Почему проект «Украина-анти-Россия» обречён

Как классическое государство Украина ,безусловно,прекратила существование в 2014 году, пройдя все этапы своей государственной деградации!Последние восемь лет Украина окончательно превратилась в американскую колонию – а заодно в масштабный неонацистский проект "Анти-Россия". Кажется, дряхлеющий гегемон США решил пойти в последний и решительный бой против России, натравив на нее майданутых кровожадных бандеровцев !

Однозначно Украина в нынешнем виде представляет для России большую угрозу, поскольку стоит вопрос о самом выживании России в противостоянии с коллективным Западом..Именно поэтому Путин был просто вынужден вести войска в Украину для ее демилитаризации и денацификации, в результате чего проект «Украина-анти-Россия» заведомо обречён!

К сожалению , многие украинцы, как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии,как ни странно, верят в то, что якобы западные «борцы за демократию» ночами не спят, думая чем помочь нам?К сожалению, они все еще верят в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро, не понимая – кому мы нужны нищие и обездоленные?

Неужели трудно понять,что США и некоторые европейские страны поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией? И поверьте, что эти западные неоколонисты готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца!

И разве можно спокойно слушать заявление советника администрации президента Украины Алексея Арестовича, который был вынужден признаться, что власти солгали украинцам о готовящихся военных действиях, пожертвовав жизнями мирных граждан! Арестович, по сути, признался, что Зеленский предпочёл обмануть свой народ, чтобы не позволить людям массово сбежать от военных действий, что означало бы исчезновение живого щита для киевского кровавого режима!

Действительно, бандеровским фашистам наплевать на своих мирных жителей, взяв их в заложники без гуманитарных коридоров и загнавший перепуганных людей в подвалы и станции подземки.Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за то, что они попросили выйти из города в безопасные районы.Мало того, они взорвали автомобильный мост через Десну, чтобы пресечь любые попытки граждан покинуть город!Или как оценить действия мариупольской продажной фотомодели, которая играла роль раненой беременной женщины после подрыва роддома?Именно после ее "художеств", Запад увеличил поставки на Украину оружия и наемников.

Порой очень полезно вспоминать историю. Например, провокационную историю с Бучей подлые бандеровцы позаимствовали у своих бывших фашистских друзей. Когда после того, как советские войска в 1945 г . не надолго оставили Нерсдорф, тут же набежали эсэсовцы, которые собрали жертв бомбежек и стали отрубать им руки, вспарывать животы, прибивать к крестам. И, конечно, после этого они стали фотографировать, сваливая все это на советских солдат! Однако в Буче бандеровские убийцы и провокаторы в деле фальсификации пошли еще дальше, надписав на остатках взорванных бомб слова "Для детей". Подобного еще не знала история войн!

И разве не после начала российской специальной операции на Украине Европейский рынок чёрной трансплантологии стал "процветать".Ведь именно Украина, в особенности последние восемь лет, являлась основным поставщиком человеческих органов в США и Европу. Информация о том, что бандеровцы , по примеру албанских выкормышей Запада из «Армии освобождения Косово», торгуют человеческими органами, появилась в инфополе ещё в 2014 году.

Недавно появилась реальная ниточка, ведущая к получению достоверных данных о кровавом бизнесе .При попытке сбежать из Мариуполя была задержана Юлия Паевская – идейная свидомая, служившая «оперирующим» медиком в запрещённом «Азове». Вполне вероятно, что следователям удастся выжать из Паевской правду о том, чем занимались головорезы из «Азова» и как это связано с бандеровским окружением кровавого комика Зеленского!Об этом можно будет узнать из готовящегося документального фильма, который скоро будет демонстрироваться на НТВ.

Исходя из сказанного выше, невольно вспоминаешь стих украинской поэтессы Ирины Самариной "Простите нас родные россияне" ,который она написала в ответ на стих ярой бандеровской националистки Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями"!

Какая ж это «Слава Украине»,

Когда людей своих же подло жгут???

Над нами Бог и зло однажды сгинет…

Виновные расплату понесут…

Когда в людей стреляли на Майдане,

От ужаса рыдало три страны.

Когда в Одессе жгло слепое пламя,

Майдан хотел и крови, и войны…

Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России не было другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезло бы с политической карты, а русский народ прекратил бы своё существование, как субъект мировой истории! Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО!

Кроме того, им не надо забывать , что если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было бы на карте мира !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, некоторые украинцы уже забыли этих деятелей и , видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство благодаря агрессивной политики Запада распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали !

То, что решение о денацификации Украины было принято российским руководством именно сейчас, является своевременной реакцией на возрастающие угрозы. Если бы этого не произошло, то уже завтра была угроза того, что накачанная оружием и русофобией Украина ринулась в бой при активной поддержке Запада. Угроза появления на Украине настоящего смертоносного ядерного и биологического оружия стала реальностью. И эта угроза росла с каждым месяцем и днем!

