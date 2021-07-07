Как правильно удалить ушную серу

Когда в ухе скапливается слишком много серы, может возникнуть соблазн взять ватную палочку и быстро ею все почистить. И какой бы привлекательной эта идея вам не казалась, факт остается фактом: ватные палочки могут принести больше вреда, чем пользы, потому что они не подходят для чистки ушей от избытка серы.

Вместо них есть несколько домашних средств, которые помогут безопасно удалить ушную серу, не повреждая ухо.

1. Раствор уксуса и спирта

Эта жидкость растворяет ушную серу, и воск просто вытекает из уха. Использование такого средства оказывает дополнительное противогрибковое и антибактериальное действие.

Как:



Смешайте в равных частях уксус и медицинский спирт.

Наклоните голову ухом вверх и залейте несколько капель раствора.

Задержитесь в таком положении (около 5 минут).

Наклоните голову в другую сторону, чтобы слить раствор.

Протрите ухо мягкой сухой тканью.

Внимание : никогда не используйте один уксус. При отсутствии спирта перед использованием разбавьте его водой.

2. Пищевая сода



Раствор из пищевой соды и воды может смягчить ушную серу и помочь безопасно удалить ее.

Как:



В небольшой миске смешайте 2 чайные ложки воды с четвертью чайной ложки пищевой соды.

Когда смесь станет однородной, с помощью пипетки или ватного тампона выдавите несколько капель в ухо.



Держите голову наклоненной в течение 10 минут, чтобы сера размягчилась.



Налейте в ухо теплую воду и слейте раствор из уха, наклонив голову в противоположном направлении.

Протрите ухо мягкой сухой тканью.

Внимание : убедитесь, что вода чуть теплая и не слишком горячая.

3. Соленая вода



Это простой и легкий способ удалить излишки ушной серы, потому что у вас есть все необходимое дома. Соленая вода обладает способностью смягчать воск, не повреждая внутреннее ухо и не вдавливая воск глубже.

Как:



Смешайте четверть чайной ложки соли с четвертью стакана теплой воды.

Перемешайте до полного растворения соли.

Наклоните голову и капните из пипетки несколько капель в ухо.

Держите голову наклоненной в течение 3-5 минут, чтобы воск размягчился.

Наклоните голову в противоположном направлении, чтобы слить соленую воду из уха.

Используйте чистую сухую ткань или ватный тампон, чтобы вытереть серу.

4. Перекись водорода



Это слабая кислота, которую можно использовать как эффективное домашнее средство от ушной серы. Перекись водорода может разжижать воск, что облегчает его очистку. Просто убедитесь, что концентрация перекиси водорода, которую вы покупаете, не превыш

ает 3,5%. Концентрация большинства бутылок с перекисью фармацевтического качества не превышает 3%.

Как:



Смешайте две чайные ложки перекиси водорода с двумя чайными ложками воды.

Наклоните голову и с помощью ватного диска или пипетки налейте несколько капель в пораженное ухо.

Оставайтесь в этом положении около 5-8 минут.

Наклоните голову в другую сторону, чтобы слить раствор из уха.

Протрите ухо мягкой сухой тканью.

Внимание : не используйте это средство, если в прошлом вы перенесли операцию на ухе или у вас есть отверстие в барабанной перепонке.

5. Натуральные масла





Масло также можно использовать как безопасное средство для очистки от ушной серы. Вы можете использовать кокосовое масло первого отжима, оливковое масло или миндальное масло. Если у вас нет натуральных масел, вместо них можно использовать детское масло. Эти масла можно использовать напрямую, и их не нужно разбавлять или комбинировать с другими жидкостями для создания раствора.

Как:



Наклоните голову так, чтобы пораженное ухо смотрело вверх.

Налейте в ухо несколько капель масла по вашему выбору.

Дайте маслу отстояться 5-10 минут.

Наклоните голову в другую сторону, чтобы слить масло.

Когда масло стечет, смойте остатки с мылом и вытрите ухо чистой тканью.



Совет : глицерин также можно использовать в качестве альтернативы маслу, потому что он действует аналогично.

6. Промывание теплой водой



Это средство можно использовать отдельно или в качестве последующего действия после смягчителей ушной серы (предыдущие пункты).

Как:



Наполните шприц с резиновой грушей теплой фильтрованной водой.

Держите голову наклоненной и аккуратно влейте немного воды в ухо.

Подождите несколько секунд и наклоните голову, чтобы слить всю воду.

Протрите чистой сухой тканью.

Осторожно: вода должна быть умеренно теплой.



Ваш слуховой проход чувствительный и нежный. Это означает, что вам нужно проявлять максимальную осторожность при использовании любого средства для удаления ушной серы. Упомянутые выше средства довольно безопасны, поскольку они не включают в себя вставку твердых предметов в ухо или использование агрессивных химикатов. Однако, если вы чувствуете, что закупорка сохраняется или повторяется, немедленно обратитесь к врачу для точного диагноза и стандартного лечения.

Источник : https://narodmed.temaretik.com/2252028326996872054/

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