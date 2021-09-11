Священник, который думал о монашестве, но Господь указал иной путь

Настоятеля храма Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне протоиерея Виктора Потапова и его супругу Марию знает, наверное, вся Русская православная Америка. Они играют важную роль в жизни не только своего прихода, но и всей церковной общины – помогают русским, живущим в США, поддерживать в сердце огонь православной веры, а американцам – зажигать его. Если же кто-то нуждается не только в духовной, но и моральной, физической или материальной помощи – словно бы невзначай оказываются рядом.

29 августа у отца Виктора и Марии – «золотой», 50-летний юбилей совместной жизни. Но этого праздника могло и не быть, если бы за год до Венчания Господь и Пресвятая Богородица не свели этих русских американца и француженку во Святой Земле.

В том, как родилась эта семья, можно усмотреть всего лишь череду совпадений. Но, как говорил святой Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, которого Мария хорошо знала в детстве, в жизни православного человека случайностей не бывает. Матушка росла при владыке Иоанне, т.к. в течение 11 лет ее отец, протоиерей Сергий Чертков, служил в качестве его протодиакона. Кстати, именно владыка Иоанн в свое время основал приход, который отец Виктор возглавляет вот уже более 40 лет, и это – тоже не совпадение.



Протоиерей Виктор Потапов с женой Марией

– В 1970-м году я был семинаристом третьего курса Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле и отправился на Афон, – рассказал отец Виктор. – Летом было свободное время, а я мечтал увидеть Святую Гору, и в итоге провел там больше недели, посещая разные монастыри. Монахи Ильинского скита предлагали мне приехать на Афон на целый год, чтобы ближе познакомиться с монашеской жизнью, уставами и традициями. Меня эта идея очень увлекала. Между прочим, на Афоне я познакомился с о. Илием (Ноздриным), который впоследствии стал духовником Святейшего Патриарха Кирилла, и архимандритом Авелем (Македоновым), настоятелем Свято-Пантелеймоновского монастыря на Святой Горе. Это была моя первая встреча с духовенством Московской Патриархии, которая произвела на меня неизгладимое впечатление.

Однако для начала после Афона я поехал в Иерусалим, где присоединился к группе паломников из Нью-Йорка во главе с тогда еще епископом Лавром (Шкурлой) – будущим Митрополитом и Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви. Эта поездка как раз совпала с празднеством Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы. Мне тогда был 21 год, совсем молодой человек, и казалось, что я нахожусь в группе среди стариков, хотя этим «старикам» было всего лет 40–50. Но когда тебе едва за 20, люди вдвое старше порою уже кажутся пожилыми.

В это же время из Парижа в Иерусалим приехала другая группа, где была русская православная молодежь. Иногда наши графики посещения святых мест совпадали. И вот, в день Преображения Господня мы молились в русском Спасо-Вознесенском монастыре в Иерусалиме, а после обеда поехали на север, в Галилею, на гору Фавор, чтобы помолиться в православном храме в месте Преображения Господня.



Там, в греческом храме, в день Преображения женщинам позволяется войти в алтарь и приложиться к месту, на котором преобразился Христос.

Одновременно с нами была и молодежная группа из Парижа. Кто-то из паломников сделал фотографию, как я через диаконскую дверь вхожу в алтарь, а навстречу из той же двери выходит девушка – это юная Мария Черткова. Мы еще не знали друг друга и, естественно, разминулись.

Как оказалось, Мария тогда обратила на меня внимание, но я, к сожалению, нет. В то время я жил затеей вернуться на Афон, провести там год, думал даже, что, может быть, монашество – мой путь. Но потом, когда мы встретились, эти «монашеские» мысли у меня рассеялись. Получается, что Господь и Пресвятая Богородица выбрали для меня другую дорогу.

Несколько дней спустя, в предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, до начала ночной литургии у Гроба Господня в Иерусалиме, нас познакомили. А через год, уже в Америке, мы обвенчались: это произошло в городе Кливленд, на следующий день после Успения, 29 августа 1971 года. Венчали нас отец Марии, ее дядя – протоиерей Владимир Родзянко (будущий епископ Василий (Родзянко) – Ред.) – и мой духовный отец протоиерей Михаил Смирнов.

Спустя еще несколько месяцев, 1 января 1972 года, тогдашний Первоиерарх Зарубежной Церкви Митрополит Филарет рукоположил меня в диаконы, а в 1974-м – в иереи. С тех пор, с Божией помощью, я служу в священническом сане. Вернее, мы с супругой служим Богу и людям. Без нее я не мог добиться каких-либо успехов. Помню, накануне нашего венчания протоиерей Владимир Родзянко в предбрачной беседе с нами сказал, что в день рукоположения в иерейский сан супруга будущего священника как бы сорукополагается. За почти 50 лет своего пастырского служения я убедился в верности его слов. Без помощи моей жены я не мог бы осуществить свое служение на должном уровне. Слава Богу за Его милость и за все!



Протоиерей Виктор Потапов



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