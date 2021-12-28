Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Семенов
    "Но и сделанного Столыпиным хватило, чтобы кормить всю мировую войну, " Ну да, ну да... очевидно именно поэтому царск...Как Столыпин пыта...
  • Владлен
    Спасибо. Интересно. А сейчас их наследников. МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО. Под миллион. Во как наша власть боится народ!!!Жандармы: почему ...
  • Искандер Иксов
    ВОТ ТАКУЮ ЧУШЬ ПУБЛИКУЮТ!  СКОЛЬКО ЖЕ ДЕГЕНЕРАТОВ РАЗВЕЛОСЬ!.Сдержал ли Владим...

Почему дело восстания Пугачева до сих пор засекречено

Хотя XVIII век для России был чуть более спокойным, чем «бунташное» XVII столетие, он все-таки отметился рядом восстаний, самым знаменитым из которых стало Пугачевское. Оно же казалось и наиболее успешным для восставших, которым удалось захватить обширные территории и удерживать их почти полтора года. Разумеется, в итоге восстание было подавлено, а его руководитель схвачен, доставлен в Москву и предан публичной казни. Казалось бы, на этом история «Пугачевского бунта» должна была завершиться и представлять интерес лишь для историков, но не тут-то было.

Начало восстания Е.Пугачева в представлении художника

Оказывается, материалов по этому эпизоду русской истории сохранилось не так-то много, и к тому же большая их часть засекречена до сих пор. Да, именно — несмотря на то, что с тех пор прошло реально много времени. А значит, в нем есть что скрывать от широкой публики. Но что же это могло быть, по каким причинам дело Пугачева и сегодня покрыто мраком?

Загадки и странности Пугачевского восстания

Внешне мятеж Емельяна Пугачева действительно имеет все признаки массового народного восстания, но в связи с этим возникает вопрос — а каким образом вообще удалось его поднять? Ведь для этого необходимы реально значительные ресурсы — организационные, финансовые и даже технические.

А длительное время воевать против одной из сильнейших армий Европы простые крестьяне и даже казаки (а большая часть восставших была именно казаками с реки Яик) просто не могли бы без серьезной ресурсной поддержки. Например, Пугачев развернул широкомасштабную пропагандистскую кампанию, рассылая свои «прелестные письма» буквально массовыми тиражами. То есть, их не писали от руки, а печатали, что тогда стоило совсем недешево. Откуда оборудование и денежки взялись?

Карта восстания Е.Пугачева. Его масштаб был реально большим

Кроме того, хотя казаки и были отменными воинами, но вот против регулярных войск их организация ну никак не тянула. А здесь же свидетели тех событий отмечали высокий уровень именно штабного мастерства, позволявший успешно маневрировать и отбиваться от превосходящих сил. Хорошо известно, что в штаб восстания входили польские офицеры, недовольные произошедшим в 1772 году первым разделом Польши. Но их было явно недостаточно.

Е.Пугачев в захваченной крепости. Иллюстрация к роману А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

О серьезности уровня военного искусства мятежной армии говорит и тот факт, что на подавление восстания пришлось вызывать легендарного Александра Суворова, в то врем уже одного из лучших полководцев России. Который отнесся к делу со всей серьезностью, и ни разу не отозвался о Пугачеве и его штабе пренебрежительно. Слишком все серьезно для обычного восстания, не так ли?

Следы ведут за границу

Да, в Пугачевском восстании явно прослеживаются следы вмешательства иностранных разведок. И что бы понять, каких именно, нужно задать простой вопрос — кому было выгодно это событие 1774-1776 годов?

О Польше уже говорилось, а следующий выгодополучатель — Блистательная Порта, как тогда называли Турцию. Вторая половина 18 века — время практически ее беспрерывных войн с Россией, в результате чего были потеряны огромные территории Причерноморья, включая и Крым. И разумеется, в турецких интересах была организация беспорядков внутри своего военного и геополитического противника с целью подорвать его быстро растущее могущество. Поэтому факт финансирования Турцией восстания Пугачева удивления не вызывает, и на сегодняшний день он полностью доказан.

Портрет Е.Пугачева, датируется октябрем 1774 года, написан в г. Симбирске

Но за спиной османов стояла вполне европейская страна — Франция, которая с тревогой наблюдала за усилением Российской империи. И не просто наблюдала, а всячески препятствовала этому, в том числе и руками других. Именно с этого времени она становится фактическим союзником Турции, всячески подталкивая ее к новым войнам. И попутно выделяя немалые средства на то, что бы вредить России изнутри. В том числе поддерживая Пугачева, которому было выделено не менее 50 тысяч франков.

Политика — дело тонкое.. и грязное

Именно поэтому сразу после подавления восстания и казни Пугачева Екатерина II засекретила все собранные следователями по горячим следам материалы, относящиеся к этим событиям. Слишком уж серьезные последствия имело бы предание их гласности. Да и сегодня, похоже, открытие «дела Пугачева» перевернуло бы многие устоявшиеся десятилетиями исторические стереотипы с непредсказуемыми политическими последствиями. Ведь ниточки, которые тянутся к самозваному «Петру III», могут вести в слишком уж опасном даже сегодня направлении.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи : 

Почему дело восстания Пугачева до сих пор засекречено

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!                     

Действительно,  восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах!                                                                                   

Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд,  моя статья на моем сайте. 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !  

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Взрыв в селе Крестище: зачем Брежнев приказал использовать ядерную «бомбу» в СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43308717377/

Почему в Москве буквы метро красного цвета, а в Санкт-Петербурге – синего? https://otari.mirtesen.ru/blog/43469485838/

«Заговор Андропова»: почему Брежнев разрешил Щёлокову арестовать «шефа» КГБ https://otari.mirtesen.ru/blog/43307128487/

Обсудить

Картина дня

наверх