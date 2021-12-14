На этом фото кое-кто спрятался, найдете за 10 секунд?

Сначала это фото кажется вполне обычным.

Но, готова поспорить, вашему подсознанию оно уже нравится!

Что же здесь "не так"?

Я тоже сначала не поняла.

Лишь спустя 10 секунд осознала, что среди кукол кое-кто спрятался! А вы видите, кто это?

Полагаю, вы правы! Среди антикварных игрушек есть два очаровательных младенца. По-моему, их выдает слишком естественный (как для кукол) румянец.

Запомните ключевое правило: лучший способ скрыться – спрятаться на виду! Однако детей на полке лучше не оставлять. В колыбели или в объятиях мамы им куда комфортнее!