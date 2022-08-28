Почему Берия обвинил Молотова в подготовке заговора против Сталина

В 1947 году, для Лаврентия Берии настали довольно трудные времена. Он был одним из главных соратников Иосифа Виссарионовича Сталина, но даже это не помешала ему претендовать на место правителя СССР. При этом историки утверждают, что одним из главных «соперников» Лаврентия Павловича Берии, по его собственным убеждениям, был Вячеслав Молотов, который занимал пост министра иностранных дел. В этой статье мы хотим рассказать о том, почему Лаврентий Берия обвинил Вячеслава Молотова в подготовке заговора против Иосифа Виссарионовича Сталина.

Вячеслав Молотов было довольно «сильной» фигурой для советской элиты. Он долгое время занимал пост министра иностранных дел, а главное постоянно общался с «заграничными» партнерами. При этом Лаврентий Берия понимал, что место Молотова является одним из тех, которые точно стоит занять. Берия долгое время не знал, как начать «сотрудничество» с Молотовым, а потому постоянно налаживал связи с его ближайшим окружением. Историки утверждают, что Берия постоянно говорил о том, что «подобраться» к Вячеславу Молотову можно только через жену, которая являлась для него слабой точкой.

Отказался пойти в команду «Берии»

Лаврентий Берия и сам был не прочь свергнуть Иосифа Виссарионовича Сталина, а потому на протяжении долгого времени готовил реформы, которые могли бы советскому союзу обрести черты современного государства.

В стратегии свержения «вождя», Лаврентий Павлович готов был сотрудничать не только с элитами СССР, но еще и с министрами, которые занимали «важные» посты в советском государстве. Именно «важным» министром был Вячеслав Молотов. Лаврентий Берия понимал, что согласие Молотова пойти в его «команду», откроет путь для международного сотрудничества, что было важно для будущего советского государства.

В процессе своего обсуждения, Лаврентий Павлович не смог не спросить Молотова о том, хочет ли он что-либо поменять в советском государстве, а после озвучил возможность войти в его «команду». Такое предложение удивило Молотова, но он сразу же ответил отказом, что взбесило Лаврентия Берию.

Записка с анонимным доносом на Молотова

После полученного отказа, Лаврентий Павлович был в гневе, а потому сразу же решил организовать «донос» на Молотова. В анонимной записке, которая попала на стол Сталину, содержалась информация о том, что Вячеслав Молотов начал подготовку заговора против Иосифа Виссарионовича. Сталин, после полученный записки был в замешательстве, а потому первое время пытался выяснить, кто мог написать подобную записку. Единственное, что смущало Иосифа Виссарионовича в полученной записке, это максимально подробно расписанная структура заговора, которая попросту не могла быть правдивой.

В итоге Сталин долгое время разбирался с тем, кто может организовать на него заговор. Стоит отметить, что под подозрением был и Вячеслав Молотов, который в последствие попал в «опалу» к Сталину. Но никаких доказательств «вождь» найти так и не сумел…

Берия рассчитывал посадить на место Молотова «своего» человека

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы ,подобные Молотову, могли продолжать служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину .

Любопытно,что в 1955 году генеральный секретарь компартии Израиля Самуил Микунис встретил Молотова в кремлевской больнице и спросил его : "Почему он не вступился за жену?". На что трусливый мерзавец и продажный подонок Молотов ответил :"Потому что я должен был подчиняться партийной дисциплине"!

Любопытно также , что в 1937 году на обеде у Ворошилова после праздничной демонстрации «сердобольный» вождь народов Сталин сказал: «Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена» . Именно после этого 15 августа 1937 года нарком внутренних дел Николай Ежов подписал указ об аресте родственниц «изменников родины», осужденных за шпионаж и вредительство! Так началась кровавая история Акмолинского лагеря, позже прозванного «АЛЖИР», куда «заботливый» вождь народов без суда и следствия отправлял на страшные мучения матерей, жен и детей репрессированных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43119521807/) .

Именно в этом лагере волей палача народов Сталина оказались около восьми тысяч женщин, вина которых состояла только в том, что они не донесли на своих мужей! Как ни странно, но в этом лагере отбывала срок в качестве заложницы даже жена Михаила Калинина — «всесоюзного козла»(как его называл сам Сталин),которая умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли!

Вместе с тем разве не варварство, когда Сталин высылал всю семью репрессированного, часто даже расстреливал членов их семей! Например, после расправы с наркомом внутренних дел Ежовым были расстреляны его брат, сестра и два племянника(правда, жена успела отравиться сама)!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту», воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее и вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

Кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом и промакашкой , был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену - еврейку, открыв огонь по пришедшему арестовывать его жену наряду НКВД !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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