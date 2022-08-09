Культура, в которой девушка спит со многими женихами и берет в мужья того, кто лучше всех удовлетворит её в постели

Племя Креунг - это этническая группа численностью около 22 385 человек (2013 г.), проживающая в Лаосе и в основном в провинции Ратанакири на северо-востоке Камбоджи. Известно, что они выращивают такие растения, как рис. Они также занимаются сбором пищевых добавок, охотой и рыбалкой.
Культура Креунгов матрилинейна, но их деревнями обычно управляет совет старейшин или назначенный глава. Их мужчины отвечают за охоту и выполнение большинства тяжелых сельскохозяйственных работ, в то время как их женщины отвечают за уход за домом и детьми, а также за другие домашние обязанности, такие как доставка воды и выращивание домашних животных.
Их образ жизни довольно интересен, так как их деревни состоят из хижин на сваях, построенных вокруг центральной зоны собраний. Поскольку в каждой деревне всего несколько сотен жителей, люди имеют довольно близкие отношения друг с другом.
Традиции племени Креунг
Известно, что племя Креунг довольно традиционно, особенно когда дело доходит до их лекарств и духовных праздников, которые, как они верят, помогают призвать на помощь своих предков и изгнать злых духов. Но самое главное, племя славится своими Хижинами Любви.
Креунг совершенно не привязаны к девственности, им важнее получать максимальное удовольствие от любовных утех. Когда девочке исполняется 13 лет, ее семья строит специальную хижину, называемую хижиной любви .В этой хижине Любви девушка должна оставаться, пока несколько женихов будут входить в хижину, чтобы вступить с ней в половую связь.
От девушки требуется переспать со всеми женихами, и когда она находит того, кто удовлетворяет ее больше всего, она выбирает его себе в мужья. Если случится так, что она забеременеет от любого из мужчин, за которых не хочет выходить замуж, нет абсолютно никаких причин для беспокойства. Ожидается, что мужчина, которого она в итоге выбрала, усыновит ее ребенка.
Хотя племя было известно своей супружеской традицией хижины любви, в настоящее время эта традиция постепенно угасает, поскольку с кхмерских равнин произошла значительная иммиграция.
Люди кхмерских равнин, которые имеют свои уникальные брачные традиции и более подвержены внешнему миру, а также современным технологиям, постепенно повлияли на племя Креунг таким образом, что в настоящее время говорят, что их женщины теперь обязаны сохранять свою девственность до брака, и им больше не разрешается выбирать своих мужей. На данный момент Хижины любви используются как туристическая достопримечательность.
А вы знали об этом?
Стать вдовой, лишившись любимого мужа — кошмар многих женщин. Это потеря опоры, потеря близкого человека и самого надежного соратника, а в Индии — еще и потеря самой себя. Ведь в этой стране вдовы — символ позора. Гонимые и никому не нужные, они превращаются в изгоев: от них отворачиваются близкие, а родные дети могут выгнать овдовевшую мать из дома. Не просто так раньше они практиковали Сати — ритуальное самосожжение.Сейчас Сати запрещен законом, но отношение ко вдовам от этого ничуть не улучшилось. Традиционная индийская культура гласит, что вдовы опорочены и опозорены самим фактом смерти мужа: не уберегли, не позаботились, не защитили. Как итог, места в семье им больше нет. Поэтому тысячи женщин стекаются в священный город Вриндаван, который сегодня известен, как город вдов. Все дело в том, что индусы верят: когда-то Вриндаван был любимым городом Кришны и его возлюбленной, поэтому смерть в нем может освободить от бесконечного круга перерождений, череды жизней и смертей. Вдова же, умершая в этом городе, освободится от своего "позора" и не повторит его в будущем.
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