Кроме того, существует документ, подтверждающий, что ВСУ собирались первыми атаковать Донбасс. Этот документ попал в руки российских военных в освобождённом от нацистов селе Бугаёвка в Харьковской области. Захваченный приказ датирован 17 февраля, то есть, российская специальная операция была начата спустя неделю после составления документа, что в очередной раз подтверждает безвыходность Путиным начала спецоперации.

Главным же зачинщиком этой войны ,безусловно, был Запад, который еще не отказался от подлой колониальной политики своих варварских предков, устроивших геноцид многим народам!Кроме того,развязав войну на Украине, США провоцируют европейские страны на отказ от российского газа ,в результате чего активно пытаются полностью посадить Европу на свою газовую иглу! Именно так они рассчитывают в 2022 году выйти на первое место в мире по производству сниженного природного газа. Единственная же страна, которая проигрывает от всего происходящего во всех смыслах и измерениях, это Украина, однако продажные власти в Киеве этого, похоже, еще не поняли – или делают вид, что не поняли.

Сегодня можно смело утверждать, что в настоящее время Россия находится в состоянии войны с объединенным Западом.Причем вне зависимости от исхода специальной операции на Украине война западной коалиции против России будет идти по нарастающей – западные и глобальные элиты не могут остановиться, не разгромив Россию или не потерпев окончательного поражения в этой войне!

Именно поэтому ,например, Британия передала Украине значительные запасы противотанковых систем, Франция и несколько стран оказались на грани исчерпания своих запасов лёгких и мобильных вооружений. Впрочем, эти страны, слепо подчиняясь своим американским хозяевам и вводя экономические санкции против России, даже умудрились провалить продовольственную и энергетическую безопасность своих государств,даже не осознавая что миллионы украинских беженцев, которые за несколько недель "обукраинили" европейские города, превратив их в настоящие свинарники,представляют реальную угрозу для экономики европейских стран!

Однозначно после окончания спецоперации на Украине она должна стать нейтральным государством по образу Швейцарии, чтобы от нее никогда не исходила угроза безопасности Матушки-России. В этом и основная причина сегодняшнего противостояния России с Украиной !Вместе с тем, проводя специальную военную операцию, Россия утверждает себя как страну русской православной цивилизации, противостоящей мировому глобализму, обостряя конфликт между однополярным и многополярным миром. Война Путина с глобальным мировым порядком направлена против заветной мечты американских ястребов, пытающихся построить новый однополярный мировой порядок ,в котором США будут доминировать во всем мире!

При этом мы видим уникальную позицию Китая, который говорит: "Я ещё одна древняя цивилизация – не западная и не русская, но я на стороне России, потому что я тоже не хочу быть западным колониальным придатком".Аналогичное происходит и с Индией – древнейшей цивилизацией с почти двух миллиардным населением и тысячелетней историей и культурой. Однозначно следом будет пробуждаться Латинская Америка, постоянно испытывающая притеснения со стороны американских глобалистов. Что касается европейцев,находящихся сегодня в панике и истерике, то они ,надеюсь, скоро осознают губительность для них глобализма.Как не парадоксально,но и глубинная Америка трудолюбивых фермеров, работяг и предпринимателей также вынуждены будут противостоять глобализму!

Зеленскому же давно пора прислушаться призыву разумного полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, который призвал президента Украины Зеленского сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенного Москвой.Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.По его совам, президент Зеленский производит впечатление марионетки, подвергая огромное число своих граждан ненужному риску, считает американский военный!Мало того, Зеленский всячески стремится втянуть в конфликт и другие страны ,как например, Польшу, Грузию, Молдавию и т .д..

В этом отношении заслуживает внимания история японского вице-адмирала Тэкиджиро Ониши, создателя отряда летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей США , который после капитуляции Японии осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам 4000 жизней молодых пилотов, погибших по его вине! Уверен, на подобное не хватит мужества Зеленскому ,бессмысленно призвавшему весь героический украинский народ стать «камикадзе»!

Однозначно главным приоритетным направлением сегодняшней российской политики является предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара!В этом отношении насколько цинично, особенно после пролитой россиянами и украинцами крови, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что невступление Украины в Североатлантический альянс не следует воспринимать как уступку по отношению к России!

Неужели для официального заверения о невозможности вступления Украины в НАТО надо было разжигать кровопролитную войну на Украине? Хватит наконец-то бессовестно обманывать,разводя как лохов многих неадекватных украинцев, как и моих таких же неадекватных соотечественников из Грузии, возможностью их вступления в НАТО!

