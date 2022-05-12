Чем ученых удивила ДНК Романовых?

В этой статье речь пойдет не столько об истории, сколько о генетике. Хотя всё очень сильно взаимосвязано. И замечательно, что мы можем пользоваться достижениями разных наук, изучая те или иные вещи, например историю и судьбу дома Романовых.
Начнем с того, что многие ставили под сомнение следующий факт: в известном месте находятся останки царской семьи. Я не буду углубляться в эту историю, вспоминать имена палачей и то, как развивались события. Факт таков: царскую семью расстреляли. И это доказали генетики.
Один пример пользы, которую принесли истории не историки: известно, что за дочь Николая Второго Анастасию выдавало себя несколько женщин. Да, не одна, а несколько. Никто из них не смог опровергнуть обвинений в самозванстве. А генетики смогли доказать, что, увы, Анастасия не выжила.
Но это еще не всё.
Начало истории
«Екатеринбургские останки» у многих вызывали вопросы. Наука дала ответы. Расставила все точки над известной буквой.
Дело было так:
в 1991 году состоялось российско-британское партнерство. Два ученых объединили усилия, чтобы проверить, действительно ли «екатеринбургские останки» принадлежат членам царской семьи. От нас в этом эксперименте принял участие ученый Павел Иванов. От англичан – Питер Гилл.
Ученым нужна была митохондриальная ДНК. Она передается только по женской линии. И это была настоящая проблема. Уж не знаю как, но Иванов и Гилл вышли на принца Филиппа – супруга Елизаветы Второй. Бабушка этого почтенного мужа была в родстве с Александрой Федоровной – супругой Николая Второго. Если точнее, то они были родными сестрами, внучками королевы Виктории, в честь которой целую эпоху назвали.
Филипп согласился дать образцы ДНК. И после этого удалось установить часть важных моментов, но не все.
Ученые с тех пор уже не просто предполагали, а утверждали, что среди останков есть те, которые принадлежат:
· Александре Федоровне;
· Анастасии;
· Ольге;
· Татьяне.
На 16 лет все успокоилось.
Исследования останков Алексея и Марии
Их нашли гораздо позже, поэтому я пишу про 2007 год. Пришлось делать новую экспертизу. Ею занялся генетик Евгений Рогаев. Понятно, что он подтвердил: увы, Алексей и Мария тоже погибли на Урале. Но это еще не всё.
Ученый уделил особое внимание гемофилии цесаревича. Уже тогда было известно, что болезнь – наследственная, она передается по женской линии. Но было не очень понятно, каков механизм передачи.
Рогаев всё объяснил так:
у женщин две Х-хромосомы. У Александры Фёдоровны их было столько же. Одна ветвь – с мутацией – с той самой гемофилией, вторая – нормальная. Мать передала Алексею хромосому Х с мутацией. А Y – мальчик получил от отца. Там тоже интересно, но не будем забегать вперед.
В среднем, гемофилия появляется у 25% потомков женщины с мутировавшей хромосомой. То есть, Алексею «повезло». Если бы он и стал царем, то, возможно, потомства бы не имел. Конечно, что-нибудь придумали бы. Судьба, очевидно, была против Романовых. Сначала наследник с гемофилией, затем – большевики с оружием.
Пожалуй, это всё, что касается женской линии.
Естественно, ученые хотели узнать, что там по линии мужской.
Генетические особенности Николая Второго
С последним императором всё было сложнее. В принципе, с Александрой Фёдоровной тоже нелегко. Не согласись принц Филипп давать образцы, непонятно, что бы пришлось делать.
Родственники Николая категорически отказывались что-либо выдавать.
Иванов и Гилл прекрасно знали, что матерью Николая была принцесса датская Мария Федоровна – Мария София Фредерика Дагмар. То есть, нужно было кого-то найти из рода Луизы Гессен-Кассенской. Был кандидат на примете. Тихон Куликовский-Романов – племянник Николая Александровича. Только вот этот родственник категорически отказался предоставлять какие-либо образцы. Он сослался на то, что Иванов из КГБ, а Гилл из британской разведки. В принципе, никто ничего никому не был обязан.
В Афинах нашли правнучатую племянницу Николая Ксению Шереметьеву-Сфирис. Она не стала отказываться от выдачи образцов. И тут открылась интересная вещь: из 700 букв кода совпало 699. Ученые заинтересовались этим. Нужны были еще образцы.
Пошли не самым простым путем – решили эксгумировать тело Георгия Александровича, которое покоилось в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Речь о младшем брате Николая Романова.
Церковь, естественно, была против. Но ученых поддержала коллега – директор музея Петропавловской крепости Наталья Дементьева. Останки Георгия исследовали… не поверите… в Пентагоне, в США. Там на тот момент была самая современная лаборатория.
Выяснилось, что у Георгия была такая же мутация ДНК, как у Николая. Очень редкая.
Но и это еще не всё. Иванов, Гилл, Рогаев пришли к выводу, что Павел Первый все же был сыном Петра Третьего, а не кого-то там другого.
Вот какая интересная и полезная наука – генетика.
А вы знали об этом?
Петр I воспитывался как простолюдин (конечно с оговоркой на происхождение) и не имел сообразного царевичу образования. Патриарх Иоаким прикрываясь борьбой с «латинизацией» настаивает на том, что бы в отличие от старших братьев образованием Петра занимались не ученики Симеона Полоцкого, а плохо образованные дьяки Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Так или иначе, Петр Великий до конца своих дней остался малограмотным, писал с ошибками и имел скудный словарный запас. Компенсировать это не удалось даже за счет огромного практического опыта, который позже приобрел самодержец.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43733809558).
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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