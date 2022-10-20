Николай Мартынов: какой приговор был вынесен убийце Лермонтова

Лермонтов и Мартынов были связаны с самого начала. Родились в один месяц, оба были поэтами и встретились на Кавказе. При этом память о Лермонтове жива, а о Мартынове стараются забыть или вспоминают вскользь, хотя у этого несчастного человека было лишь одно преступление – он убил на дуэли Лермонтова.

Детство героев

Николай Соломонович Мартынов родился в 1815 году в семье статского советника Мартынова, который был одним из богатейших жителей Нижнего Новгорода. Кроме Николая, в семье было еще семеро детей. Семья была набожной – тетка Мартынова, Дарья Михайловна, была игуменьей Крестовоздвиженского монастыря, и ее, как подвижницу, знал сам святой Серафим Саровский.

В детстве Николая увезли в Подмосковье, и он вырос в усадьбе Иевлево-Знаменское, где и познакомился с Михаилом Лермонтовым, который отдыхал по соседству в имении Середниково.

Оба юноши поступили в одну и ту же Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и одно время были партнерами на уроках фехтования. В отличие от низкорослого, сутулого Лермонтова, Мартынов был высоким, статным, имел приятную внешность, нравился девушкам.

Лермонтов брал поэтическим талантом и талантом живописца. Оба размещали свои произведения в рукописном журнале «Школьная заря»; Мартынов писал прозу и по воспоминаниям Екатерины Григорьевны Быховец называл поэта товарищем и другом, несмотря на его колкие замечания.

Когда Михаил сломал ногу, и его положили в лазарет, верный Мартынов сбежал с занятий, чтобы быть у постели друга.

Дуэль

После окончания школы пути приятелей разошлись: Лермонтов отправился служить в гусарский полк в Царское село, а Мартынов стал кавалергардом. Приятели встречались, когда Лермонтов приезжал в Москву, и поэт даже ухаживал за сестрой Мартынова Натальей, однако не встретил понимания со стороны ее матери.

В 1837 году приятели встретились в Пятигорске, куда Лермонтов отправился в наказание за стихотворение «На смерть поэта», а Мартынов служил в действующих войсках добровольцем и вернулся в Москву при ордене Анны III степени «с бантом». В тот раз друзья расстались мирно, но в следующую встречу в 1841 году коса нашла на камень. Причиной дуэли следует считать соперничество – как литературное, так и в жизни. Мартынов был красив, Лермонтов – нет; Мартынов был ветераном войны, имевшим награду, майором, а Лермонтова из-за проблем с цензурой тщательно вычеркивали из наградных списков и не давали продвижения по службе. Наконец, Мартынов сочинил поэму «Герзель-аул», в которой описал поход в горы, а Лермонтов сочинил гораздо более удачную поэму «Валерик», после чего Мартынова читатели обвинили в плагиате.

Лермонтов высмеивал манеру Мартынова одеваться и писал на него едкие эпиграммы: несмотря на то, что Николай уволился из армии по выслуге лет, он носил черкеску, огромный кинжал и брил череп наголо по моде горцев.

Поэтому замечание Лермонтова на балу у коменданта Пятигорска, Петра Семеновича Верзилина, о котором позже вспоминала Эмилия Александровна Клингенберг, стало последней каплей, толкнувшей Мартынова вызвать друга на дуэль.

Впрочем, биограф поэта Павел Александрович Висковатов считал, что Мартынова спровоцировали «люди из Петербурга», которые были заинтересованы, чтобы поэт навсегда остался на Кавказе.

По воспоминаниям секунданта, Александра Илларионовича Васильчикова, Лермонтов перед дуэлью сказал, что виноват перед другом и «выстрелит в воздух». Не хотел стрелять в друга и Мартынов, но по правилам дуэли он не мог стрелять в воздух: его обвинили бы в трусости.

Дуэль состоялась 15 июля 1841 года у горы Машук, Мартынов, не целясь, выстрелил в сторону друга, и Лермонтов упал.

По свидетельству Николая Николаевича Раевского, Мартынов подошел к упавшему, поклонился до земли и произнес: «Прости меня, Михаил Юрьевич». Вернувшись в город, Мартынов сразу же сдался коменданту, и его заключили в камеру.

Приговор

Судил Мартынова военный суд, который приговорил его к трем месяцам гауптвахты и 15 годам церковного покаяния. Николая отправили в Киев, где он отбыл наказание и поселился во флигеле Киевско-Печерской Лавры. Позже срок покаяния сократили до 7 лет. Каждый день все это время Мартынов бил поклоны и молился, в том числе за убиенного друга. Он терпел множество издевательств: киевляне показывали на него пальцем, называли убийцей и плевали в лицо. Но он терпеливо сносил все издевательства. До чаши с Причастием его допустили только в 1846 году.

Издатель Илья Александрович Арсеньев писал в воспоминаниях, что Мартынов всю оставшуюся жизнь мучился от чувства вины.

В Киеве Мартынов познакомился со своей будущей женой Софьей Проскур-Сущанской, здесь он обвенчался с ней, а потом уехал в Москву, где жена родила ему 11 детей.

В Москве Мартыновы жили в доме No 13 в Леонтьевском переулке, а позже уехали в имение Николая Иевлево-Знаменское, где Мартыновым-старшим был построен храм Знамения Божьей Матери в стиле ампир. Здесь Николай Соломонович Мартынов прожил до 60 лет, продолжая каждое утро ходить в храм и отстаивая там панихиду по рабу Божьему Михаилу.

Он прекрасно понимал, талант какой силы был им загублен, и поэтому после смерти просил похоронить его в безвестной могиле. Однако родные распорядились по-своему и погребли его останки в фамильном склепе.

После революции в имении располагался детдом для беспризорников. Узнав, что рядом на кладбище погребен убийца поэта, советские дети разрушили усыпальницу, а останки всех Мартыновых выбросили в ближайший пруд.

Воля покойного исполнилась.

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