Впрочем, и нынешний президент США своими неадекватными высказываниями наносит ущерб имиджу своей страны, когда, сев в лужу, назвал Владимира Путина "военным преступником" , "убийцей" и "кровавым диктатором и чистейшим головорезом". Сложно сказать, случилось ли у престарелого главы США, место которого не в Белом доме, а в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали "Сонным Джо", наконец-то выспится) очередное помутнение рассудка или нервный приступ в связи с уничтожением американских холопов на Украине, однако сказанное прозвучало не только хамски, но и как историческое невежество!

Не надо также забывать, что сегодня интернет гремит тем, что американский лидер ведет себя по меньшей мере странно. Например, стало известно, что во время выступления в штате Северная Каролина "Сонный Джо",закончив речь, «дружественно» пожал руку пустому месту и попытался уйти куда-то в стену, потеряв ориентацию в пространстве. Геронтолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Конев однозначно считает, что Джо Байден, которому 79 лет , страдает деменцией , в результате чего у него периодически возникает дезориентация в пространстве и времени.

Как не парадоксально, но подобная старческая патология у Байдена наблюдалась еще в период предвыборной компании.Вот оно – истинное лицо пресловутой американской демократии,подвергающей весь мир ядерной угрозе ! Остается только надеяться, что после акта с воображаемым рукопожатием,призыв конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о объявлении импичмента престарелому президенту США будет удовлетворен ,тем более что «невероятно стыдно и опасно ,что Байден руководит страной»!

Кроме того, хотелось бы посоветовать господину президенту, чтобы он лучше больше внимания уделял своему коррумпированному сыну ,преступлениями которого уже давно занимаются российские силовики.Хантер Байден вместе с «подельниками» по компании Burisma грабил Украину и ,естественно, делился взятками с отцом. Президент же США заваливает Украину оружием, чтобы скрыть доказательства коррупции своей семьи.Об этом недавно заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин!Ведь именно поэтому обозреватель Fox News Такер Карлсон назвал CNN "шоу уродов", поскольку этот телеканал всеми способами пытается оправдать сына президента США, который занимался отмыванием денег на Украине.

Что же касается управляемой марионетки Байдена в лице Вовочки, то он, будучи шутом, стал президентом, а теперь ,будучи президентом, он становится управляемым шутом !Ведь об этом ярко свидетельствует его последнее заявление, в котором он в состоянии очередного кокаинового угара после того, как НАТО отказало перекрыть для полетов воздушное пространство Украины, подверг коллективный Запад критике и в бездействии, в результате чего даже британцы стали винить его в желании начать Третью мировую войну!Кроме того, в интервью американскому телеканалу ABC он сказал, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией.

К сожалению, Вовочка не понимает, что пока существует украинский национализм – никакая форма государственности на территории Украины невозможна в принципе, а о подлости и продажности Запада надо было думать раньше, особенно на примере войны в Южной Осетии в 2008 г., а не подвергать свой народ физическому уничтожению, лживо и подло обманывая мировую общественность якобы в зверствах российских солдат!

Сегодня только отъявленные русофобы не верят в то ,что,если бы не гуманное отношение руководства России к украинскому населению, которое кровожадные бандеровцы используют как «пушечное мясо», не давая возможности эвакуироваться,то эта спецоперация на Украине давно была бы уже завершена! Может быть хоть сейчас после обильно пролитой крови будет отменено постановление в конституции Украины о вступлении в НАТО, которое так пагубно для страны зафиксировал коррумпированный предшественник Порошенко? Вместе с тем разве не позор и обыкновенный вандализм принятие Западом и Верховной Радой Украины закона о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает военную спецоперацию России?!

И может быть хоть сейчас Зеленский поймет, почему во многих европейских странах уже отказываются слушать его авантюрные и неадекватные выступления? Напримр, в Нидерландах партия «Форум за демократию» отказалась слушать выступление Зеленского в нидерландском парламенте из-за его запрета деятельности 11 политических партий на Украине,а также закрытия критически настроенных телеканалов на Украине.Вот она – сегодняшняя истинная украинская демократия, которую так усердно поддерживают в США!

В этом отношении заслуживает внимания выступление в Бундестаге представителя партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, которая громогласно заявила, что Евросоюз сам виноват в сегодняшней конфронтации на Украине, т.к. много лет провоцировал обещаниями взять Украину в НАТО, чего Россия никогда не допустит.Об этом она уже 20 лет подряд говорит. Однозначно, чтобы Украина могла выстоять, ей нельзя быть ничьим аванпостом , поскольку только нейтралитет может спасти ее от распада! Тем самым Украина могла бы стать для всех вместо объекта для ссор – страной, которая бы послужила мостом между востоком и западом.Кроме того, госпожа Вайдель заявила, что санкции принесут больше вреда Германии, чем России, поскольку немецкая энергетика в основном зависят от российского газа.В заключение она призвала отказаться от чёрно-белого мышления и найти мирное решение вопроса.

