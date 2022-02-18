Молитвенное правило старца Паисия Святогорца

БОЖЕ мой, не оставь рабов Твоих, которые пребывают вдали от Церкви. Пусть Твоя Любовь подействует на них и приведет их к Тебе.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, которые страдают от рака.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, которые страдают от малых и великих болезней.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, которые страдают от телесных увечий.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, которые страдают от душевных увечий.

— Помяни, Господи, власть имущих и помоги им править по-христиански.

— Помяни, Господи, детей из неблагополучных семей.

— Помяни, Господи, неблагополучные семьи и тех, кто развелся.

— Помяни, Господи, сирот всего мира, всех, кто испытывает боль, и всех, к кому в этой жизни отнеслись несправедливо, вдовцов и вдов.

— Помяни, Господи, всех, находящихся в тюрьмах, анархистов, наркоманов, убийц, злодеев, воров, просвети их и помоги им исправиться.

— Помяни, Господи, всех, находящихся на чужбине.

— Помяни, Господи, всех, кто путешествует по морю, по суше, по воздуху, и сохрани их.

— Помяни, Господи, нашу Церковь, отцов Церкви (священнослужителей) и верующих людей.

— Помяни, Господи, все монашеские братства, мужские и женские, старцев и стариц и все братства и всех монахов Святой Афонской Горы.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, находящихся на войне.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, гонимых в горах и на равнинах.— Помяни, Господи, рабов Твоих, которых ловят и хватают, как птиц.— Помяни, Господи, рабов Твоих, которые оставили свои дома, которых выгнали с работы и которые мучаются.— Помяни, Господи, бедняков, тех, у кого нет крова и беженцев.— Помяни, Господи, все народы, держи их в Своих объятьях, покрывай их Своим святым покровом и храни их от всякого зла и от войны. И нашу возлюбленную Элладу держи в Своих объятиях день и ночь, покрывай ее Своим Святым покровом и храни ее от всякого зла и от войны.



— Помяни, Господи, мучающиеся, оставленные, онеправданные, исстрадавшиеся семьи и богатно подай им Свои милости.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, которые страдают от душевных и телесных проблем всякого рода.

— Помяни, Господи, рабов Твоих, которые попросили у нас, чтобы мы за них молились.

из книги «Житие старца ПАИСИЯ»

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