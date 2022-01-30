Виктор Шеймов: почему предатель из КГБ подал в суд на ЦРУ

Бегство на Запад советского шифровальщика майора КГБ Виктора Шеймова и его семьи было настолько хорошо подготовленным, что спецслужбы СССР несколько лет ничего не знали об их судьбе, всерьёз рассматривая даже версию об убийстве.

Чем он занимался в СССР

Историк спецслужб полковник в отставке Игорь Атаманенко в своей книге «Побег с Лубянки» пишет, что будущий майор КГБ СССР Виктор Шеймов, окончив МВТУ им. Баумана и поработав в оборонном НИИ, был приглашён на службу в самое засекреченное подразделение Комитета государственной безопасности – восьмой главк, занимавшийся обеспечением безопасности и функционирования шифровальной связи СССР, правительственных коммуникаций внутри Советского Союза и за границей.

К 1980 году Виктор Шеймов дослужился до должности начальника отдела, который курировал шифровальную связь зарубежных посольств СССР. Майор был в курсе всех криптологических нюансов своей работы, как действующих, так и разрабатывающихся и уже использованных.



Мотивы побега

В своих мемуарах, изданных в Америке после бегства за границу и жёстко раскритикованных западной прессой, Виктор Шеймов писал, что он много общался с диссидентами, ему претил советский строй как таковой, в Шеймове «горело пламя фрондёра», ярого борца с тоталитаризмом в СССР. Поэтому он и решил бороться с ним на удалении, из-за границы.

Шеймов долго и тщательно готовился к побегу, предупредил об этом жену и даже вскользь объявил матери о «длительной командировке» (по большей части для того, чтобы коллеги из спецслужб не сразу догадались о побеге).

Как удалось бежать?

Игорь Атаманенко пишет, что первый шаг к побегу Виктор Шейнов сделал во время командировки в Польшу. Ему удалось выбраться незамеченным из здания советского представительства в Варшаве, доехать на такси до американского посольства и там «предложить себя» как шифровальщика – с непременным условием бегства в США вместе с женой и дочерью. Варшавские резиденты ЦРУ проверили Шеймова и предложили немедленно перебраться в Америку. Услышав отказ, обговорили детали его поведения по возвращении в СССР перед «эвакуацией».

Как писал сам Шеймов, в столице он трижды встречался с агентом ЦРУ в бассейне «Москва». Чтобы его не оставили в СССР в качестве «крота», он выдавал секретную информацию дозированно, самое важное держал при себе. Шеймову до последнего не говорили, каким способом его с женой Ольгой и 5-летней дочерью будут переправлять на Запад. Тем не менее семья стала готовиться к этому самостоятельно. Лишних вещей не брали, в квартире всё оставалось так, чтобы создалось впечатление о недолгой отлучке хозяев. Шеймов при подготовке старался придать убедительности версии об убийстве семьи. Ольга взяла билеты на поезд до Ужгорода. На работе майор сказал, что на выходных будет у друзей в Подмосковье, где не работает телефонная связь. Побег наметили на пятницу, чтобы выиграть время до понедельника.

Существуют различные версии побега семьи Шеймовых. По одной из них, они пересекли государственную границу через Польшу на автотранспорте. По версии спецслужб, Шеймовых вывезли самолётом из аэропорта Внуково, загримировав Виктора под второго пилота, а Ольгу с дочерью поместив в ящики с якобы использованной посольской электроникой.



Когда их хватились?

Как пропавших без вести искать их стали сразу. Побег произошёл в мае, и только в декабре 1980 года у КГБ появилась версия об убийстве семьи: в это время задержали милиционеров, убивших в московском метро высокопоставленного сотрудника Комитета государственной безопасности. Впоследствии было установлено, что версия об убийстве семьи Шеймовых несостоятельна.

Бывший заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков в своей книге писал, что «...к великому стыду... вскоре выяснилось, что семьи нет, они выехали». Историк спецслужб Атаманенко уточняет: это «вскоре» растянулось у КГБ на несколько лет, и, вероятнее всего, подтверждение измены Шеймова было получено чекистами только через 5 лет, когда КГБ завербовал высокопоставленного сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса.

«Не строй из себя Снегурочку, Виктор!»

О масштабах подрывной деятельности Виктора Шеймова против СССР не сообщается, эта информация до сих пор засекречена. Но Атаманенко пишет, что Шеймовых поселили под Вашингтоном в комфортабельном коттедже, обеспечили охраной, бесплатным питанием и прислугой, Виктору изменили внешность. Попытка ЦРУ сделать из Шеймова честного борца с советским режимом претерпела сокрушительное поражение. Свою лепту в этот процесс внёс и сам предатель.

Историк западных спецслужб Филипп Найтли писал, что Шеймов не относится к тем шпионам, которыми двигали идеологические и политические мотивы: его «обильно проплаченный ЦРУ» шпионаж целиком и полностью основан на корыстолюбии. После выхода в 1990-х книги Шеймова «Вашингтон пост» упрекал шпиона в нарциссизме и прямом вранье, «Тайм» в статье «Позор тебе, Виктор!» призывал предателя «не строить из себя Снегурочку», удачно обыграв его фамилию (shame по-английски «стыд»).

В конце концов Шеймов поссорился и с ЦРУ. Британский ежедневник The DailyTelegraph писал, как он судился с разведуправлением, полагая, что те ему не доплатили за сотрудничество, и требовал миллион долларов. Издание сообщало, что суд шпион выиграл, но какую именно сумму отсудил – неизвестно. Издание «Трибуна» сообщает (статья размещена на сайте службы внешней разведки России), что Виктор Шеймов занимался в США бизнесом, связанным с кибербезопасностью.



Николай Сыромятников

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Василий Сталин: как воевал и сколько на самом деле сбил немецких самолётов «сын Вождя»? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43552529799/)

Как москвичи подняли «Чумной бунт» в 1771 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43981245695/

«Древнерусский фэншуй»: почему раньше в крестьянских избах не было стульев https://otari.mirtesen.ru/blog/43741272674/