Почему дело восстания Пугачева до сих пор засекречено

Хотя XVIII век для России был чуть более спокойным, чем «бунташное» XVII столетие, он все-таки отметился рядом восстаний, самым знаменитым из которых стало Пугачевское. Оно же казалось и наиболее успешным для восставших, которым удалось захватить обширные территории и удерживать их почти полтора года. Разумеется, в итоге восстание было подавлено, а его руководитель схвачен, доставлен в Москву и предан публичной казни. Казалось бы, на этом история «Пугачевского бунта» должна была завершиться и представлять интерес лишь для историков, но не тут-то было.

Начало восстания Е.Пугачева в представлении художника

Оказывается, материалов по этому эпизоду русской истории сохранилось не так-то много, и к тому же большая их часть засекречена до сих пор. Да, именно — несмотря на то, что с тех пор прошло реально много времени. А значит, в нем есть что скрывать от широкой публики. Но что же это могло быть, по каким причинам дело Пугачева и сегодня покрыто мраком?

Загадки и странности Пугачевского восстания

Внешне мятеж Емельяна Пугачева действительно имеет все признаки массового народного восстания, но в связи с этим возникает вопрос — а каким образом вообще удалось его поднять? Ведь для этого необходимы реально значительные ресурсы — организационные, финансовые и даже технические. А длительное время воевать против одной из сильнейших армий Европы простые крестьяне и даже казаки (а большая часть восставших была именно казаками с реки Яик) просто не могли бы без серьезной ресурсной поддержки. Например, Пугачев развернул широкомасштабную пропагандистскую кампанию, рассылая свои «прелестные письма» буквально массовыми тиражами. То есть, их не писали от руки, а печатали, что тогда стоило совсем недешево. Откуда оборудование и денежки взялись?

Карта восстания Е.Пугачева. Его масштаб был реально большим

Кроме того, хотя казаки и были отменными воинами, но вот против регулярных войск их организация ну никак не тянула. А здесь же свидетели тех событий отмечали высокий уровень именно штабного мастерства, позволявший успешно маневрировать и отбиваться от превосходящих сил. Хорошо известно, что в штаб восстания входили польские офицеры, недовольные произошедшим в 1772 году первым разделом Польши. Но их было явно недостаточно.

Е.Пугачев в захваченной крепости. Иллюстрация к роману А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

О серьезности уровня военного искусства мятежной армии говорит и тот факт, что на подавление восстания пришлось вызывать легендарного Александра Суворова, в то врем уже одного из лучших полководцев России. Который отнесся к делу со всей серьезностью, и ни разу не отозвался о Пугачеве и его штабе пренебрежительно. Слишком все серьезно для обычного восстания, не так ли?

Следы ведут за границу

Да, в Пугачевском восстании явно прослеживаются следы вмешательства иностранных разведок. И что бы понять, каких именно, нужно задать простой вопрос — кому было выгодно это событие 1774-1776 годов?

О Польше уже говорилось, а следующий выгодополучатель — Блистательная Порта, как тогда называли Турцию. Вторая половина 18 века — время практически ее беспрерывных войн с Россией, в результате чего были потеряны огромные территории Причерноморья, включая и Крым. И разумеется, в турецких интересах была организация беспорядков внутри своего военного и геополитического противника с целью подорвать его быстро растущее могущество. Поэтому факт финансирования Турцией восстания Пугачева удивления не вызывает, и на сегодняшний день он полностью доказан.

Портрет Е.Пугачева, датируется октябрем 1774 года, написан в г. Симбирске

Но за спиной османов стояла вполне европейская страна — Франция, которая с тревогой наблюдала за усилением Российской империи. И не просто наблюдала, а всячески препятствовала этому, в том числе и руками других. Именно с этого времени она становится фактическим союзником Турции, всячески подталкивая ее к новым войнам. И попутно выделяя немалые средства на то, что бы вредить России изнутри. В том числе поддерживая Пугачева, которому было выделено не менее 50 тысяч франков.

Политика — дело тонкое.. и грязное

Именно поэтому сразу после подавления восстания и казни Пугачева Екатерина II засекретила все собранные следователями по горячим следам материалы, относящиеся к этим событиям. Слишком уж серьезные последствия имело бы предание их гласности. Да и сегодня, похоже, открытие «дела Пугачева» перевернуло бы многие устоявшиеся десятилетиями исторические стереотипы с непредсказуемыми политическими последствиями. Ведь ниточки, которые тянутся к самозваному «Петру III», могут вести в слишком уж опасном даже сегодня направлении.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Действительно, восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах!

Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд, моя статья на моем сайте.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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