Куликовской битва: против кого воевал Дмитрий Донской на самом деле

Куликовскую битву книжники и сказители прославили как поход направленный прямо против татарского ига и Мамая. Часть правды в этом наверняка есть – московский князь Дмитрий был противником Мамая. Но ведь Мамай сам был мятежником в Золотой Орде.

Недостоверность источников

«Сказание о Мамаевом побоище» повествует о событиях, предшествовавших Куликовской битве:

«Прознал же о том князь Олег Рязанский, что Мамай кочует на Воронеже и хочет идти на Русь, на великого князя Дмитрия Ивановича Московского. Скудость ума была в голове его, послал сына своего к безбожному Мамаю с великою честью и со многими дарами и писал грамоты свои к нему так: “Восточному великому и свободному, царям царю Мамаю – радоваться! Твой ставленник, тебе присягавший Олег, князь рязанский, много тебя молит… Теперь же, господин и пресветлый царь, настало твоё время: золотом и серебром преисполнилась земля Московская... А князь Димитрий Московский как услышит слово ярости твоей, то отбежит в дальние пределы…, а великое богатство московское всё будет тебе на потребу”».

Далее «Сказание» свидетельствует, что Олег вступил в сговор с литовским князем Ольгердом, и что они вместе отправили Мамаю богатые дары, подговаривали его напасть на Москву и обещали присоединить свои войска к его орде. Мамай очень хвалил их за усердие, велел жаловать и рассчитывал на их союзническую помощь. Олег же, как узнал о том, что Дмитрий собрал бесчисленное войско со всей Руси, испугался и не пристал к Мамаю. Когда же Дмитрий одержал победу на Куликовом поле, то Олег убежал из Рязани со многими злыми боярами, и Дмитрий утвердил в Рязани своего наместника.

«Сказание о Мамаевом побоище» составлявшееся примерно через сто лет после события, изобилует анахронизмами и неточностями. Во-первых, Ольгерд Литовский к моменту Куликовской битвы уже три года как умер. Во-вторых, титулом «царь» на Руси обращались только к хану Золотой Орды, а Мамай ханом не был. В-третьих, Олег продолжал княжить в Рязани и после Куликовской битвы, и упоминание московского наместника в Рязани есть отражение реалий гораздо более позднего времени – конца 15 века. Упоминает «Сказание» и митрополита Киприана, которого на ту пору в Москве не было.

Многие летописи упоминают тем не менее о союзе Олега с Мамаем против Дмитрия. Согласно им, Олег испугался только быстрой военной реакции Дмитрия. Тогда он притворно пытался показать дружбу московскому князю, снабжая его сведениями о передвижениях Мамая.

Долгая война между Москвой и Рязанью

Чтобы лучше понять отношение московских сказителей к Олегу, надо знать, что происходило в те годы между московским и рязанским князьями. Первое столкновение между ними произошло в 1371 году. Причём, тогда воеводы Дмитрия Ивановича прогнали Олега и отдали рязанский престол своему ставленнику. Но Олег в 1373 году сумел вернуть себе власть. В 1381 году Олег и Дмитрий заключили договор о границе и размене пленных. В 1382 году Дмитрий напал на рязанские владения и разорил их. Олег отомстил, взяв в 1385 году Коломну. В 1387 году состоялось примирение.

Итак, Москва и Рязань в ту пору постоянно враждовали. Их отношения осложнялись ещё «замятней» в Орде – непрерывными междоусобицами за ханский трон. Рязань при этом неоднократно разоряли отдельные татарские орды. В то время перед каждым русским князем стоял нелёгкий выбор: кого признавать ханом? Ошибка грозила нападением татар, а то и пленением князя.

Рязанская земля стояла на самом краю Руси. В случае татарского нашествия она первая принимала на себя удар. Неудивительно, что рязанский князь в этих условиях должен был быть особенно осторожен. Поэтому многие русские историки, противостоя москвоцентричной традиции Карамзина, доказывали, что Олег просто действовал в интересах своей земли, стараясь сберечь её от разорения. И за это московские летописи назвали его изменником. Так утверждали Костомаров, Иловайский, Греков, Шахматов и другие.

