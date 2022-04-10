Антарктическая полихета: Отвратительный червь Южного Полюса

Странные и экстремальные условия существования порождают существ, наиболее сложных для человеческого восприятия. Животное, про которое мы сегодня поговорим, даже с трудом влезает в рамки самой больной людской фантазии. А все почему? Да потому что живет оно там, где человек не сможет выжить и 10 секунд. Встречайте ближайшего земного родственника Чужого — антарктическая полихета.

Похожа на новогоднюю игрушку, но не дайте себя обмануть!

Нет, это не остатки мишуры, переваренные вашим котом. Это полноценный вид многощетинковых червей. Встретить данного отпрыска Бездны можно у берегов Антарктиды. Уединяется наш инопланетный гость на глубину 600 метров и более. Вид открыли относительно недавно, в 1939 году. Нырять с аквалангом в Антарктике занятие неблагодарное, знаете ли.

Небольшой, но это потому что вода холодная!

Чем же занимается наш гость, помимо бесконечного придонного балдежа? Правильно, кушает. Универсальный ответ, кстати. Когда вас спрашивают что делает то или иное животное — говорите «кушает» и не ошибетесь. Учёные предполагают, что питается полихета рыбами и их останками. Оно и не удивительно. Вы просто посмотрите на эту пасть!

Тааак, а это уже посягание на неприкосновенность личной жизни

Если вы сочли ужасающий отросток за голову, то крупно ошиблись! На самом деле, эта часть тела представляет собой складывающуюся глотку. Во время охоты чужой выбрасывает её вперёд, хватая невинную жертву. Когда червяк мирно рассекает морские глубины, смертоносный аппарат спрятан внутрь щитков.

Ага, а что это у нас за золотистые отростки по всей поверхности тела? Неужели под водой круглый год праздник? Своей щетине животина находит массу применений. Во-первых, оригинальный наряд заменяет червю плавники и лапки. Благодаря щетинкам, полихета успешно передвигается как в воде, так и по дну. Во-вторых, животина использует отростки как броню. Как настоящий чужой, наш гость всегда готов защититься от хищника, ведь щитки достаточно острые. Не всякий морской гад захочет царапать себе глотку об полихету!

Данные черви спокойно набирают 20-30 сантиметров длины

Как же размножаются антарктические черви? Как только они это не делают! Помимо стандартного, полового размножения, эти инопланетные твари способны плодиться однополым способом. Извращенцы создают собственные копии отпочкованием или фрагментацей. То есть, из нескольких кусочков одной особи может вырасти целая армия ксеноморфов! Будь начеку, читатель!

К счастью, их пока что не продают в секс-шопах

Узнать побольше о глубоководной версии чужого учёным пока что, не удаётся. В руки к людям эта животина попадает исключительно в мёртвом виде. Мы же надеемся и ждём, что в будущем, биологи преодолеют силу давления и смогут в красках описать жизнь самых необычных существ планеты!

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