5 условий, которые должна была выполнить девушка в XIX веке для своего первого выхода в свет

В дореволюционные времена девушка из высшего общества долго и тщательно готовилась к своему первому выходу в свет. Это было одно из самых важных событий в её жизни, ведь от того, насколько удачным окажется появление девушки в обществе, во многом зависела её дальнейшая судьба.

Для юной особы был создан целый свод правил, которые она должна была соблюдать, дабы не опозорить честь семьи и создать себе правильную репутацию.

Долгая подготовка

Бал в женской гимназии.

Юная барышня из хорошей семьи готовилась к важному событию на протяжении многих лет. Для того, чтобы произвести хорошее впечатление, девушка должна была получить образование, которое было просто необходимо. Барышни, не умевшие поддержать беседу, не знавшие азов наук и не владевшие какими-то искусствами, успехом не пользовались. В первую очередь, дочь дворян обучали танцам и иностранным языкам, музыке и рисованию. Дополнительно девочка изучала литературу и арифметику, домоводство и религию.

Урок музыки в Смольном институте.

Богатые наследницы всё это изучали дома с приходящими учителями, девочки же из бедных семей довольствовались государственными учебными заведениями. Там качество образования было, конечно, значительно хуже, но прилежные ученицы всё же получали необходимые знания и навыки.

Простота – залог успеха

Танцы будущие дебютантки начинали осваивать обычно в пятилетнем возрасте, а потому к 16-20 годам, когда и можно было уже выходить в свет, каждая могла продемонстрировать свои успехи. А для лучшего овладения этим видом искусства для них устраивали детские балы в присутствии родителей. Они, конечно, были куда менее чопорные и степенные, чем взрослые.

Кадр из фильма «Война и мир».

Для первого бала девушки не могли себе позволить вычурные наряды, ибо дебютантка должна была быть скромна. Обычно для этого события выбирались туфли без каблука и шилось белое лаконичное платье, разумеется, без глубокого декольте, но с лентой-поясом розового или голубого цвета. Да и украшения выбирались довольно простые: ниточка жемчуга на шею и нежный цветок маргаритки или розовый бутон в волосах. Причёска – простая, без взбитых локонов и накладных волос. Никаких шикарных драгоценностей, бус и кричащих элементов на юной особе во время её первого бала не было. Зато обязательным элементом наряда являлись перчатки, ведь прикасаться к кому-то голыми руками считалось крайне неприличным. Даже если это был молодой человек, всего лишь пригласивший девушку на танец.

Обязательное сопровождение

Кадр из фильма «Война и мир».

Ни при каких обстоятельствах дебютантка не могла приехать на свой первый в жизни бал одна. Рядом с ней обязаны были находиться мать, отец или любой другой родственник старшего возраста. Именно они и представляли юную особу своим друзьям, а ему представлялись кавалеры, желавшие потанцевать с девушкой. Кстати, именно сопровождение дочери на бал было одной из уважительных причин для появления замужней дамы на балу без супруга.

Наличие специального блокнота

Кадр из фильма «Война и мир».

Когда хозяйка бала подводила кавалера для представления, дебютантка могла пообещать танец любому из них. При этом барышне надлежало помнить о том, кому был обещан каждый танец, так как забывчивость вполне могла испортить юной особе репутацию. Поэтому у каждой приличной девушки с собой были специальный блокнотик (они назывались «карне» или «агенда») и карандаш. Девушка непременно записывала названия танцев и рядом – кавалеров, которым танец этот был обещан. Страх не внести в блокнот ни единого имени был самым настоящим кошмаром для любой девушки, впервые выходившей в свет.

Застенчивость или гордость

Кадр из фильма «Война и мир».

Дебютантка непременно должна была оставаться скромной, но при этом излишняя застенчивость часто принималась за гордыню и тоже могла испортить репутацию. Барышне надлежало проявлять дружелюбие и приветливость, лёгкий нрав, непринуждённость и хорошие манеры. Несомненно, девушкам было непросто, ведь первый выход в свет значил так много, что испортить его излишним смущением было никак нельзя. Именно поэтому юные особы так волновались перед важнейшим для себя событием. Они могли не спать всю ночь, а после бала долго вспоминать все происходившее на нем.

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