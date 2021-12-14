На этом фото кое-кто спрятался, найдете за 10 секунд?

Сначала это фото кажется вполне обычным.
Но, готова поспорить, вашему подсознанию оно уже нравится!
Что же здесь "не так"?
Я тоже сначала не поняла.
Лишь спустя 10 секунд осознала, что среди кукол кое-кто спрятался! А вы видите, кто это?
Полагаю, вы правы! Среди антикварных игрушек есть два очаровательных младенца. По-моему, их выдает слишком естественный (как для кукол) румянец.
Запомните ключевое правило: лучший способ скрыться – спрятаться на виду! Однако детей на полке лучше не оставлять. В колыбели или в объятиях мамы им куда комфортнее!
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