Самые разыскиваемые преступники России

С детства нас учили, что жизнь справедлива и в ней царит добро и порядок, и что всегда виновные получают по заслугам. Но, к сожалению, в реальности все далеко не так.

Порой люди совершают ужасные вещи и остаются безнаказанными. В мире огромное количество нераскрытых зверских преступлений. Безусловно, все возвращается, и жизнь дает по заслугам.

В России огромное количество особо опасных преступников, разгуливающих на свободе.

В 2013-м году Александр Волков совершил жестокое преступление, убив 3-х человек. В одном из московских кафе между ним и тремя мужчинами завязался конфликт, а затем драка. Преступник и его приятели довели троих мужчин до бессознательного состояния и увезли их к водоему. По версии следователей Волков убил их, нанеся ножевые ранения. До сих пор он находится в уголовном розыске.

Орский маньяк

"Орский маньяк" или Валерий Андреев убил и изнасиловал как минимум 7 девушек. На данный момент ему 59 лет. Он всю жизнь работал дальнобойщиком. У него была жена и дети, которые не подозревали о том, что их близкий человек является страшным убийцей. В 2012-м году его почти удалось арестовать. Ни каким-то образом маньяк почувствовал приближение полиции и скрылся буквально за час до штурма его квартиры. В розыске Андреев по сей день.

Семён Ермолинский

Ермолинский Семен Алексеевич совершил целый ряд особо тяжких преступлений - убийство, хищение имущества, сексуальное насилие, угроза жизни, нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жертвы. Считается особо опасным преступником.

Юрий Чекин

Юрий Чекин страдает шизофренией. Его подозревают в организации убийства прокурора Юрия Бедерина. После убийства удалось арестовать исполнителей. 14 лет прошло с тех пор, а заказчик все еще не пойман. Мало надежды на то, что он будет наказан.

Андрей Самойлов

Андрея Самойлова не могут арестовать уже на протяжении 19-ти лет. Практически нет никакой надежды на поимку этого человека, который совершил ужасные преступления. В 1991-м году Самойлов пробрался в квартиру, где убил ее 2 хозяев, а также нанес ножевые ранения троим людям, находившихся там. В 1995 он совершил еще одно убийство, расстреляв человека из двух пистолетов.

За содействие в поимке этих преступников обещается вознаграждение. Остается надеяться, что эти люди получат по заслугам. К сожалению, мы живем в опасном мире, где повсюду может быть угроза жизни. И наша задача максимально содействовать правоохранительным органам, чтобы обезопасить себя и близких.

Автор статьи: Елена Пархоменко

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