Как выглядел на самом деле Александр Невский, и из-за чего перестали показывать фильм про великого князя?

Прошло более семи веков, как воины русские, которыми руководил князь Александр Невский, победили немецких рыцарей. Битва, как все знают, происходила на Чудском озере. К сожалению, истинного портрета великого князя нельзя найти ни в архивах, ни в музеях, ни в частных коллекциях. Его просто нет. Так сложилось. Каждый мастер, исходя из исторических источников, и собственных представлений изображал данный образ по-своему.

Портрет нет, а вот отдельные факты из древней истории существуют.

Только в конце 15-го столетия он стал князем Невским. В упоминаниях летописцев зафиксированы иные его имена (был он и Ярославовичем, и Грозным). В характере у князя были такие черты, как смелость и жестокость. Выступал на стороне хана Батыя, оказывал большую помощь в сборе дани с тех земель, которые Орде не покорились. Даже подавлял восстание, поддерживаемое собственным сыном. Конечно, помимо существующих исторически верных фактов, было большое количество слухов и вымыслов о его жизни. Александр Невский, почувствовав приближение смерти, принял монашеский постриг. Сутки спустя после этого ритуала князь отошел в мир иной.

О борьбе князя с тевтонцами и сегодня среди историков нет единого мнения. Одни считают, что данной борьбой защищал Восток от влияния католичества.

Другие предполагают обычный раздел сфер влияния.

Фильм «Александр Невский» смотрели практически все население бывшего Советского Союза. Этот фильм был снят накануне начала Великой отечественной войны, но пробыл в прокате всего несколько месяцев. Главную роль сыграл актер Николай Черкасов. Благодаря данной роли – этот образ стал народным и государственным символом Александра Невского. Даже на одноименном ордене изображен актер.

По политическим мотивам фильм перед войной с проката сняли. Но вскоре был вновь поставлен в прокат. Также по политическим мотивам, но уже совершенно иным.

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