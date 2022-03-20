Почему советские подводники обожали жареных поросят

Северный флот в годы Великой Отечественной войны вел активную противолодочную борьбу. И удачливые подводники получали на праздничных ужин жареных поросят. Активную противолодочную борьбу вели, конечно, не только подводники. И моряки боевых надводных кораблей Северного флота и торпедоносцы с бомбардировщиками Северного флота.



Но жареных поросят получали только подводники. Все остальные довольствовались продуктовыми пайками, согласно нормам военного времени.



За что такая немилость? Точнее, отчего такая милость? Разве моряки надводного флота и летчики меньше отличились, чем подводники? Отнюдь. Каждый вносил свой вклад в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Но есть такое понятие, как традиция.









У советского детского писателя Льва Кассиля есть эпизод в одном из рассказов:



"Кок бежал, сдвинув белый колпак на затылок, в белоснежном переднике. Отдуваясь, он бормотал:



— Это же прямо чистое наказание! Не напасешься на них!



А подводники, обгонявшие его, кричали:



— Плакали твои поросятки, Милехин! Слышал? Ничего не поделаешь, уж как водится! Закон и порядок!"



И герои Льва Кассиля были правы. Для них традиция была равноценна закону и порядку. То есть незыблема.



Кто создал эту традиция и что она означала? Значение ее довольно простое, жареный поросенок полагался подводникам за победу, то есть за подтвержденное потопление вражеского судна. И государственные награды, само собой.



Командующий Северным флотом, вице-адмирал А.Г. Головко наград для своих ребят не жалел и иногда даже повышал их достоинство на несколько степеней.



Например, старший фельдшер медицинской службы И.Петруша, представленный командиром лодки к медали "За боевые заслуги" (добился прекращения желудочных заболеваний в походе), командиром бригады был представлен к ордену "Красной звезды", а командующим флотом — к ордену Красного Знамени.



А экипаж подводной лодки Щ-402 в августе 1942 года был представлен к двумя Героям Советского Союза, отмечен 17 представлениями на орден "Красное Знамя", 18 представлениями к ордену "Красной Звезды" и 11 подводников этого экипажа были удостоены медалями "За отвагу".







Но вернемся к нашим поросятам.



Принято считать, что придумал эту традицию член Военного Совета Северного флота дивизионный комиссар Александр Андреевич Николаев. Он посчитал, что каждая победа подводников должна стимулироваться чем-то особенным, домашним. А потому предложил награждать подводников за победу праздничным ужином, с праздничными поросятами по счету потопленных вражеских кораблей.



Комиссар Николаев не заикнулся бы о жареных поросятах (где ж их взять в условиях войны да еще в северных арктических широтах), если бы не знал: у командира береговой базы подсостава капитана 2 ранга Григория Павловича Морданенко имелся небольшой свинарник.



Не единоличный, а в качестве подсобного хозяйства для нужд подводного флота. Мало ли, высокие комиссии из Москвы пожалуют, их тушенкой кормить не будешь, и для праздничных банкетов мясо всегда требуется. А хитрый комиссар убедил Григория Петровича в том, что победа советских подводников и есть самый главный праздник, который непременно нужно отмечать поросенком.



И кавторанг Морданенко, узнав о том, что какая-нибудь подводная лодка радировала об успешной атаке, посылал к прибытию подводников на пирс дежурного кока, уточнить, подтвердилось ли потопление.



И если потопление подтверждалось — дежурный кок, сломя голову, несся сначала в ПХ, за мясом, а затем на камбуз бригады подсостава, готовить жареного поросенка, а то и двух. А иногда и трех.







Фотографу политуправления Северного флота Евгению Халдею удалось присутствовать на банкете, где на столе — три жареных поросенка. За столом сидели командующий Северным флотом А.Головко, а также экипаж, отличившийся в море.



Как писал об этом Вениамин Каверин:



"Кто не знает знаменитой флотской традиции — отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросенком? Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные повара в белых колпаках внесли не одного, а целых трех поросят в просторную офицерскую столовую.... (...)



Аппетитные, нежно-розовые, с бледными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традицией — должны победители своими руками разделить поросенка на части..."



И как тут не обожать поросят? Ведь каждый такой жареный поросенок приближал Советский Союз к неминуемой победе над гитлеровцами!

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