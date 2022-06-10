Иерусалимская икона Божьей Матери: в чём помогает, где находятся её списки

Иерусалимская икона Божией Матери – считается родоначальницей всех других христианских святынь, известных миру. С Иерусалимской иконы были выполнены многочисленные списки (копии), которые сейчас находятся в разных странах. На ней Святая Дева Мария изображена во всей своей красоте и величии.

Давайте сегодня поговорим о чудесах данного образа, сохранился ли его оригинал, где находятся самые известные списки и самое интересное – в чём помогает святыня.

ВНЕШНИЙ ВИД ИЕРУСАЛИМСКОЙ ИКОНЫ

По образу рассматриваемая икона мало чем отличается от прочих изображений Богородицы. Божья Матерь изображена здесь до линии пояса, на ней надета обычная одежда в золотистых тонах, а голова её покрыта. На руках Девы Марии можем видеть младенца-Спасителя.

Божественный ребёнок левой кистью сжимает свёрнутый свиток, а правой кистью – совершает двупёрстный жест, символ своего благословения. Лицо маленького Иисуса направлено в сторону своей Матери, в чём углядывается его огромная любовь к Марии, уважение и расположение.

ИКОНА ИЕРУСАЛИМСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Иерусалимская икона относится к самым узнаваемым и почитаемым образам Богородицы. Помолиться перед ней стремятся праведники со всех уголков мира.

Она входит в число 70 самых первых изображений Богоматери и была срисована непосредственно со святой женщины при её земной жизни евангелистом и апостолом Лукой. Произошло данное событие, как утверждают письменные источники, через 15 лет после смерти и Вознесения Спасителя.

Немало чудесных историй можно услышать об этом удивительном образе. С самого момента своего возникновения святыня выполняет функцию защитника для верующих. А ещё она совершает чудесные исцеления – первое чудо связано с преподобной Марией Египетской, которая благодаря силе реликвии избавилась от сглаза.

В 5 столетии Иерусалимский образ был перемещён с храма Воскресения Христова, где он изначально находился, в константинопольский собор Божьей Матери. В 6-7 веках на Константинополь часто совершали свои набеги племена скифов. Считается, что именно икона Иерусалимской Богоматери помогла жителям города справиться с вражеской осадой, отведя от них беду.

Дальше информация о святыне появляется в период с 12 по 16 столетия. В то время местонахождением образа был Софийский собор (город Великий Новгород). Там икону хранили надлежащим образом, проявляя к ней особенное уважение и любовь. Обусловлено такое отношение многочисленными историями избавления новгородцев от разных телесных и душевных болезней, страхов и несчастий.

В 16 веке, когда Российской империей правил Иван Грозный, он отдал распоряжение переместить образ в Успенский собор, находящийся в Москве. В начале же 19 столетия икону Иерусалимскую перевозят в Кремль, где она также обретает массовое почтение.

А в 1812 году известная святыня неожиданно исчезает в неизвестном направлении. Что с ней произошло, сохранился ли оригинал или он был уничтожен – это до настоящего момента неизвестно ни одному человеку. Есть теория, что икона была похищена французами и, якобы, по сегодня находится в столице Франции Париже в соборе Богородицы.

В 1977 году была предпринята попытка навести справки о местонахождении чудотворного образа, с этой целью во Францию отправили соответствующий запрос. Однако, от главного инспектора по французским реликвиям пришёл неутешительный ответ – такой образ в соборе отсутствует, никакой информацией французы о нём не владеют.

КОПИИ ОБРАЗА – ГДЕ НАХОДЯТСЯ

Конечно, потеря изначальной святыни Иерусалимской иконы сильно расстроила русскую публику. Но, к счастью верующих, в своё время с образа успели составить копии. Где же они сейчас находятся?

В алтаре при Успенском соборе (Москва, Российская Федерация). В Новом Иерусалиме (Московская область, Россия). В соборе Покрова Святой Богоматери (город Измайлов). В храме Живоначальной Троицы (Вешняки). В храме Воскресения Словущего.

Что касается Украины, то её жители также могут своими глазами увидать список с легендарной реликвии – он был изготовлен в Гефсимании и с 2010 года тщательно хранится в городе Киев (Храм в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери).

КАК ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ?

На протяжении всего существования святого лика он помог многим праведным христианам устранить серьёзные недуги, отвести несчастья. Из самых популярных чудес можно назвать следующие:

образ избавлял верующих от паралича и глазных болезней, в некоторых случаях даже возвращал зрение;

а по сохранившимся сведениям, в результате массовой молитвы людей перед «Иерусалимской Божией Матерью» удавалось прекратить эпидемию таких страшных болезней, как чума и холера;

кроме того, помолившись у образа можно уберечь себя от несчастного случая, пожара;

люди стараются обратиться за помощью к иконе в тяжёлые времена, когда кто-то из близких умер или тяжко заболел, когда просто предстоят не очень приятные события;

данная икона заслужила славу целительной, поэтому ей смело можно возносить мольбы при наличии любых серьёзных недомоганий. Главное, делать это искреннее, от души;

коллективные молитвы у Пречистой позволяют предотвращать вражеские атаки;

неплохо бы склонить колени перед ликом, если вам предстоит длительная поездка, путешествие или командировка – чтобы защитить себя от возможных проблем в дороге;

также к Иерусалимской иконе Богородицы обращаются с просьбами даровать семейное благополучие, найти свою вторую половинку, забеременеть и родить здорового малыша, наладить отношения между супругами.

ДАТА ПРАЗДНОВАНИЯ

У православных христиан память Иерусалимского образа Божией Матери ежегодно приходится на 25 октября. Эта дата считается официальным торжественным днём Русской Православной Церкви.

Если говорить за людей, использующих старый стиль летоисчисления (таких как католики), то у них праздник наступает чуть раньше – 12 октября каждый год.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495723636092046129/

А вы знали об этом?

Первые упоминания про цвет глаз руссов берут свое начало из Византии, где Лев Диакон описывая русского князя Святослава говорит что тот был среднего роста, имел густые брови и светло-синие глаза. Арабы всех славян представляли себе как светловолосых и голубоглазых людей. До революции в начале 20 века практически половина русского населения имела глаза серого цвета, из оставшейся половины примерно у 25 % были карие, 20 % голубые и синие, а зеленые и черные всего 5 %. В середине того же века советские ученые отправляются в экспедицию, целью которой является изучение русского населения проживающего в глубинках страны. По его итогам выяснилось, что людей с серыми глазами стало практически на 30 % меньше и встречались они по большей части у мужского населения, на пару процентов больше стало обладателей синих и голубых очей, кареглазых осталось всего порядка 7 %, а черные и зеленые теперь были у 50 % жителей. В наши дни больше всего людей имеющих синий или голубой цвет глаз встречаются в Скандинавии, Германии, России и прибалтийских странах.

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