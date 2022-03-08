«Каждый десятый солдат должен быть расстрелян»- как Троцкий "повышал боеспособность" Красной Армии в период Гражданской Войны

Дисциплина, строгое исполнение своих обязанностей и подчинение приказам командиров – основа любой армии. Большевики уже в первые месяцы существования РККА убедились: армия, построенная на принципах демократии и равноправия, в которой нет офицеров, а все вопросы решают солдатские комитеты – это утопия. Пришлось принимать экстренные меры для обеспечения боеспособности главной защитницы советской власти.

Казавшаяся прогрессивной идея новой армии оказалась не провальной на практике: сформированные на добровольной основе из рабочих, солдат и матросов отряды хорошо только митинговали и «боролись с контрреволюцией» на местах. А вот против организованной военной силы сражаться не могли.

14 марта 1918 года Народным комиссаром по военным и морским делам стал Лев Давидович Троцкий. Он энергично взялся за создание боеспособную армии, в условиях уже развернувшейся гражданской войны. Несмотря на то, что он не был военным и вообще никогда не служил, Троцкий поставил верную задачу: срочно прекратить игры в демократию и вернуть дисциплину в войска! И в этой статье я расскажу о том, какие шаги были предприняты для поднятия боеспособности Красной Армии во время Гражданской Войны.

Фото в свободном доступе. Красноармейцы.Фото в свободном доступе.

№2 Возврат офицеров в армию

Первым его важным шагом на посту главы военного ведомства стало широкое привлечение в Красную Армию бывших офицеров – профессиональных военных. Их назвали «военспецами», так как офицерство после революции было отменено, и даже само это слово стало ругательным.

Многих однопартийцы воспротивились нововведениям Троцкого и подвергли их резкой критике. Но он упорно гнул свою линию. Красная Армия стала массово пополняться профессиональными военными из бывших царских офицеров среднего и низшего звена.

Троцкий с красноармейцами. Фото в свободном доступе.

№1 Драконовские меры как в римской армии

Летом 1918 г. Красная Армия терпела поражение за поражением на всех фронтах. Серьёзную лепту внёс 50-тысячный Чехословацкий корпус. Везде, где он прошёл – большевики изгонялись, а к власти приходили новые правительства, создававшие свои вооруженные формирования.

Народная армия КОМУЧа (Комитета членов Учредительного собрания), созданная в Самаре, выбила большевиков из ряда городов на Волге и Урале, а 7 августа 1918 захватила Казань вместе с находившимся там золотым запасом Российской империи. Чудом избежавший плена Вацетис (командующий Восточным фронтом РККА) доложил Ленину:

«К бою войска оказались совершенно неспособными из-за тактической неподготовленности и недисциплинированности».

Разумеется, Троцкий поспешил на Восточный фронт – спасать положение. Армия КОМУЧа узнала о приезде «пожарной команды» во главе с наркомом и атаковала поезд, на котором та ехала. Не выдержавший нажима 2-й Петроградский рабочий полк бросил позиции и бежал, захватив пароход.

Военные специалисты – бывшие офицеры, принятые на службу в РККА

Нападение удалось отбить и без него. Троцкий решил перейти к жёстким репрессиям по отношению к дезертирам и трусам. Он приказал применить к солдатам бежавшего полка децимацию: каждый десятый солдат был расстрелян, согласно жребию.

Эту жестокую кару приказано было и впредь применять ко всем дезертирам и трусам. Кроме того, по приказу №18, в случае самовольного отступления части с позиций расстрелу подлежали её командир и комиссар.

Устрашающие меры оказались действенными: уже через месяц войска Красной Армии снова заняли Казань.

🔵 7 генералов СССР, которых расстреляли после возвращения из немецкого плена, но в последствии реабилитировали- что они сделали?

Телеграмма Каппеля о взятии Казани. Фото в свободном доступе.

На посту наркома по военным и морским делам Троцкому удалось восстановить строгую дисциплину в молодой Красной Армии, привлечь в неё военных специалистов и развернуть массовую мобилизацию, которая обеспечила высокую численность войск.

До сих пор в армейском уставе, в статье 13-й, есть такой абзац:

«Командир (начальник) имеет право применить оружие лично или приказать применить оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения подчиненного в боевых условиях, а также при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения».

Спасибо за прочтение статьи!

Как Вы считаете, насколько эффективны были подобные меры?

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