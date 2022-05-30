Глобальное затемнение или взрыв: какой конец света прогнозируют ученые

Если человечество не погибнет из-за смертельных вирусов и не случится ядерная война, рано или поздно вся жизнь на Земле исчезнет. Это произойдет, если погибнет Солнце. Ученые прогнозируют разные сценарии развития событий. Как скоро это может случиться?

Сгореть или замерзнуть?

По прогнозам ученых, у человечества два варианта смерти – сгореть заживо или замерзнуть. Но все предположения находятся лишь в теоретической плоскости. Убедительных доказательств у исследователей пока нет.

Научное сообщество сходится во мнении, что продолжительность жизни Солнца – 14 миллиардов лет. При этом чуть меньше половины, 5 миллиардов, звезда уже прожила. Астрономы прогнозируют, что оставшееся время Солнце будет расти. Его диаметр увеличится в 170 раз. При этом будет возрастать и температура. В результате звезда «расплавит» Меркурий и Венеру, а затем и поверхность Земли превратит в безжизненные обезвоженные скалы.

По другой версии ученых, Солнце сожмется, превратившись в небольшую звездочку. Греть и светить она с каждым столетием начнет всё слабее, что приведет к глобальному похолоданию и затемнению. Через 8 миллиардов лет крошечная звездочка и вовсе умрет. А после этого примерно через месяц погибнет и всё живое на Земле.

Пессимистический прогноз

Голландский астрофизик Пирс Ван дер Майер предрек Солнцу гибель еще в 2010 году. Его прогноз базируется на наблюдениях за быстрым нагреванием солнечного ядра (за несколько лет температура с 15 миллионов выросла до 27) и гипотезе формирования нового ядра. Если эти процессы продолжатся, то Солнце, по мнению голландца, проживет всего пару лет. Большинство коллег к гипотезе дер Майера относятся скептически, хотя и не отрицают возрастающей с каждым днем солнечной активности и роста мощности вспышек на Солнце.

Смерть Солнца с Земли

Российские астрофизики смоделировали сценарий, позволяющий представить развитие событий в случае смерти Солнца. Через 7-8 минут после взрыва земляне увидят над головой белое яркое зарево. Оно будет оставаться на небе круглосуточно, но наблюдать за катаклизмом жители Земли не смогут. Во-первых, от взрыва большинство людей мгновенно ослепнет. Во-вторых, всё живое на планете почти сразу же погибнет.

Впрочем, у жителей России безопасная возможность последить за исчезновением солнца остается благодаря регулярным полным солнечным затмениям. Они случается каждый год (а иногда – и по несколько раз за год), но наблюдать за ним могут лишь жители отдельных уголков мира. Так, чтобы увидеть полное затмение 14 декабря 2020 года придется поехать на юг Чили или Аргентины, либо в Полинезию или Кирибати. Ближайшие полные солнечные затмения с территории России можно будет видеть: на востоке – 30 марта 2033 года, на северо-востоке – 9 апреля 2043 года, на всей территории страны – 30 апреля 2060 и 20 апреля 2061.

А между тем смоделированная в теории катастрофа из-за смерти Солнца продолжится. Земная поверхность нагреется до 5 тысяч градусов. Через огромные облака, висящие на 60-километровой высоте, будет виден огромный яркий шар. С каждой минутой он будет расти. А через несколько часов закроет весь небосвод. Раскаленной плазмой Землю собьет с орбиты. Наша планета в виде небольшого и безжизненного черного огарка начнет двигаться со скоростью 20 тыс. км. в секунду, удаляясь от погибшего Солнца.

Таинственный Разрушитель

Во многих пророчествах предсказано появление на небе некоего объекта – и это станет началом гибели всего живого. Сергий Радонежский предрек «небесное Светило», которое к Земле устремится. О появлении загадочной звезды говорил и пророк Аввакум. Появление сразу двух солнц предсказывал в XV веке францисканский монах Раньо Неро, прозванный «черным монахом». Он уверял, что на Земле невозможно будет жить из-за жары, поэтому человечеству придется переселяться в подземные города.

Глобальное переселение

Впрочем, ученые-оптимисты не исключают, что земляне смогут пережить солнечный взрыв. При условии, что Землю отбросит на далекую орбиту и там она не столкнется, например, с Марсом. На подземные города Раньо Неро современные ученые мало рассчитывают, поэтому прорабатывают более надежные варианты спасения. Они верят, что жители Земли могут заранее подготовиться к катаклизму и уцелеть, переселившись на одну из пригодных для жизни экзопланет. А всего таких планет обнаружено с десяток, – об этом рассказал РИА-Новости глава ИЗМИРАН при Российской академии наук Владимир Кузнецов. Благо, что и времени для подготовки к переселению предостаточно.

Ученые Университета Пуэрто-Рико насчитали более 40 экзопланет, теоретически подходящих для жизни людей. Правда, проверить свои догадки пуэрториканские исследователи пока не могут. И еще одна загвоздка – человечеству нужно обязательно придумать космический корабль, который смог бы перемещаться со скоростью, близкой к скорости света. Другим способом добраться и укрыться на безопасных экзопланетах не получится. Например, путь до ближайшей экзопланеты в созвездии Кита займет 12 световых лет. При современном развитии техники такой путь займет сотни столетий.

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А вы знали об этом?

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