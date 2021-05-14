Как коты спасали советских солдат во Вторую мировую войну

Животные используются человеком с самого начала своей истории. Первым делом в данном вопросе, конечно же, вспоминают лошадей. Однако, в разные времена люди применяли с пользой для себя и многие другие виды братьев меньших. В их числе оказались и коты. Может показаться, что кот на войне абсолютно бесполезен. Но на самом деле это не так. Особенно пригодились солдатам мохнатые и хвостатые в две мировые войны.

1. Противогазовые коты

Коты чувствуют газ. |Фото: ok.ru.



Во Вторую мировую войну на Восточном, Западном и Африканском ТВД химическое оружие не использовалось. Однако, все участники конфликта постоянно ждали его применения. Еще во времена Первой мировой войны солдаты и офицеры обратили внимание на то, что коты весьма специфическим образом реагируют на приближение газа. Когда кот чувствовал опасный запах, он сразу же пытался убежать. Это становилось хорошей подсказкой для сидящих в окопах. С собаками, которые обладают еще лучшим нюхом, такого не получалось в силу специфики психологии этих животных. Псы воспринимали человека, как часть своей стаи, а потому даже почувствовав опасность никуда не убегали в надежде защитить своего двуного «сородича».

2. Противовоздушные коты

Использовали котов не только в Красной армии. |Фото: kot-de-azur.livejournal.com.

Кошачьи обладают тончайшим слухом. Поэтому котов очень сильно пугает звук приближающихся самолетов. Когда кот слышит летящий вдалеке моторный самолет, он начинает сильно нервничать. Неадекватно поведение пушистика в такие моменты становилось отличной подсказкой для солдат. Поэтому котов очень часто заводили в тылу на складах, рядом с госпиталями, а также на зенитных батареях. Кстати, «противовоздушных» котов держали у себя не только советские военнослужащие, но и солдаты других армий, в том числе британской и немецкой.

3. Коты прямого назначения

Ленинградская эпопея - одна из самых трагичных страниц войны. |Фото: kesovagora.tverlib.ru.



Блокада Ленинграда стала одним из самых трагических эпизодов Второй мировой войны. Потеря города на Неве означала бы крушение северного фронта, утрату одного из важнейших промышленных центров, а также утрату выхода к Балтийскому морю. Впрочем, очень быстро стало понятно, что нацисты намерены просто заморить город голодом, а не в наглую штурмовать его. В фактически отрезанном от линий снабжения Ленинграде, как и в любой другой крепости под осадой начался голод. Как это всегда бывает, по мере истощения запасов всех домашних животных съели первыми. В их числе оказались и коты с собаками.





Было решено завезти в Ленинград котов. |Фото: ok.ru.



В итоге, исчезновение даже дворовых котов вкупе с высокой смертностью привели к тому, что в городе безумными темпами начали плодиться крысы, которые стали еще одной серьезной проблемой для местных жителей и солдат Красной армии. Крыс пытались ловить, однако к моменту прорыва блокады они уже успели стать настоящим бедствием: они истощали запасы, портили снаряжение, перегрызали кабеля связи. Бороться с ними в итоге решили самым проверенным методом: после освобождения города от кольца, в Ленинград ввезли несколько тысяч котов, которые были отпущены бродить по городу. Очень скоро популяция крыс сократилась.



Источник: https://novate.ru/blogs/050521/58885/

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