К сожалению, сегодня в Европе мало таких честных и трезвомыслящих политиков, а больше слабоумных и продажных политиков, которые засоряют мозги своим беспечным соотечественникам!Например, много таких политиков в Швеции,где отменили концерт в городе Упсала только из-за того, что в оркестре использовалась русская балалайка.Скажу больше, многие слабоумные шведы в данном случае сопоставили балалайку с свастикой!

В начале марта известный американский сенатор – Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины,твитнул, что человек, который уберёт Путина, окажет стране и миру большую услугу. Итальянская газета La Stampa опубликовала на прошлой неделе статью под заголовком "Война Украина – Россия: если убить Путина – это единственный выход". Её автор подчеркнул, что "план номер один Байдена, НАТО, а также европейцев – единственный: чтобы кто-то в Москве убил Путина, освободив нас от этого бремени".Что поделаешь, кровавые западные убийцы, осознав свое бессилие против Матушки-России,считают это единственным способом завершения конфликта на Украине!

Одновременно с этим меня удивляют и настораживают протестные по всему миру митинги неадекватных русофобов, которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что эту войну затеял Путин!Любопытно, а почему эти сердобольные "миролюбивые патриоты" молчали, когда ВСУ восемь лет безжалостно бомбили своих же соотечественников в ДНР и ЛНР ?А может им напомнить, как эти «сердобольные миролюбивые патриоты» молчали, когда американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?

Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя именно они создали прецедент, когда Слободан Милошевич, поверив Западу, оставил на произвол судьбы Республику Сербскую Краину, Сербскую Боснию, а потом отдал Западу Косово. Чем это кончилось? Либеральной революцией , а затем свержением и Гаагским трибуналом Милошевича, которого предательски казнили в застенках.Перед смертью же он обратился сразу к трем народам – жителям России, Украины и Беларуси, которых всех считал русскими, и призывал не давать слабину и не разобщаться, поскольку при разобщении «Запад вцепится вам в горло». Он однозначно был уверен, что с ними сделают то же, что и с его страной!

Очевидно, многие всё ещё помнят военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году, когда США и их союзники наносили авиаудары, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики. Однако за эти преступления в Югославии никто до сих пор не ответил, зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине!

Кроме того, хотелось спросить их :"Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас?! Неужели вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики!".

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что альтернативы Путину в России сейчас нет и думаю еще долго не будет. Сегодня судьба Путина и России фактически одно и тоже!Говорю вам об этом, поскольку сегодня враги России и русофобы различных мастей активно выступают против спецоперации Путина на Украине, стремясь свергнуть патриотическое руководство страны!

Однозначно единственный человек на планете, который сегодня, на мой взгляд, может спасти мир и наших детей и внуков от приближающейся катастрофы — это ,несомненно, Владимир Владимирович Путин !Именно Путин во время своего правления не раз спасал мир от ядерной войны, лишив американцев ложного ощущения неуязвимости и зафиксировал конец американской гегемонии!Своей же фразой: «Зачем нам мир, в котором нет места России?» – Владимир Путин объявил коллективному Западу цивилизационную войну.

Не скрою, что ,говоря это , я , как гражданин Грузии, преследую и свой меркантильный интерес, поскольку недавно став дедушкой, я одновременно стал излишне сентиментальным и поэтому уверен, что в настоящее время не только России , но и всему миру нужен такой президент великой державы ,который в состоянии предотвратить Третью мировую войну, чтобы наши дети и внуки жили счастливо на мирной планете Земля!

Мы живем на стонущей, пропитанной кровью земле, поэтому настало время , отложить в сторону все наши противоречия и сплотиться , чтобы на нашей планете воцарился мир , а не бесконечная война! Призываю всех выступить против надвигающейся катастрофы, в которой не будет ни победителей, ни побежденных. Именно от нас сегодня зависит — воцарится ли долгожданный мир на нашей стонущей от войн и катаклизмов планете. Господи !Спаси, сохрани и защити Матушку-Россию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом? Окно Овертона– это теория или концепция, с помощью которой в сознание даже высокоморального общества можно внедрить любую идею. Границы принятия таких идей описываются теорией Овертона и достигаются при помощи последовательных действий, состоящих из вполне четких шагов. Свое название Окно Овертона получило в честь американского социолога Джозефа Овертона, который в середине 90-х годов предложил данную концепцию. С помощью этой модели Овертон предлагал оценивать суждения общественного мнения и степени его приемлемости. По сути, он просто описал технологию, которая действует на протяжении всего существования человека. При помощи этой теории в сознание самого ортодоксального общества, как уже выше было сказано, в несколько этапов можно внедрить, в принципе, совершенно любую идею, вплоть до абсурдной! Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43440547779/ )

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