Супероружие Рейха, которое могло изменить историю

После окончания Второй мировой войны, когда было обнаружено множество секретных лабораторий и испытательных полигонов Третьего Рейха, мир был потрясен тем, в каких только направлениях не велась разработка смертельных орудий у нацисткой Германии.

Было раскрыто множество проектов супероружия, как безумных и фантастичных, как будто они вышли из фильмов, посвященных Индиане Джонсу, так и вполне реальных и почти реализованных. Некоторые из них были настолько невероятны, что возникал вопрос, почему правительство Германии вообще тратило на них деньги и время. Но, несмотря ни на что, эти безумные проекты и сейчас достойны внимания, благодаря размаху, с которым в националистической Германии делалось абсолютно все.

V-1 Reichenberg

Фау-1 «Самолет-снаряд» был, можно сказать, предшественником современных баллистических ракет – он имел какой-никакой автопилот и зачатки функции наведения на цель. В изначально беспилотном Рехенберге позже решено было сконструировать одноместную кабину. Пилоты самолета-снаряда по сути являлись камикадзе и должны были подписывать документ, подтверждающий, что они осознают, что идут на самоубийственное задание.

Зенитный гранатомет (Fliegerfaust)

Представьте пулемет Гатлинга с 9 стволами.

Ракеты А9/А10 – Фау-3

А теперь, что все 9 его стволов выпускают ракеты. В самолеты. Известный под именем «Воздушный кулак» этот гранатомет имел дальность 460 метров и мог поражать только низколетящие самолеты. Видимо, из-за того, что этот гранатомет работал не так хорошо, как хотелось, свет увидело всего несколько десятков экспериментальных образцов.

Эта «трансатлантическая» баллистическая ракета, разработка которой началась еще в 1940-м году, предназначалась для бомбежки американских городов. Было всего два относительно успешных испытания А9/А10, но даже в них крыло разрушалось на нисходящей ветви траектории. В 43-м проект был заморожен. Все силы были брошены на разработку Фау-2.

Звуковая пушка

Пушка, предназначенная уничтожать на расстоянии группы противников инфразвуковым лучом, была не самой удачной разработкой нацистских ученых. Под воздействием низких частот больше всех страдал персонал орудия (потеря сознания и приступы паники были частыми явлениями), а из-за небольшой дальности (50 м), которую никак не удавалось увеличить, проект вообще решено было свернуть – напоминанием о нем остался всего один опытный образец акустической пушки.

Heinkel He 162

Спроектированный и запущенный в производство в 1944 году, Не 162 был чуть менее безумным проектом, чем V-1 Reichenberg. Воздушное судно с деревянными крыльями предназначалось для неопытных пилотов, однако оно оказалось на порядок сложнее в управлении, чем обычные самолеты. Было создано около 120 самолетов, большая часть из которых разбилась еще на стадии учебных полетов.

Schwerer Gustav (Толстый Густав)

«Толстый Густав» и «Дора» (названные соответственно в честь директора фирмы-разработчика и жены конструктора) представляли собой уникальные железнодорожные артиллерийские орудия. Орудие «Дора» с успехом было применено при штурме Севастополя в 1942 году. Была предпринята попытка сделать более мобильным это орудие, названная Landkreuzer P. 1500 Monster, но чудовище весом в 1500 тонн вряд ли могло бы стать таким уж подвижным.

Panzer VIII Maus

Спроектированный Фердинандом Порше "Маус" являлся супертяжелым танком, который был в три раза тяжелее любого немецкого танка. Из-за своего огромного веса (188 тонн), танк не мог пользоваться многими мостами для переправ, но зато мог перемещаться под водой, глубиной до 13 метров. Нацисты так и не запустили его в массовое производство, а опытные образцы были захвачены силами союзников.

Horten Ho 229

Но 229 был первым турбореактивным самолетом, построенным по аэродинамической схеме «Летающее крыло». Благодаря своей форме, бомбардировщик был малозаметен для радаров времен Второй мировой войны, и в принципе мог долететь до побережья Британии, не вызывая подозрений у вражеских истребителей. Однако три созданных прототипа не оказали реального влияния на ход войны.

Кривоствольное оружие

Ружья, чье дуло было искривлено под углом 30, 45 или 90 градусов, позволяло немецким пехотинцам и танкам стрелять в разных направлениях. С помощью зеркала, приделанного к стволу винтовки, солдаты вермахта могли стрелять из окопов, даже не высовываясь из укрытия. Почему-то эта гениальная идея не получила большого распространения, возможно из-за того, что кривоствольное оружие частенько клинило и оно выходило из строя.

Солнечная пушка

Несмотря на то, что эта идея с большей вероятностью могла бы принадлежать какому-нибудь супер-злодею из комиксов, правящая верхушка Германии обсуждала ее на полном серьезе. Идея заключалась в том, чтобы построить орбитальную станцию, с размещенным на ней огромным зеркалом. Зеркало должно было фокусировать и отражать солнечный свет, разя врагов смертоносным солнечным зайчиком прямо из космоса.

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