«Походно-полевые жены» в красной армии: секс чтобы выжить

Во многих советских / российских кинофильмах о войне есть забавные сцены, когда некий «Ромео окопный» в промежутке между боями пытается ночью посетить землянку медсестры или кухарки, и та непременно треснет его чем-то, отгоняя от себя, после чего раздается хохот остальных солдат. На самом деле за такими эпизодами скрывается глубокий трагизм военной судьбы советских женщин.

Ведь, как вспоминают фронтовички, такое явление тогда было распространенным, и некоторые из них, чтобы оградить себя от него, вынуждены были сожительствовать с кем-то одним. Желательно с офицером, который мог защитить от назойливых поклонников. Эта категория женщин среди солдат получила название «походно-полевая жена» или сокращенно ППД.

Иными словами, ППД — это любовницы офицерского состава Красной армии, которые в обмен на опеку со стороны мужчин должны были заменять им жен — прежде всего удовлетворять сексуально. Распространенным такое явление было в тылу армии, а не на передовой. После войны любовники практически всегда расставались, и мужчины возвращались к своему довоенному образу семейной жизни. Хотя были и исключения из правил.

Ветеран Исаак Кобылянский в воспоминаниях пишет, что среди военных командиров действовал неписаный порядок: о всех прибывших в полк женщинах строевая часть сначала докладывала командиру, его заместителям и начальнику штаба.

По итогам доклада, «смотрин», а порой и короткого собеседования определялось, куда (это часто означало, кому в постель) направят новую однополчанку.

Обычно зачисление в штат происходило на должности, которым женщины не соответствовали по навыкам, что в определенной степени затрудняло работу в штабах, но кадровики должны были мириться с таким положением вещей. Фронтовой переводчик Ирина Дунаевская писала в дневнике, что в декабре 1943 года после ранения ее отправили в расположение нового полка, но достаточно быстро отправили обратно, потому что возвращалась из больницы предыдущая переводчица. Попытки кадровика оставить ее в штабе за счет заимствованной в одном из полков штатной должности переводчика не дали результатов. «Выяснилось, что хоть переводчиков действительно нет, должностей тоже нет — на них числятся командные ППД, разные там секретарши, машинистки».

Ветеран войны Н.Посылаев, вспоминая это явление, говорил: «Пусть простят меня фронтовички, но говорить буду о том, что видел сам. Как правило, женщины попав на фронт, быстро становились любовницами офицеров. А как иначе, если женщина сама по себе, домогательствам не будет конца. Другое дело, когда при ком-нибудь… «походно-полевые жены» были практически у всех офицеров … ».

Военные одной из частей Калининского фронта во время отдыха, 1941-1942.

Конечно, в высказываниях мужчин-ветеранов есть определенный процент преувеличения (например, трудно поверить, чтобы у каждого офицера на фронте была ППД), но факт наличия такого института в красной армии опровергнуть сложно.

Эта тема специфическая и раздражительная для постсоветского общества. Представляется, что в этом вопросе мы стали заложниками советской традиции писания о войне в идеалистическом ключе, избегая фронтовой реальности и выкристаллизовывая некий благородный образ солдата. Скажем, англичанина или американца фактами о сексе между военными во Второй мировой войне не удивишь. Они понимают, что это нормальное природное явление.

Для наших людей среднего возраста половая жизнь на фронте — сенсация. Ведь война в привычных для них советских фильмах и книгах — это только героизм и доблесть тогдашних солдат. О том, что солдат мог на фронте спать с женщиной, даже не представляли. Хотя половое влечение к противоположному полу — нормальное явление для здорового человека, даже на войне. Другое дело — соответствует ли оно принципам нравственности, все ли происходит по обоюдному согласию без принуждения и шантажа.

Отрицательным моментом была невозможность для красноармейца легально снять сексуальное напряжение. В других армиях распространенным было использование борделей, но в советской армии их не было. Правда, по словам генерала Николая Антипенко летом 1944 года для советских офицеров были открыты с согласия верховного командования два борделя. Назывались они «дома отдыха». Эксперимент быстро провалился. Первая группа офицеров после 3-недельного отдыха вернулись на фронт, прихватив с собой своих новых подружек.

Не было в советском армии и практики отпусков — в отличие от вермахта, когда солдаты могли несколько недель отдохнуть от боевых действий, побыть с женами или невестами.

В красной армии даже ходили слухи, что женщин направляют на военную службу специально, с целью удовлетворять сексуальные потребности мужчин.

Собственно это является одной из причин появления ППД среди советских военных. Другая причина — ощущение постоянной угрозы жизни, что часто приводило к деморализации. Известная российская оперная певица Галина Вишневская (на фронте служила в штабе ПВО) в своих воспоминаниях «История жизни» довольно точно описала состояние женщин и солдат в то время: «В те страшные годы, когда на плечи женщин легла такая непомерная нагрузка, много было разрушено жизней. Женщины пили наравне с мужчинами, курили махорку… Потеря мужей и женихов приводила к моральному падению многих».

