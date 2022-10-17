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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                  СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

 Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

 Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Армянское радио спрашивают…

— Почему Гагарин полетел в космос ровно в девять часов утра, а Титов в                                                                                                                        

    десять  часов?                                                                                                                                                

— Здоровый был мужик Титов один час  сопротивлялся!

 Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель — сосед.
Адвокат: — Давал ли вам обвиняемый наркотики?
Сосед: — Нет!
Адвокат: — А жена соседа давала?
Сосед: — Простите, речь все еще идет о наркотиках?

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Выходит из института первокурсница, с косичками такая.Вдруг возле нее тормозит какaя-то тачка. Из нее вылетают два амбала, хватают девчонку и в машине оказалось один говорит:

- Даем тебе на выбор два варианта. Или мы едем туда, где твой папаша заныкал свои драгоценности.
Или едем прямо и на каждом светофоре каждый из нас трахнет тебя и так пока бензин не кончится. Так куда мы едем? - На заправку, мальчики!!!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Пассажирский самолет переворачивается и летит вверх ногами. Стюардесса: -Граждане пассажиры! Успокойтесь, сейчас пилот закапает себе в нос капли, и дальше полетим как обычно!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

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