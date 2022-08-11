Что могло быть с Россией, если бы не Октябрьская революция...

Очень спорный текст. Но всё ж таки выкладываю, дабы познакомить коллег и с таким взглядом на Россию без революций 1917 года.

Состояние России перед Первой Мировой войной

Теперь мы можем представить себе, что ждало старую Россию, даже если бы в ней не случилось двух революций 1917 года. Итак, страна выходит из Первой мировой, изнемогая от инфляции и огромного государственного долга. У власти остаётся всё та же вороватая низшая раса. Земельный вопрос не решён, в селе миллионы злых фронтовиков. Снова нищета и безземелье. Россия, получив Босфор и Дарданеллы, пребывает в кризисе. И одновременно обнаруживает, что против неё складывается новый враждебный фронт: ни Англии, ни США, ни Франции, ни Японии не нравится, что русские получили в руки выход в Средиземное море.

Верховная власть сталкивается с необходимостью одновременно решать сразу несколько проблем:

быстро развивать промышленность;

как-то укрупнять для этого сельские хозяйства, обеспечивая индустрии и рынок сбыта, и приток рабочих рук;

искать для всего этого огромные деньги, каким-то образом ещё и расплачиваясь по огромным государственным долгам.

Царская (или февральско-демократическая) Россия решить эти проблемы сразу не могла.

Царская Россия в 20-е годы

Для этого нужно было полностью покончить с жированием и сверхпотреблением «элиты», мобилизовав для развития страны все ресурсы и капиталы. И если надо отнимая деньги у богатых паразитов, вводя полную монополию на внешнюю торговлю. А потому предсказать дальнейшую судьбу такой альтернативной «России без 1917 года» достаточно легко. Для начала разразилась бы парочка голодовок по образцу 1911 года. В селе начались бы вооружённые выступления с требованиями отобрать землю у помещиков. Бунты поддержали бы и горожане: ведь государство давило бы их налогами для возврата военных долгов частным инвесторам, финансистам Англии, Франции и США.

И всё это на фоне промышленного послевоенного спада. Напомним, что Англия, где не было никаких революций и Гражданской войны, смогла восстановить довоенный уровень экономики лишь к концу 1920-х годов. В России было бы то же самое. Только на фоне бунтующих крестьян и рабочих. На фоне периодических голодовок. Даже если бы правительству такой России и удалось бы подавить недовольные массы, установив диктатуру типа франкистской, в 1929 году страну как часть тогдашнего капиталистического мира настигал страшный кризис 1929 года. Он накрывал Россию так же, как накрыл весь Запад. С миллионами безработных и голодных, с остановкой предприятий, с крахом фондового рынка и банков. И вот тогда могла разразиться революция «отложенный 1917-й». В ходе острейшего кризиса от пошедшей вразнос России мог отделиться хлебный и промышленный Юг. А в довершение ко всему Запад в конце 1930-х начал бы очередную мировую войну. На захват и делёж расколотой России.

В Россию вторгаются враги на танках и бронетранспортёрах, с авиацией и автоматическим оружием. Что может противопоставить им расколотая и всё ещё крестьянская страна? Пехоту и кавалерию? Жалкую авиацию и горстку бронетехники? Запад прёт с запада, Япония нападает на Прибайкалье и Приморье. Падает под ударами интервентов Югороссия. За казаками охотятся с самолётов. Их травят зарином, зоманом, ипритом. Англичане и французы высаживаются в Закавказье, отрезая русских от нефти. Голод, пули завоевателей, междоусобицы и концлагеря уносят всё те же миллионы жизней.

Вот почему мы приходим к тому же выводу: как бы ни были жестоки красные и Сталин, они всё же спасли страну от такого финала. Они попробовали дать другое будущее, построив общество труда, справедливости и силы. Да, они заставили русских напрягать все силы и терпеть лишения. Они тоже выжимали из деревни хлеб и отправляли его на экспорт. Но не для того, чтобы их верхушка купалась в роскоши и набивала карманы миллиардами, а для того, чтобы построить промышлен­ность и мощную армию, школы и вузы, пионерские лагеря отдыха и клиники. Да, попытка красных не удалась, но по этому поводу надо рыдать, а не злорадно смеяться. Потому что нынешняя Россия вернулась к реалиям царской, а потому стала на дорогу гибели. Нами снова правит низшая раса.