Однако, по мнению автора, главной причиной существования института ППД в красной армии была проблема морального разложения ее командного состава и руководства СССР. И оно произошло не в ходе Второй мировой войны, а еще в 1920-1930-х годах. Германо-советская война лишь усугубила и обнажила эту проблему.

В те времена большинство партийных руководителей имели любовниц и не стеснялись этого. Обычно любовные приключения коммунистическим бонзам вспоминали, когда они попадали в опалу.

Аморальности в жизни партийных вождей хватало. Иосиф Сталин еще в начале политической деятельности жил с 14-летней девочкой Лидой Перепригиной, отбывая ссылку в Туруханском крае. Несовершеннолетняя даже родила от него двоих детей, но будущий «вождь народов» не признал их своими. Такие факты из жизни Сталина описаны в секретном письме руководителя КГБ Ивана Серова Никите Хрущеву от 18 июля 1956 года. Со второй половины 1930-х годов любовницами вождя были актрисы, певицы и балерины Большого театра: Наталья Шпиллер, Валерия Барсова, Вера Давыдова, Марина Симонова, Ольга Лепешинская.

О сексуальных «подвигах» Лаврентия Берии в ЦК ходили легенды. В своих притязаниях он не останавливался ли не перед чем. Так, одна из его любовниц Нина Алексеева уверена, что по приказу Берии расстреляли ее жениха.

Не лучше была ситуация в среде высшего военно-командного состава Красной армии. «Походно-полевых жен» имели большинство военных от маршалов до офицеров. Среди маршалов это были Георгий Жуков, Андрей Еременко, Иван Конев, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский. Двое последних после войны свои отношения оформили брачными узами.

Маршал Родион Малиновский с женой Р.Курченко, а также деятели УССР Л.Г.Мельников и Д.С.Коротченко (в центре) на вокзале в Киеве, 27 октября 1948 года.

Малиновский во время войны был вдовцом. Со второй женой познакомился на фронте летом 1943 года, при вручении орденов солдатам и сержантам (Раиса была среди награжденных). Она настолько понравилась генералу, что он выяснил, где девушка служит и приказал перевести ее к себе в штаб. Женщина была моложе его на 17 лет. Сначала она была его ППД. Однако в июне 1945 они вместе прибыли на «победный» прием в Кремль. Ни один из присутствующих маршалов и генералов не был замечен там со своей ППД. В 1946 пара поженилась, в браке прожили 25 лет, имели двоих детей.

В общем, в ходе войны, проблема ППД разрослась до огромных размеров, о чем свидетельствуют даже архивные документы. В начале руководство пыталось бороться с этим явлением. Пары разводили, разводя по разным дивизиях и фронтам. Но так было где-то до конца 1942 года, затем на них «махнули рукой». Лев Копелев пишет в мемуарах, что тогда по войскам прошел слух, будто Сталин сказал: «Не понимаю, почему наказывают боевых командиров за то, что они спят с женщинами. Ведь это естественно, когда человек спит с женщиной. Вот если человек спит с мужчиной, то это неестественно, и тогда нужно наказывать. А так зачем? »

Обычно рядовые бойцы к ППД относились с презрением, слагали о них пошлые анекдоты и непристойные стишки. Вина за это частично лежала на самых «держателях» ППД. Ведь эти мужчины, имея большую власть, создавали любовницам очень комфортные по фронтовыми меркам условия. «Жены», находясь на воинских должностях, часто жили при штабе в тылу и о войне имели смутное представление. Получали военные награды без надлежащих оснований — чаще всего медаль «За боевые заслуги», известную в солдатском фольклоре как медаль «За половые услуги».

Военные одной из частей Юго-Западного фронта во время отдыха, 1941-1942

В первые послевоенные годы женщин, вернувшихся с фронта, советское общество встречало с прохладцей. Их делили на «правильных» и «неправильных», ППД или не ППД, а практически всех называли «фронтовичка» или «фронтовая». Тогда эти слова, в отличие от сегодняшнего времени, вызывали не уважение, а скорее осуждение, так как содержали обвинения в доступности, безнравственности. Тем более, что многие из них вернулись с фронта беременными. Понятно, что большинство «тыловых» женщин предполагали, что «фронтовичка» могла в теории спать с ее мужем, а это вызвало ревность, злость и презрение.

«Нам даже говорили: «Чем заслужили свои награды, туда их и вешайте». Поэтому сначала не хотели носить ни ордена, ни медали. Вот как нас сначала встретили», — вспоминала Юдифь Голубкова. Ветеранка Нина Афанасьева отмечает, что в первые послевоенные годы отношение к ним было плохим: «От посторонних можно было услышать: «фронтовая», «фронтовичка». Лет пять после войны это продолжалось. Многие не говорили, что воевали, стеснялись».

И что с того, что в среде, где некоторое время находится много молодых людей противоположного пола, трудно избежать сексуальных отношений, романов и притязаний?

Фотографии — с ЦГКФФА Украины им. Г.С.Пшеничного.

Автор: Владимир ГИНДА, Zbruc

Источник : https://cripo.com.ua/likbez/?p=233230/

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