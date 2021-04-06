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Чем объясняется дороговизна бензина в России

Чем объясняется дороговизна бензина в России

 

Объясняя дороговизну бензина в России по сравнению с другими странами, замглавы Минэнерго Павел Сорокин указал, что цены на топливо в России не назначаются государством. Еще он отметил, что топливо в стране не дешевеет вместе с нефтью, в отличие от других стран, из-за колебания курса рубля, рыночного фактора и работы демпфера, введенного государством.

Кроме того, в Минэнерго цену топлива считают несправедливо низкой. «Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр», — указывали в министерстве.

Справедливая рыночная цена топлива внутри страны без вмешательства со стороны государства была бы на 5,2 рубля за литр выше, уверены в Минэнерго.нефтяники в России начали запасаться бензином, исполняя рекомендацию властей.

Чем объясняется дороговизна бензина в России

 

Вместе с тем Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК) сообщило, что запасы бензина в России на 30 марта 2021 года увеличились на 0,5 процента по сравнению с 23 марта — до 1,677 миллиона тонн. В феврале правительство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить запасы бензина до 1,8 миллиона тонн к 1 июня.

По оценкам Росстата, с 23 по 29 марта цены н автомобильный бензин выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо — на 0,2 процента.

При этом, с начала года бензин на российских заправках уже подорожал на 2,9 процента, дизельное топливо — на 1,4 процента.

Использован материал : https://news.temaretik.com/2184383483797047783/

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