара, через Атлантику в бассейн Амазонки каждый год переносится 40 тонн пыли.







5. Ежедневный сток Амазонки равен запасу воды, которого хватит для использования всему городу Нью-Йорку в течение 12 лет.







4. Амазония обладает таким огромным биоразнообразием, что на одном кусте может быть больше видов муравьёв, чем на Британских островах... и это только муравьёв!







3. Название реке дал испанский конкистадор Франсиско Ореллана (Francisco Orellana), чей отряд якобы увидел племя легендарных воительниц и вступил с ними в сражение. Сначала он хотел назвать реку своим именем, однако после боя остановился на названии "Амазонка", сравнив отважных женщин-воинов с амазонками из греческой мифологии.







2. В лесах Амазонии произрастает более 3.000 видов фруктов. Для сравнения, в западных странах едят порядка 200.







1. В тропических лесах Амазонки обитает более половины из 10 миллионов видов животных, обитающих на нашей планете.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2340875238252481380/

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