Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Помошников
    "Но воплотился он в среде еврейского народа, и по плоти Господь Иисус является евреем." Какая чушь. Это называется ер...Иисус Христос и е...
  • Ole Ole
    У него был не компенсированный диабет 2 типа с неконтролируемым аппетитом. Как и у обжоры баснописца КрыловаТрапеза беззубого...
  • анатолий андреев
    Это что за скот грызунский нарисовался??За что сразу посл...

На этом фото кое-кто спрятался, найдете за 10 секунд?

Сначала это фото кажется вполне обычным. 

Но, готова поспорить, вашему подсознанию оно уже нравится!

Что же здесь "не так"? 

Я тоже сначала не поняла. 

Лишь спустя 10 секунд осознала, что среди кукол кое-кто спрятался! А вы видите, кто это?

На этом фото кое-кто спрятался, найдете за 10 секунд?
На этом фото кое-кто спрятался, найдете за 10 секунд?

Полагаю, вы правы! Среди антикварных игрушек есть два очаровательных младенца. По-моему, их выдает слишком естественный (как для кукол) румянец.

На этом фото кое-кто спрятался, найдете за 10 секунд?

Запомните ключевое правило: лучший способ скрыться – спрятаться на виду! Однако детей на полке лучше не оставлять. В колыбели или в объятиях мамы им куда комфортнее!

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Зачем россияне кладут колготки в морозилку https://otari.mirtesen.ru/blog/43093862810/

Зачем раньше брали канареек на подводную лодку и как эти птицы помогали морякам https://otari.mirtesen.ru/blog/43132622657/

Трубкогубая летучая мышь: Язык в 1,5 раза длиннее тела! Чтобы не болтался на ветру, его пришлось спрятать в груди https://otari.mirtesen.ru/blog/43991113709/

Обсудить

Картина дня

наверх