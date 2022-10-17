 Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
Армянское радио спрашивают…
— Почему Гагарин полетел в космос ровно в девять часов утра, а Титов в
десять часов?
— Здоровый был мужик Титов – один час сопротивлялся!
Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель — сосед.
Адвокат: — Давал ли вам обвиняемый наркотики?
Сосед: — Нет!
Адвокат: — А жена соседа давала?
Сосед: — Простите, речь все еще идет о наркотиках?
Выходит из института первокурсница, с косичками такая.Вдруг возле нее тормозит какaя-то тачка. Из нее вылетают два амбала, хватают девчонку и в машине оказалось один говорит:
- Даем тебе на выбор два варианта. Или мы едем туда, где твой папаша заныкал свои драгоценности. Или едем прямо и на каждом светофоре каждый из нас трахнет тебя и так пока бензин не кончится. Так куда мы едем? - На заправку, мальчики!!!
Пассажирский самолет переворачивается и летит вверх ногами. Стюардесса: -Граждане пассажиры! Успокойтесь, сейчас пилот закапает себе в нос капли, и дальше полетим как обычно!
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