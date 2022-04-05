Марионетка на престоле

1094-1120 годы. Империя турок-сельджуков

В правление своего брата, султана Баркярука (1), правителя империи сельджуков, правитель Балха, султан Санджар овладел всем Хорасаном.

После смерти Баркярука, когда правителем империи стал Гийас ад-Дин Мухаммад Тапар (2) султан Санджар формально подчинялся Гийас ад-Дину.

Гийас ад-Дин Мухаммад Тапар

В 1118 году Гийас ад-Дин Мухаммад Тапар умер. На его трон вступил султан Махмуд, сын умершего. Согласно традиции империи Сельджуков, кто владеет Ираком, тот и правитель всей империи.

Таким образом, после смерти отца султан Махмуд был провозглашен правителем всей империи сельджуков. Фактически же власть в свои руки захватили эмир ал-хаджиб Мухаммад ибн Алибар ибн Умар и везирь из катибов Кавам ад-Дин Абу-л-Касим ад-Дарказини. Везирь с эмиром настраивали султана Махмуда против его родного дяди. Они отослали письмо правителю Самарканда, в котором говорилось, что султан Махмуд принял решение выступить против своего дяди, а потому, как только султан Санджар пойдет против Махмуда, пусть самаркандцы начинают захваты земель Санджара.

Об этом стало известно султану Санджару. К тому же в Балх, который являлся резиденцией Санджара, начали прибывать эмиры из Ирака, изгнанные эмиром ал-хаджибом, с жалобами, что султан Махмуд марионетка в руках своего окружения, а те ведут себя неподобающим образом.

Тогда султан Санджар собрал армию в 20.000 воинов и 18 боевых слонов и двинулся на Ирак, направляясь в область Рея.

Султан Махмуд выслал армию в 35.000 воинов, которую вели ал-хаджиб Мухаммад ибн Алибар и атабек Менгю-Барс, навстречу Санджару.

11 августа 1119 года у города Саве армии встретились. В сражении войска Махмуда были разгромлены. Большая часть воинов Махмуда пали в бою. Командующие ал-хаджиб Мухаммад ибн Алибар и атабек Менгю-Барс угодили в плен, и были казнены султаном Санджаром (в 1120 г.).

После битвы султан Сунджар известил племянника, что движется на Ирак с намерением избавить племянника от дурных эмиров и советчиков.

Узнав о поражении своих войск, султан Махмуд выслал своего везиря Кавам ал-Мульк Низам ад-Дин Абу-л-Хасан Али ибн Ахмад ас-Сумайрами навстречу султану Санджару в Рей с предложениями о мире. Султан Санджар продиктовал условия мира. Он провозглашался правителем всех земель империи Сельджуков от Кашгара до Йемена, Анатолии, Кавказа. Хутбу с именем Санджара читали в Мекке, Омане, Мукране.

Султан Махмуд признает себя подданным султана Санджара, за что получает во владение Ирак. Брату султана Махмуда, малику Тогрулу от бывших владений Махмуда передаются Саве, Аве, Сатрик, Саман, Казвин, Абхар, Зинджан, Гилям, Дейлем, Таликан. Другому брату султана Махмуда, малику Сельджук-шаху из бывших владений Махмуда выделятся Фарс и часть области Исфахана. Был выдан Санджару и казнен эмир Кара-Тегин ал-Кассаба.

Из окружения султана Махмуда были изгнаны все эмиры, настроенные враждебно к султану Санджару.

Таким образом, султан Махмуд, благодаря своему окружению, и неумению разбираться в ситуации, из пусть формального, но правителя империи, превратился в одного из подданных своего дяди. И это ему еще повезло, что не убили, а оставили султаном Ирака. Но для трех его сыновей это имело катастрофические последствия. Когда в сентябре 1131 года султан Махмуд умер, ни один из его сыновей не стал султаном. Трон был передан другим лицам.

Положение марионетки опасно не только для него самого, но и для всего его рода.

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