Вся капиталистическая реальность начала XX века обрекала Россию на исчезновение в случае её «органического развития». Красные, вздыбив страну и пойдя на рискованный социальный экспе­ри­мент, почти смогли обмануть нашу смерть. И то, почему они выродились в низшую расу, отдельная тема. И тот, кто поносит эту советскую попытку, явный идиот. Болваны и представители нынешней низшей расы проклинают красных за то, что они нарушили «естественное развитие России», якобы «отбросили Россию на век назад». Вот чурки! Естественный ход вещей вёл к нашему развалу к стиранию России и русских с карты мира благодаря деятельности проклятой низшей расы. К взрыву России изнутри и к вторжению в неё извне. И коллективизация, равно как индустриализация в десять лет, были железной необходимостью. Без них было не выжить: ибо мир первой половины XX века был эпохой войн огромных, промышленно развитых империй. Те лоскутья, на которые могла распасться Россия, становились лёгкой добычей бронированных монстров доядерной эпохи.

Железная необходимость

Я слышу хор недоумков и существ низшей расы: «Да эти красные уничтожали русский народ! Да это был сброд проходимцев да инородцев, обещавших сомнительное «светлое будущее»! Да они истребили самых благородных! Да самых работящих на селе! Да Сталин-Джугашвили душитель русских!»

Я же спрашиваю: «Хорошо, а какой была альтернатива красным и их проекту?» Что? Не слышу! Все эти «благородные господа», насквозь родовитые, культурные да православные, запутали Россию начала XX века в клубке гибельных проблем. И как можно было вырвать страну оттуда без крови, сверхнапряжений, а подчас и жестокости? Стеная и плача по поводу того, что красные сделали с Россией, вы, болваны, не хотите понять одного: они творили это в стране, которой уже не должно было существовать! В стране, насквозь проворовавшейся. Да, всё это напоминало срочную операцию в медсанбате, когда раненого иной раз резали без наркоза, привязывая к столу, а от недостатка лекарств прижигая раны тлеющей головнёй. Да, больно, страшно, но в конечном итоге спасительно. Не имелось альтернативы коллективизации: она всё равно произошла бы, пусть даже и под другой вывеской: монастыризации ли, латифундизации, «укрупнизации» неважно.

Совершая коллективизацию (создавая крупные интенсивные хозяйства и выталкивая часть кресть­ян в города, в промышленность), красные всего лишь совершали то, что в той или иной форме творили всё на Западе. Да, Запад тоже прошёл через свои «коллективизации», о вы, антисовет­ские придурки! Везде строительство индустриального капитализма потребовало частичного раскрестьянивания, отделения крестьян от земли, сгона селян в города. Читайте «Капитал» Маркса, 24 главу, а также изучайте историю. Англичане жестокими огораживаниями и превращениями земель в пастбища для овец выгнали из деревни десятки процентов крестьян в XVI–XVII веках! Они превратили их в пауперов. Тех из них, кто не хотел гнуть спину на мануфактурах или превращаться в раба-матроса парусного флота, загоняли в работные дома, в этот ад, в этот аналог ГУЛАГа. А десятки тысяч людей на 4,5-миллионное население Англии просто повесили. В правление Генриха Восьмого 72 тысячи человек, при Елизавете и того больше. Вешали они простонародье и потом ещё добрых два века. Английские власти тех времён разгоняли монастыри и отбирали у церкви её земли. Но что-то я не вижу того, чтобы британцы сейчас мазохистски рвали на себе волосы, каясь в тех деяниях.

В Германии миллионы лишних людей из села выдавливались в города и эмиграцию с помощью системы майората. Во Франции, впрочем, тоже. Но недостаточно: строительство капитализма потребовало от французов массовой бойни Великой французской революции. С миллионами обезглавленных, расстрелянных, заморённых голодом. Тогда французы на треть вырезали кресть­янскую Вандею, массами топили противников революции в баржах и расстреливали картечью из пушек. Они разрушали «контрреволюционные города» – Лион, например. Они творили то, чего даже в нашу революцию не было. Но что-то я не вижу того, чтобы французы сегодня самоуничи­жа­лись по сему поводу и отказывались бы от государственного гимна «Марсельезы». И день взятия Бастилии 14 июля – аналог нашего 7 ноября – они и не думают отменять.

