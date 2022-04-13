Как русского барина во время войны враги из плена выгнали

Русские аристократы, которые нам сегодня часто представляются людьми утонченными, воспитанными, и вообще носителями какой - то возвышенной духовной культуры, чаще всего таковыми не были.

Фёдор Иванович Толстой. Прижизненный портрет. Из свободных источников.

Правда то, что они жили в мире больших возможностей - благодаря полученным по наследству, часто - грандиозным состояниям, благодаря обширным и разветвленным родственным связям, и благодаря самому своему дворянскому статусу. Это давало им определенный лоск и доступ к материальным благам, к расширению кругозора. Но делало ли это их автоматически людьми порядочными?

Если какие то моральные нормы еще присутствовали при контактах этих людей с равными, (и то не всегда, о чем говорит большое количество дуэлей), то уж очень редко можно было говорить о соблюдении каких - то норм применительно к крепостным, которые, чаще всего, вообще воспринимались практически как подвид рабочей скотинки.

А мы с вами, преимущественно, потомки этих крепостных, так что в нашей наивной вере в некую моральную возвышенность русских дворян есть много отголосков от веры наших предков в справедливого и доброго барина, которого никто в глаза не видел, но гипотетически он должен где то существовать.

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Но даже на этом, общем, довольно эгоистичном фоне русских бар, встречались экземпляры, которые выделялись своим неадекватом. Как ласково это тогда называлось - причудами. Возможно, это были последствия неких психических заболеваний - а возможно - воспитания, когда маленький барчонок ни в чем не привык получать отказа и далее по жизни шел в уверенности, что может делать все, что хочет.

Одним из таких персонажей был отпрыск известной фамилии - граф Фёдор Иванович Толстой (1782 - 1846гг.)

Всю жизнь он занимался именно тем, что эту самую жизнь прожигал. Играл в карты, причем был известен как шулер, намеренно калечил людей на дуэлях (будучи отличным стрелком, он отстреливал противникам половые органы), издевался в детстве над животными, а во взрослом возрасте - над окружающими, и в общем, кроме как своим выдающимся наплевательским и вредительским отношением к людям, ничем больше и не прославился.

И вот этот человек вошел в историю, как единственный персонаж, который вел себя настолько безобразно, что враги его выгнали из плена.

Это случилось в период Отечественной войны 1812 года. Граф, несмотря на военное время, своих привычек менять не стал. Он, будучи в армии, и, надо отдать ему должное, показывая чудеса героизма на поле боя, все так же пил, играл в карты, и буянил.

Однажды, после карточной партии, которую он проиграл, граф с горя напился, уснул, и в таком состоянии был взят в плен французами, которые как раз в это время решились на вылазку.

Проснувшись в стане неприятеля, и осмотревшись, Фёдор Иванович не стал лишать себя удовольствия вести привычный образ жизни. Он был офицером, принадлежал к известной фамилии, и во времена, когда честь и принадлежность к дворянскому сословию еще давали преимущества в виде определенного доверия, содержание его было малоограниченным в смысле личной свободы.

Граф воспользовался этим, продолжая получать от жизни радость хорошо ему известным способом. Он стал устраивать с французами карточные сражения, а после них - обильные возлияния.

Через некоторое время французское командование зафиксировало в рядах своей армии на этом участке явное падение дисциплины. Офицеры играли в азартные игры, пили, ссорились, стрелялись... Было проведено срочное расследование - и выявлен источник проблемы - русский пленный граф, который с обаятельным видом и разложил всю дисциплину. Поскольку времена были хоть и военные, но еще благородные, его просто выставили вон. А поскольку выплата долга была делом чести - то еще и денег с собой дали, которые он в плену за карточным столом одними ему известными способами выиграл.

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С одной стороны, можно посмотреть на эту историю с гордостью - вон как наш граф лихо французов уделал.

Но с другой стороны, если взглянуть глазами людей той эпохи - такая невоздержанность и до такой степени откровенное следование порокам в любой ситуации - это позор, а вовсе не повод для гордости.

Тем не менее, этот анекдот, о том, как графа Толстого из плена выгнали, так же как и огромное количество иных историй, иллюстрировал личность графа и для его современников, и для его потомков. Вот только отношение к ситуации предполагалось разное...

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