Дмитрий ходил не против Мамая, а против Олега Рязанского?

Можно попробовать разобраться в том, что конкретно произошло между Дмитрием Московским и Олегом Рязанским в 1380 году. Итак, несомненно, что Олег, несмотря на сношения с Мамаем, вступил в союз и с Дмитрием, обещав информировать его о действиях Мамая. Возможно, этим, если верить «Сказанию о Мамаевом побоище», объясняется приказание Дмитрия, отданное им воеводам в походе к Дону: «Если кто пойдёт по Рязанской земле – не троньте ни единого волоса!»

В недоброжелательно настроенных к Олегу русских источниках сказано, что рязанцы грабили московские обозы, нападали на отдельные московские отряды, особенно когда те уже возвращались с Куликова поля. А потом, по этим же источникам, получается, что князь Олег, устрашившись победы Дмитрия, бежал из Рязани, хотя князь ему вроде бы напрямую не угрожал. И вышли якобы к Дмитрию многие бояре рязанские, и согласились признать власть Москвы. Наверняка тут не одна лишь фантазия сказителей, но как всё это совместить?

Мы знаем по многочисленным историческим примерам, что милосердие правителя в отношении вражеской земли выставляется на передний план, когда требуется подчеркнуть, что всем известные акты насилия исходили не от него. Само приказание, вложенное «Сказанием о Мамаевом побоище» в уста Дмитрия Донского, означает, скорее всего, что московские воеводы кого-то «трогали» в Рязанской земле. Причём не «единый волос», а значительно больше.

Проще говоря, московское войско, проходя через Рязанскую землю, грабило и убивало (отсюда понятно, почему и рязанцы нападали). Сочинитель во многом недостоверного (как мы ранее убедились) «Сказания о Мамаевом побоище» озабочен тем, чтобы отвести обвинение в этих, хорошо известных его современникам, насильственных действиях от самого Дмитрия Донского. Если они случались, то остались на совести отдельных воевод, ослушавшихся приказа московского князя.

Если же верно известие о том, что Олег на время бежал из Рязани, и часть рязанских бояр продемонстрировала покорность князю Дмитрию, тогда чем могли быть вызваны такие шаги? Просто так никто не убегает. Это определённо убеждает в том, что московское войско вошло в Рязанскую землю как откровенно неприятельское. А учитывая, что Мамай в 1380 году был окончательно разгромлен не в битве на Куликовом поле, а позднее – ханом Тохтамышем в битве на Калке, то можно пойти дальше и предположить, что истинной целью военных приготовлений и похода князя Дмитрия в 1380 году была Рязань.

Поэтому выступление против Мамая не означало восстания Руси против татарского ига, что и подтвердила вскоре покорность Дмитрия Донского хану Тохтамышу. При котором, кстати, несмотря на разорение Москвы, Дмитрий нашёл силы в 1382 году снова напасть на Рязань.

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А вы знали об этом?

На Руси у каждого члена семьи была своя собственная ложка, зачастую существовавшая в единственном экземпляре. Она считалась личным предметом, как, допустим, зубная щетка в современном мире. Интересно, что эта традиция просуществовала довольно долгое время. Даже во время Великой Отечественной войны солдаты Красной армии брали на фронт свою металлическую ложку. Помимо прямого назначения, ложки на Руси использовались как обереги от злых духов и дурного глаза. В некоторых русских губерниях во время свадебной церемонии ложки жениха и невесты прочно связывались между собой общей нитью – это должно было сделать брак молодоженов крепким и долгим. Когда на Руси богатые люди ходили в гости, они всегда брали с собой личную ложку. Это делалось по нескольким причинам. Во-первых, в те времена не было изобилия, и каждый столовый прибор был на счету. Из-за того, что на праздниках зачастую собиралось довольно много людей – хозяева дома попросту не могли обеспечить каждого гостя ложкой. Поэтому тем, кто не позаботился о себе сам, приходилось есть руками.Во-вторых, у бояр ложки были изготовлены из качественных материалов. Красивые, с резными узорами – ложки считались предметом гордости.Ложке отводилось место в голенище сапога.

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