Жестокое укрупнение сельских хозяйств и выдавливание «раскрестьяненных» людей в города проходило и в иных странах. А реформа по Столыпину? Её суть в передаче елико возможного количества земли в руки эффективных собственников (кулаков) и то же изгнание из деревни лишних людей в города, на фабрики. В этом смысле сталинская коллективизация – прямое продолжение столыпинской реформы, причём гораздо более системное и последовательное. При Сталине политика переобучения вчерашних крестьян в рабочих была государственной супер­программой! И, как видите, коллективизацией красные не только спасли Россию, они ещё и провели в жизнь меру, необходимую для строительства городского индустриального общества. А без этого строительства в самые сжатые сроки нам было просто не выжить в столкновении с машинными, агрессивными цивилизациями Запада.

И никакой внятной альтернативы действиям красных, спасших страну от распада и завоевания на 70 лет, вы, низшая раса дураков, предложить не в силах. И если нынешней России суждено спастись то снова через совершение невозможного, через сверхнапряжения и через уничтожение низшей расы!

Имею полное право говорить так. Дед моей мамы, кулак Григорий Самойленко из Бутурлиновки под Воронежем, в 1930-м был раскулачен, лишившись и частной пекарни, и брички с лошадьми, и крепкого дома. Мама моей мамы, Василиса Григорьевна, рассказывала мне, как им удалось выжить, питаясь мясом павшей лошади в голодную зиму. Но все сыновья и дочери кулака Самой­ленко в СССР сделали отличные карьеры. А сам прадед Григорий дошёл до Берлина и до своей смерти поднимал тосты за Сталина.

Дед моего отца, Максим из Берёзовки под Одессой, в 1917-м жёг имение помещика, а потом сам вышел в кулаки. Да, и его раскулачили, отобрали двухэтажный дом. Но старший сын кулака и мой дед Василий в тридцатые окончил военное училище и стал сталинским пехотным майором. Такую карьеру крестьянскому сыну в царские времена сделать «не светило». И за это предки мои простили советскую власть.

Так что не надо мне трындеть про «жидобольшевиков-убивцев». Они делали своё дело в силу железной исторической необходимости.

Они смогли укрупнить хозяйства и построить интенсивную агроэкономику. Они смогли построить новые промышленные базы и мощную индустрию не только на Юге и в Центре, не только на Северо-Западе, но и на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

А те, кто этого не понимает, прочь с дороги! Зашибём.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Боже мой, сколько на этом свете еще слабоумных придурков, которых лживая советская пропагада развела как обыкновенных лохов!Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г.на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые!

По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !С 1894 по 1917 год в Российской Империи было построено 46 тыс. км. железных дорог общего пользования – абсолютный рекорд за всю историю России. (Для того, чтобы понять масштабы: 46 тыс. км – расстояние, которое превышает протяжённость планеты по экватору).Кроме экономических достижений император Николай II добивается успехов в сфере социальной политики. В 1908 году в России начинается формирование системы всеобщего обучения. Строится рекордное число школ. С 1894 по 1915 год (21 год) формируется 65 тыс. школ. – абсолютный рекорд за всю историю России.

Важно уяснить , что не большевики приняли Россию с сохой, а именно они в то время довели ее до сохи! Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!Утверждение же о том, что Российская Империя якобы проиграла в Первой мировой войне – абсолютная ложь, которая противоречит мировому праву. Статья 116 Версальского Мирного договора совершенно однозначно гласит: единственной проигравшей стороной является Германия и её союзники.

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

Многие до сих пор наивно верят, что народ , несмотря на вышеперечисленные успехи России, в 1917 году восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди до сих пор думают , что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства. Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Порой трудно понять , как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами? К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм. А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет "подкармливали" нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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