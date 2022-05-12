Чем ученых удивила ДНК Романовых?

В этой статье речь пойдет не столько об истории, сколько о генетике. Хотя всё очень сильно взаимосвязано. И замечательно, что мы можем пользоваться достижениями разных наук, изучая те или иные вещи, например историю и судьбу дома Романовых.

Начнем с того, что многие ставили под сомнение следующий факт: в известном месте находятся останки царской семьи. Я не буду углубляться в эту историю, вспоминать имена палачей и то, как развивались события. Факт таков: царскую семью расстреляли. И это доказали генетики.

Один пример пользы, которую принесли истории не историки: известно, что за дочь Николая Второго Анастасию выдавало себя несколько женщин. Да, не одна, а несколько. Никто из них не смог опровергнуть обвинений в самозванстве. А генетики смогли доказать, что, увы, Анастасия не выжила.

Но это еще не всё.

Начало истории

«Екатеринбургские останки» у многих вызывали вопросы. Наука дала ответы. Расставила все точки над известной буквой.

Дело было так:

в 1991 году состоялось российско-британское партнерство. Два ученых объединили усилия, чтобы проверить, действительно ли «екатеринбургские останки» принадлежат членам царской семьи. От нас в этом эксперименте принял участие ученый Павел Иванов. От англичан – Питер Гилл.

Ученым нужна была митохондриальная ДНК. Она передается только по женской линии. И это была настоящая проблема. Уж не знаю как, но Иванов и Гилл вышли на принца Филиппа – супруга Елизаветы Второй. Бабушка этого почтенного мужа была в родстве с Александрой Федоровной – супругой Николая Второго. Если точнее, то они были родными сестрами, внучками королевы Виктории, в честь которой целую эпоху назвали.

принц Филипп

Филипп согласился дать образцы ДНК. И после этого удалось установить часть важных моментов, но не все.

Ученые с тех пор уже не просто предполагали, а утверждали, что среди останков есть те, которые принадлежат:

· Александре Федоровне;

· Анастасии;

· Ольге;

· Татьяне.

На 16 лет все успокоилось.

Исследования останков Алексея и Марии

Их нашли гораздо позже, поэтому я пишу про 2007 год. Пришлось делать новую экспертизу. Ею занялся генетик Евгений Рогаев. Понятно, что он подтвердил: увы, Алексей и Мария тоже погибли на Урале. Но это еще не всё.

Ученый уделил особое внимание гемофилии цесаревича. Уже тогда было известно, что болезнь – наследственная, она передается по женской линии. Но было не очень понятно, каков механизм передачи.

Рогаев всё объяснил так:

у женщин две Х-хромосомы. У Александры Фёдоровны их было столько же. Одна ветвь – с мутацией – с той самой гемофилией, вторая – нормальная. Мать передала Алексею хромосому Х с мутацией. А Y – мальчик получил от отца. Там тоже интересно, но не будем забегать вперед.

В среднем, гемофилия появляется у 25% потомков женщины с мутировавшей хромосомой. То есть, Алексею «повезло». Если бы он и стал царем, то, возможно, потомства бы не имел. Конечно, что-нибудь придумали бы. Судьба, очевидно, была против Романовых. Сначала наследник с гемофилией, затем – большевики с оружием.

Пожалуй, это всё, что касается женской линии.

Естественно, ученые хотели узнать, что там по линии мужской.

Генетические особенности Николая Второго

С последним императором всё было сложнее. В принципе, с Александрой Фёдоровной тоже нелегко. Не согласись принц Филипп давать образцы, непонятно, что бы пришлось делать.

Николай II и Александра Федоровна

Родственники Николая категорически отказывались что-либо выдавать.

Иванов и Гилл прекрасно знали, что матерью Николая была принцесса датская Мария Федоровна – Мария София Фредерика Дагмар. То есть, нужно было кого-то найти из рода Луизы Гессен-Кассенской. Был кандидат на примете. Тихон Куликовский-Романов – племянник Николая Александровича. Только вот этот родственник категорически отказался предоставлять какие-либо образцы. Он сослался на то, что Иванов из КГБ, а Гилл из британской разведки. В принципе, никто ничего никому не был обязан.

В Афинах нашли правнучатую племянницу Николая Ксению Шереметьеву-Сфирис. Она не стала отказываться от выдачи образцов. И тут открылась интересная вещь: из 700 букв кода совпало 699. Ученые заинтересовались этим. Нужны были еще образцы.

Пошли не самым простым путем – решили эксгумировать тело Георгия Александровича, которое покоилось в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Речь о младшем брате Николая Романова.

Георгий брат Николая II

Церковь, естественно, была против. Но ученых поддержала коллега – директор музея Петропавловской крепости Наталья Дементьева. Останки Георгия исследовали… не поверите… в Пентагоне, в США. Там на тот момент была самая современная лаборатория.

Выяснилось, что у Георгия была такая же мутация ДНК, как у Николая. Очень редкая.

Но и это еще не всё. Иванов, Гилл, Рогаев пришли к выводу, что Павел Первый все же был сыном Петра Третьего, а не кого-то там другого.

Вот какая интересная и полезная наука – генетика.

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А вы знали об этом?

Петр I воспитывался как простолюдин (конечно с оговоркой на происхождение) и не имел сообразного царевичу образования. Патриарх Иоаким прикрываясь борьбой с «латинизацией» настаивает на том, что бы в отличие от старших братьев образованием Петра занимались не ученики Симеона Полоцкого, а плохо образованные дьяки Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Так или иначе, Петр Великий до конца своих дней остался малограмотным, писал с ошибками и имел скудный словарный запас. Компенсировать это не удалось даже за счет огромного практического опыта, который позже приобрел самодержец.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43733809558).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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