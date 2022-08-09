Культура, в которой девушка спит со многими женихами и берет в мужья того, кто лучше всех удовлетворит её в постели

Культура Креунгов матрилинейна, но их деревнями обычно управляет совет старейшин или назначенный глава. Их мужчины отвечают за охоту и выполнение большинства тяжелых сельскохозяйственных работ, в то время как их женщины отвечают за уход за домом и детьми, а также за другие домашние обязанности, такие как доставка воды и выращивание домашних животных.

Их образ жизни довольно интересен, так как их деревни состоят из хижин на сваях, построенных вокруг центральной зоны собраний. Поскольку в каждой деревне всего несколько сотен жителей, люди имеют довольно близкие отношения друг с другом.

Традиции племени Креунг

Известно, что племя Креунг довольно традиционно, особенно когда дело доходит до их лекарств и духовных праздников, которые, как они верят, помогают призвать на помощь своих предков и изгнать злых духов. Но самое главное, племя славится своими Хижинами Любви.

Креунг совершенно не привязаны к девственности, им важнее получать максимальное удовольствие от любовных утех. Когда девочке исполняется 13 лет, ее семья строит специальную хижину, называемую хижиной любви .

В этой хижине Любви девушка должна оставаться, пока несколько женихов будут входить в хижину, чтобы вступить с ней в половую связь.

От девушки требуется переспать со всеми женихами, и когда она находит того, кто удовлетворяет ее больше всего, она выбирает его себе в мужья. Если случится так, что она забеременеет от любого из мужчин, за которых не хочет выходить замуж, нет абсолютно никаких причин для беспокойства. Ожидается, что мужчина, которого она в итоге выбрала, усыновит ее ребенка.

Хотя племя было известно своей супружеской традицией хижины любви, в настоящее время эта традиция постепенно угасает, поскольку с кхмерских равнин произошла значительная иммиграция.

Люди кхмерских равнин, которые имеют свои уникальные брачные традиции и более подвержены внешнему миру, а также современным технологиям, постепенно повлияли на племя Креунг таким образом, что в настоящее время говорят, что их женщины теперь обязаны сохранять свою девственность до брака, и им больше не разрешается выбирать своих мужей. На данный момент Хижины любви используются как туристическая достопримечательность.

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А вы знали об этом?

Стать вдовой, лишившись любимого мужа — кошмар многих женщин. Это потеря опоры, потеря близкого человека и самого надежного соратника, а в Индии — еще и потеря самой себя. Ведь в этой стране вдовы — символ позора. Гонимые и никому не нужные, они превращаются в изгоев: от них отворачиваются близкие, а родные дети могут выгнать овдовевшую мать из дома. Не просто так раньше они практиковали Сати — ритуальное самосожжение.Сейчас Сати запрещен законом, но отношение ко вдовам от этого ничуть не улучшилось. Традиционная индийская культура гласит, что вдовы опорочены и опозорены самим фактом смерти мужа: не уберегли, не позаботились, не защитили. Как итог, места в семье им больше нет. Поэтому тысячи женщин стекаются в священный город Вриндаван, который сегодня известен, как город вдов. Все дело в том, что индусы верят: когда-то Вриндаван был любимым городом Кришны и его возлюбленной, поэтому смерть в нем может освободить от бесконечного круга перерождений, череды жизней и смертей. Вдова же, умершая в этом городе, освободится от своего "позора" и не повторит его в будущем.

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