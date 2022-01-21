Надежда Пешкова. В НКВД её звали «веселая вдова». Любой мужчина приблизившийся к ней, был обречен

Надя была восьмым ребенком в семье известного уролога Введенского, который жил на Патриарших прудах. Мать Нади умерла в 1918 году от «испанки», папа остался один с 9 детьми.

Два года спустя доктор Введенский сам диагностирует у себя рак и поспешит как можно скорее устроить будущее своей дочери на выданье Нади.

Ординатор, который был влюблен в Надежду, как раз работал в его клинике. Врач и ординатор ударят по рукам: венчание состоялось в церкви в Брюсовском переулке. Однако после свадьбы жених так напился, что испуганная невеста сбежала через окно. Надя ни одного дня не прожила со своим первым мужем:

«Я не могу находиться с ним в одной комнате».

Максиму Пешкову, сыну Максима Горького, с которым Надя познакомилась еще старшеклассником, очень понравилась эта история. Максим ухаживал за Надей, но девушка не спешила снова выходить замуж. Максим даже познакомил ее со своим знаменитым отцом, которому она очень понравилась.

Именно Максим Горький в 1922 году убедил Надю Введенскую уехать с сыном за границу. На самом деле это была эмиграция. Максим Горький так любил свою невестку, что называл ее «славной штукой» и «красивым растением». Отсюда начали появляться непристойные слухи об отношениях тестя с невесткой.

Оказавшись в Италии, Надя подстригла свои длинные волосы в соответствии с модным тогда в Европе каре. Ее волосы выбивались из-под шляпки, как заметил Горький, как у кучера. Так за ней закрепилось прозвище Тимоша - раньше в России ямщиков часто называли Тимофеями.

В Италии у уже женатых Максима и Нади Пешковых родились 2 дочери: Марфа, которая станет женой Сергея Берии, и Даша.

Тимоша с Максимом Горьким и дочерью.

В 1932 году большая семья наконец вернулась в Россию. Пролетарскому писателю нужно было писать для Сталина о достижениях в строительстве социализма. Семье Горького подарили особняк в Москве. Сталин лично пообещал Горькому, что он сможет провести холодное время года в Италии, но вместо этого писателю выделили другой особняк в Крыму в Форосе. Им больше не разрешалось выезжать в Италию.

Семья Пешковых, жена Горького Андреева, различные секретари и бесчисленные писатели жили в новом московском доме Горького. Первые члены Политбюро были частыми гостями.

Обратите внимание: За одну ночь с этой женщиной мужчина готов был отдать все на свете, в чем сила Клеопатры?.

Не редко заглядывал и нарком Генрих Ягода, непременно с букетом для Тимоши и вечными вопросами: кто пришел, о чем они говорили? Сталин также бывал со своей дочерью.

Надя и Максим Пешковы.

Так будет продолжаться до 1936 года, пока муж Тимоши не отправится на «гулянку» и выпив слишком много крепкого проводит ночь на скамейке в бессознательном состоянии. Максим подхватит пневмонию от переохлаждения, от которой он сгорит всего за 9 дней.

Тимоша всегда привлекала мужчин, а в те года она еще и красилась в блондинку. Неудивительно, что после смерти ее мужа объявились все старые поклонники.

Несмотря на жену, начал активно ухаживать за Тимошей А. Н. Толстой. Надя не отвечала взаимностью, но иногда их видели вместе. Скоро советская общественность начнет обсуждать роман Тимоши с народным комиссаром Ягодой.

После смерти Максима для семьи Горьких была организована поездка по Волге, где каюты Ягоды и Тимоши располагались рядом друг с другом. Тимоша отказалась от такого соседства, и в результате Ягода остался на берегу.

Однако, находясь под арестом, в 1937 году Ягода спрашивал о Тимоше как о своей любовнице. На суде нарком даже признается в убийстве Максима Пешкова «по личным причинам», но верить ли этим признаниям-дело каждого. Например, дочь Тимоши Марфа никогда в это не верила и утверждала, что Сталин послал Ягоду к ее матери, а получив твердое «нет», «сажал» всех женихов ее матери.

Академик Луппола, за которого Тимоша хотела выйти замуж после смерти Максима, был арестован во время их поездки в Тбилиси. Он был репрессирован и умер в 43 году. Архитектор Мирон Мержанов, с которым жила Тимоша, был арестован прямо в ее доме на глазах у дочери. В 53-м был арестован инженер Попов, за которого Тимоша тоже собиралась выйти замуж.

Любой мужчина, приблизившийся к Тимоше, был обречен. Виноват ли в арестах отвергнутый Сталин, неизвестно, но после ареста третьего любовника Надежда сказала:

«Больше одинокие мужчины не войдут в мой дом».

Так что с прозвищем «веселая вдова», как звали Тимошу в НКВД, было покончено.

Последние 20 лет своей жизни Тимоша посвятила созданию Музея Горького, который появился только благодаря ее энтузиазму. Надежда Пешкова умерла в 1971 году.

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