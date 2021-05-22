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Доктор Неумывакин о том, существует ли сглаз и как от него защититься

Иван Павлович Неумывакин — доктор медицинских наук, автор научных работ и популярных книг на темы лечения и оздоровления человека. Он также придерживался различных ненаучных положений, являлся приверженцем эзотерического направления — эниологии.

Например, он считал, что такие понятия как сглаз и порча — это вполне реальные процессы. В своей книге «Биоэнергетическая сущность человека. Мифы и реальность» доктор Неумывакин писал, что чаще всего сглаз и порчу наводят завистливые женщины, находящиеся в состоянии гнева, ревности, злобы.

Доктор Неумывакин о том, существует ли сглаз и как от него защититься

Видя, что у другого человека произошло что-то хорошее в жизни (покупка машины, свадьба, рождение ребенка…), они начинают испытывать весь спектр негативных эмоций, неосознанно направляя его в сторону другого человека. Этот поток негатива буквально пробивает биополе жертвы, создавая в ней невидимую дыру.
«Сглаз — это прямой энергетический пробой, своего рода дыра в энергетической оболочке, через которую и идет утечка энергии, что отрицательно сказывается на общем энергетическом уровне, снижая защитные возможности, ослабляя иммунную систему», — Иван Неумывакин.


Также доктор говорил о том, что некоторые люди поддаются программированию извне, то есть вбирают в себя слова других людей и неосознанно начинают действовать в соответствии с ними.


Тогда человек будто действует не по своей воле и делает то, чего сам и не хотел.
В этом случае Неумывакин советует прислушиваться к своим желаниям и поступать в соответствии со своими чувствами.

Доктор Неумывакин о том, существует ли сглаз и как от него защититься


Иван Павлович Неумывакин
К сожалению, в жизни случаются и проклятия — это сказанные в сердцах негативные слова, которые портят другому человеку жизнь. Часто такие слова говорят, как ни странно, родители и бабушки с дедушками, которые ругают своих чад и бездумно посылают им фразы, вроде: «Да тебя, такую, никто замуж не возьмет!», «Да никто с тобой дружить не будет!», «Кому ты нужен?», «Да чтоб у тебя…». Слова, сказанные со злобой, становятся программами, которые остаются с ребенком навсегда.

Чтобы этого не допускать, нужно следить за тем, что вы говорите, даже если вы злитесь по делу, а потом миритесь.
В качестве защиты от различного рода сглазов и порч Неумывакин предлагает несколько простых способов защиты от сглаза и энергетических «пробоев»:
• при встрече с человеком, который вам неприятен, говорите мысленно, глядя в левый глаз: «Все, что вы (ты) сказали или подумали, пусть будет так по воле Бога (3 раза). Аминь»;
• как бы надеть на себя колпак из стекла, полиэтиленовой пленки, стены падающей воды и т.п.;
• произносите: «Чур меня». Во всех случаях желайте себе хорошего, доброго здоровья;
• английскую булавку носить с внутренней стороны одежды, острием книзу;
• скрестить руки или ноги, средний палец положить на указательный, наконец, сделать «кукиш» (комбинацию из трех пальцев);
• одной из мер очистки квартиры от отрицательной энергии являются церковные свечи, ибо огонь обладает мощным энергетическим воздействием. Двери, окна, форточки должны быть закрытыми. Горящей свечой, начиная с помещений от входной двери, по часовой стрелке спокойными движениями делать крестное знамение во всех углах.

Чистку производить до тех пор, пока свеча не перестанет трещать или коптить, особенно это происходит в местах скопления отрицательной энергии — в углах. При этом читать «Отче наш».
Но самое главное правило защиты от сглаза, о котором пишет Неумывакин, это — добрый настрой. Подобное притягивает подобное, говорил Иван Павлович. Поэтому, чтобы к вам не притягивалась разная нечисть, он рекомендует самим не злиться, излучать добро и любовь. И тогда, по законам Вселенной, ничего плохого с вами не случится.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2218354990039697633/

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